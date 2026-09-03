La prensa de Reino Unido reaccionó tras los dichos de Trump sobre Malvinas

Medios británicos interpretaron declaraciones del presidente estadounidense como una señal de que podría no respaldar a Londres en un eventual conflicto

Las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las islas Malvinas provocaron una fuerte reacción en la prensa británica. Los principales diarios del Reino Unido interpretaron sus palabras como una señal de que Washington podría retirar su respaldo a Londres ante un eventual conflicto con la Argentina y advirtieron sobre un posible giro en la histórica posición de la Casa Blanca.

La postura de los medios británicos sobre Malvinas: "Gran Bretaña debe estar preparada para defenderse"

Con títulos que reflejaron preocupación e indignación, los medios británicos analizaron las declaraciones del mandatario como una advertencia velada y, en algunos casos, como parte de una estrategia de presión política sobre el Reino Unido.

Uno de los enfoques más contundentes fue el de The Telegraph, que abrió el debate con un título directo: "Trump insinúa que no ayudaría a Gran Bretaña a combatir una invasión de las Malvinas".

'Gran Bretaña debe estar preparada para defenderse': la advertencia de medios británicos.

En la misma línea, The Independent sostuvo que "Trump sugiere que no apoyaría al Reino Unido si la Argentina invadiera las islas Malvinas". En una segunda publicación, el medio fue incluso más allá y advirtió que "la decisión de Trump sobre las Malvinas demuestra que Gran Bretaña debe estar preparada para defenderse", en un llamado implícito a que Londres revise su capacidad de disuasión en el Atlántico Sur.

"Ya no es el mismo país": la frase de Donald Trump que encendió las alarmas

The Daily Express eligió un enfoque todavía más duro al titular: "Trump arremete duramente contra el Reino Unido con una advertencia explosiva sobre las Malvinas: ‘Ya no es el mismo país’", en referencia a una de las frases más ríspidas pronunciadas por el presidente estadounidense.

Por su parte, The Mirror ofreció una interpretación política más elaborada y vinculó los dichos de Trump con una estrategia deliberada de presión sobre Londres.

"Las declaraciones de Trump en el Despacho Oval el lunes son solo la señal más reciente de que Washington está dispuesto a usar la disputa como moneda de cambio contra el Reino Unido", afirmó el medio.

'Trump insinúa que no ayudaría a Reino Unido', aseguró el medio británico The Telegraph.

Según esa interpretación, la postura estadounidense no solo podría estar vinculada con un castigo a Gran Bretaña por no haber acompañado a Estados Unidos en el frente contra Irán en febrero, sino que también tendría otros objetivos estratégicos.

La posición sobre las Malvinas, señaló The Mirror, "podría servir para presionar a Westminster a fin de que aumente su gasto en defensa y sus contribuciones a la OTAN".

Qué dijo Trump sobre las Malvinas y el apoyo a Gran Bretaña

El origen de la controversia fue una entrevista que Trump concedió a GB News, una cadena de derecha británica, en la que evitó comprometer un respaldo automático a Londres en relación con las islas Malvinas.

Consultado sobre el conflicto de 1982, el mandatario recordó: "Estuve allí cuando ocurrió la primera guerra, fue hace mucho tiempo. Ustedes lo hicieron muy bien, las recuperaron muy rápidamente".

Sin embargo, al ser consultado específicamente sobre si Estados Unidos ayudaría a Gran Bretaña en relación con las Malvinas, Trump respondió que "están muy lejos", una frase que fue interpretada por buena parte de la prensa británica como una posible señal de que Washington no asumiría automáticamente la defensa de Londres.

El presidente estadounidense trasladó inmediatamente después el eje de la conversación hacia la crisis en Medio Oriente y cuestionó la posición británica frente al reciente conflicto que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán.

"Su país no lo está haciendo bien. No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y ustedes no estuvieron allí para ayudarme", disparó Trump.

Para los medios británicos, ese reclamo permitió interpretar que la postura de la Casa Blanca sobre las Malvinas podría estar atravesada por el malestar de Trump con Londres por la falta de acompañamiento en otros frentes internacionales.

Crece la preocupación en Gran Bretaña por un posible giro de Estados Unidos

La ola de críticas en la prensa británica se produce, además, en un momento especialmente sensible para la disputa por la soberanía de las islas.

En los últimos días, Trump había planteado la posibilidad de revisar la histórica posición de Washington sobre las Malvinas, un territorio administrado por el Reino Unido y reclamado por la Argentina desde hace décadas.

La situación también genera especial atención por la relación entre Trump y el presidente Javier Milei, a quien la Casa Blanca considera un aliado cercano.

En ese contexto, los medios británicos siguen con atención los próximos movimientos de la administración estadounidense y las señales que pueda dar la Argentina respecto de su reclamo de soberanía.

Para esta noche, además, está previsto un discurso televisado de Milei sobre lo que definió como la cuestión "sagrada" de las islas Malvinas.

La expectativa por ese mensaje alimenta todavía más la inquietud en Londres, donde la prensa ya comenzó a advertir que cualquier modificación en la posición tradicional de Estados Unidos podría alterar uno de los equilibrios diplomáticos más importantes alrededor de la disputa por las islas.

Por ahora, las declaraciones de Trump no implican un cambio formal en la política estadounidense. Sin embargo, el tono utilizado por el presidente y su decisión de no garantizar públicamente un respaldo automático a Gran Bretaña fueron suficientes para encender las alarmas en el Reino Unido y abrir un debate sobre hasta qué punto Washington mantiene inalterable su histórica alianza con Londres en el Atlántico Sur.