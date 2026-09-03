El presidente de Estados Unidos volvió a referirse a la guerra de 1982 y cuestionó a Londres por no haber enviado barcos para respaldarlo en el conflicto

La relación entre Donald Trump y el Reino Unido sumó un nuevo foco de tensión. El presidente estadounidense cuestionó a Londres por su posición frente al conflicto en el estrecho de Ormuz y, durante la misma entrevista, volvió sobre la Guerra de Malvinas y la capacidad militar británica.

"Tu país no está yendo bien", le dijo Trump a la periodista de GB News que lo entrevistó. El mandatario apuntó especialmente contra la falta de participación británica en el estratégico paso marítimo, por donde circula más del 20% del tráfico mundial de petróleo y gas y que permanece bloqueado como consecuencia de la guerra.

Según explicó Trump, el Reino Unido obtiene una parte importante de su petróleo a través de esa vía y, aun así, no intervino para respaldar a Estados Unidos. El presidente sostuvo además que había planteado el reclamo ante la OTAN y ante quien fuera primer ministro británico, Keir Starmer.

"Tu país no estuvo ahí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí le pregunté a la OTAN, y le pregunté a tu antiguo líder (el ex Primer ministro británico, Keir Starmer): ‘¿Por qué no enviaron un par de barcos?’".

La crítica de Trump a la OTAN

El mandatario estadounidense relató que Starmer le habría respondido que el Reino Unido no "tenían nada". A partir de esa respuesta, Trump cuestionó el nivel de participación de los países miembros de la alianza atlántica en una zona considerada central para el abastecimiento energético.

"La OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta".

El planteo sobre Ormuz aparece en un momento en el que Trump también volvió a poner en discusión su postura frente a la soberanía británica de las Islas Malvinas.

Días atrás, el presidente estadounidense había evitado presentar su posición como inamovible cuando fue consultado sobre el respaldo de Washington a Londres. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

Qué dijo Trump sobre la guerra de 1982

Al recordar el enfrentamiento entre Argentina y el Reino Unido, Trump destacó la actuación británica durante la recuperación militar del archipiélago, aunque inmediatamente después trasladó la discusión a la situación actual del país europeo.

"Estuve allí cuando fue la guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se manejaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino".

Para Trump, el Reino Unido actual presenta una capacidad diferente de la que tenía cuando se produjo la guerra. Por eso puso en duda que Londres pudiera repetir hoy una operación militar de características similares.

"El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que hace 20 o 25 años. Pasó mucho tiempo. Ustedes fueron allí y lo recuperaron muy rápidamente, sin rodeos. Así que no sé si están preparados para hacer eso. Simplemente, no sé si tienen la capacidad para hacerlo".

El presidente norteamericano también incorporó otro antecedente relacionado con la política territorial británica. Se refirió a la devolución del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio y cuestionó duramente esa decisión. "Eso fue terrible. Se las entregaron a quienes, en mi opinión, realmente no deberían tenerlas. Fue terrible".

Aunque el caso de Chagos suele ser comparado con la cuestión Malvinas, existe una diferencia entre ambos procesos. Los habitantes del archipiélago del océano Índico también fueron expulsados, pero Chagos no fue posteriormente repoblado.

Londres mantiene su postura sobre las Malvinas

La respuesta británica no tardó en llegar. Anna Turley, ministra de Estado para la Seguridad de las Fronteras y el Asilo, descartó cualquier cambio en la posición oficial de Londres y ratificó que el Reino Unido considera británicas a las islas.

"Son británicas. Seguirán siendo británicas, lo tenemos muy claro. Como saben, el Gobierno no podría ser más claro. Las Malvinas son británicas. Seguirán siéndolo. Y esa es, sin duda alguna, nuestra postura".

La definición se suma a la que había dado previamente un vocero oficial del primer ministro británico Andy Burnham, quien también había asegurado que la posición de Londres no sufrió modificaciones.

"Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable".

El nuevo intercambio entre Washington y Londres se produce mientras en la Argentina aumenta la expectativa por la cadena nacional prevista de Javier Milei sobre Malvinas. La intervención del Presidente argentino tendrá lugar después de sus recientes movimientos internacionales y en medio de las renovadas declaraciones de Trump sobre el archipiélago.