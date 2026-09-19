El aporte jubilatorio del Monotributo llega a $158.049 en octubre según la categoría

Los monotributistas realizan un aporte jubilatorio según su categoría. Cuánto paga cada una en octubre de 2026 y cuáles son los requisitos para jubilarse

Los monotributistas pagan dentro de la cuota mensual un componente destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ese aporte forma parte de los pagos previsionales que permiten acumular años de servicios para acceder a una jubilación.

Para octubre de 2026, los importes vigentes son los establecidos por ARCA desde el 1° de agosto de 2026. El monto del aporte jubilatorio cambia según la categoría del Monotributo.

Cuánto aporta cada categoría del Monotributo a la jubilación

El aporte al SIPA es diferente para cada categoría. Según la tabla oficial de ARCA, los valores mensuales vigentes en octubre de 2026 son:

Categoría A: $18.246,86.

$18.246,86. Categoría B: $20.071,55.

$20.071,55. Categoría C: $22.078,71.

$22.078,71. Categoría D: $24.286,58.

$24.286,58. Categoría E: $26.715,24.

$26.715,24. Categoría F : $29.386,76.

: $29.386,76. Categoría G: $41.141,46.

$41.141,46. Categoría H: $57.598,04.

$57.598,04. Categoría I: $80.637,26.

$80.637,26. Categoría J: $112.892,16.

$112.892,16. Categoría K: $158.049,02.

Estos importes corresponden exclusivamente al aporte al SIPA y no representan el total que paga el monotributista. La cuota también incluye el impuesto integrado y, cuando corresponde, el aporte a la obra social.

Los valores publicados por ARCA tienen vigencia desde el 1° de agosto de 2026, por lo que son los que se aplican al pago correspondiente a octubre. La cuota del Monotributo vence, en términos generales, el día 20 de cada mes; si ese día es feriado o fin de semana, el vencimiento pasa al siguiente día hábil.

Qué significa el aporte del Monotributo para la jubilación

El componente previsional del Monotributo está destinado al sistema jubilatorio. El pago de esos aportes permite acreditar períodos de servicios que luego pueden ser considerados al momento de solicitar una jubilación.

Sin embargo, no existe una relación directa entre el importe mensual que paga un monotributista al SIPA y el haber jubilatorio que cobrará en el futuro. Por eso, no es correcto tomar, por ejemplo, el aporte mensual de una categoría y proyectarlo como si ese monto determinara automáticamente la jubilación.

Para acceder a la jubilación ordinaria, ANSES establece como requisito general tener 60 años en el caso de las mujeres o 65 años en el caso de los varones y 30 años de aportes. Estos requisitos pueden variar según el tipo de actividad o el régimen previsional aplicable.

Cuántos años de aportes necesita un monotributista

El monotributista que realiza los aportes previsionales correspondientes puede acumular períodos para alcanzar los 30 años de servicios requeridos para la jubilación ordinaria.

Esos años pueden complementarse con períodos registrados bajo otros regímenes, como el trabajo en relación de dependencia.

¿Pagar una categoría más alta genera una jubilación mayor?

El aporte al SIPA aumenta entre las distintas categorías del Monotributo, pero eso no significa que quien paga una categoría más alta vaya a recibir automáticamente una jubilación mayor en la misma proporción.

La categoría determina, entre otros parámetros, el monto de la cuota y del componente previsional correspondiente. Pero el acceso a la jubilación depende de cumplir los requisitos previsionales y de la situación registrada de cada trabajador.

Por eso, para analizar la situación previsional de un monotributista no alcanza con mirar cuánto paga de cuota en octubre de 2026. También hay que revisar los años de aportes acumulados y si existen períodos registrados bajo otros regímenes.

Quiénes no tienen que pagar el aporte jubilatorio del Monotributo

No todos los monotributistas están obligados a ingresar las cotizaciones previsionales. ARCA contempla excepciones para determinados contribuyentes. Entre ellas se encuentran:

Quienes están obligados por otros regímenes previsionales

Los menores de 18 años

Las personas que adhieren al Monotributo por determinadas locaciones de bienes

Las sucesiones indivisas continuadoras

Quienes se jubilaron bajo las leyes previsionales anteriores a julio de 1994

También existen situaciones particulares vinculadas con actividades y cajas previsionales específicas. ARCA señala, por ejemplo, que quienes se encuentran comprendidos en determinados regímenes previsionales no deben ingresar nuevamente estas cotizaciones.

Cómo consultar los aportes realizados

Los monotributistas pueden controlar los períodos registrados antes de iniciar el trámite jubilatorio.

ANSES indica que la Historia Laboral permite consultar los aportes registrados y que, para los períodos correspondientes a autónomos y monotributistas, también puede consultarse la información de pagos mediante SICAM con clave fiscal en el sitio de ARCA.

Si existen períodos trabajados que no aparecen registrados, ANSES contempla la posibilidad de solicitar un reconocimiento de servicios presentando la documentación que permita acreditar esos aportes.

¿Cuánto es la jubilación mínima en octubre de 2026?

En octubre, el haber mínimo jubilatorio será de $435.662,86, tras la actualización correspondiente al mes. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso de quienes cobran la mínima llegaría a $505.662,86.