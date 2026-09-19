ARCA definió el monotributo: cuánto se paga en octubre 2026 y cuáles son nuevos topes

Durante agosto 2026, ARCA actualizó los valores que los monotributistas deben pagar mensualmente. El incremento sobre los montos vigentes fue del 16,8%

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores que los monotributistas deben pagar mensualmente. El incremento sobre los montos vigentes fue del 16,8%, que se calculó en función de la inflación acumulada durante el primer semestre del año 2026, impactando tanto en el valor mensual como en los topes de facturación.

De acuerdo a los nuevos topes, el monto mínimo de un contribuyente adherido al Monotributo que paga componente impositivo, obra social y previsional es de $49.527,18. Para la categoría K, la más alta, el monto asciende a $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles.

Ccuánto se paga en octubre 2026 por el Monotributo ARCA

En el mes de octubre 2026, el valor de la cuota depende de la categoría y, a partir de la categoría C, también varía si el contribuyente realiza prestación de servicios o venta de bienes:

Categoría A: $49.527,18 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

Categoría B: $56.379,08 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles

Categoría D: $84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles

Categoría E: $119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles

Categoría F: $150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles

Categoría G: $230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles

Categoría H: $522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles

Categoría I: $963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles

Categoría J: $1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles

Categoría K: $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles

Si se supera la categoría K, ARCA excluye al contribuyente del régimen simplificado y obligará al contribuyente a anotarse al Régimen General.

Cuáles son los topes de facturación en el Monotributo ARCA para octubre 2026

Los valores anuales de facturación vigentes en el monotributo ARCA para octubre 2026 quedaron de la siguiente forma:

Categoría A: hasta $12.009.410,45

Categoría B: hasta $17.595.182,74

Categoría C: hasta $24.670.494,31

Categoría D: hasta $30.628.651,43

Categoría E: hasta $36.028.231,33

Categoría F: hasta $45.151.659,41

Categoría G: hasta $53.995.798,87

Categoría H: hasta $81.924.660,37

Categoría I: hasta $91.699.761,90

Categoría J: hasta $105.012.519,20

Categoría K: hasta $126.610.838,75

Cómo se actualizaron los demás parámetros del Monotributo ARCA

Para permanecer dentro del monotributo no solo se debe tener en cuenta la facturación anual, sino también otros parámetros. Estos son el consumo anual de energía eléctrica, los alquileres devengados, la superficie afectada al negocio y el precio unitario máximo de venta (solo aplica a venta de bienes muebles).

Es importante aclarar que estos varían según cada categoría, con excepción del valor máximo unitario que es de $716.840,77. Por ejemplo, para la energía eléctrica consumida anualmente, los límites son los siguientes:

Categoría A: hasta 3330 Kwh anuales

Categoría B: hasta 5000 Kwh anuales

Categoría C: hasta 6700 Kwh anuales

Categoría D: hasta 10000 Kwh anuales

Categoría E: hasta 13000 Kwh anuales

Categoría F: hasta 16500 Kwh anuales

Categoría G: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría H: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría I: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría J: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría K: hasta 20000 Kwh anuales

En cuanto a los metros cuadrados, los topes son los siguientes:

Categoría A: hasta 30 metros cuadrados

Categoría B: hasta 45 metros cuadrados

Categoría C: hasta 60 metros cuadrados

Categoría D: hasta 85 metros cuadrados

Categoría E: hasta 110 metros cuadrados

Categoría F: hasta 150 metros cuadrados

Categoría G: hasta 200 metros cuadrados

Categoría H: hasta 200 metros cuadrados

Categoría I: hasta 200 metros cuadrados

Categoría J: hasta 200 metros cuadrados

Categoría K: hasta 200 metros cuadrados

En tanto, los límites para los alquileres devengados son los siguientes:

Categoría A: $2.792.886,15

Categoría B: $2.792.886,15

Categoría C: $3.816.944,41

Categoría D: $3.816.944,41

Categoría E: $4.841.002,66

Categoría F: $4.841.002,66

Categoría G: $5.771.964,69

Categoría H: $8.378.658,45

Categoría I: $8.378.658,45

Categoría J: $8.378.658,45

Categoría K: $8.378.658,45

De superarse algunos de estos topes, puede que el contribuyente deba recategorizarse en la próxima recategorización del Monotributo ARCA. Al igual que en la facturación anual, si se supera algún parámetro de la última categoría, ARCA procederá con la exclusión del régimen.