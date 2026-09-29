Buenos Aires extenderá el alivio del ABL a hoteles y restaurantes y sumará a las librerías durante el primer semestre del próximo año

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volverá a eximir del pago del ABL durante el primer semestre de 2027 a hoteles y restaurantes y extenderá por primera vez el beneficio a las librerías.

La medida fue anunciada por Jorge Macri durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que este año celebra su 30° aniversario. El alivio alcanzará, según las cifras difundidas por la administración porteña, a unos 7.000 locales gastronómicos, 380 librerías y cientos de establecimientos hoteleros.

La decisión llega después de una primera experiencia aplicada durante los primeros seis meses de 2026 a hoteles y restaurantes y se incorpora al esquema de medidas tributarias contemplado para 2027.

Qué actividades quedan exentas del ABL en CABA durante 2027

La exención que rigió durante el primer semestre de 2026 alcanzó a hoteles y restaurantes. Para 2027, el Gobierno porteño anunció la continuidad del beneficio durante los primeros seis meses del año y sumó a las librerías entre las actividades alcanzadas.

El detalle de la medida para 2027 deberá quedar establecido en la normativa tributaria correspondiente, pero el anuncio oficial ya permite determinar los sectores que la Ciudad busca beneficiar y la cantidad de establecimientos involucrados.

Por qué el CABA vuelve a bajar impuestos al sector turístico

El alivio fiscal se produce mientras Buenos Aires muestra una recuperación del turismo internacional. Entre enero y julio de 2026 llegaron 1,6 millones de visitantes internacionales, un 19% más que durante el mismo período de 2025, según datos difundidos por el Gobierno porteño.

La Ciudad recibe además alrededor de 9 millones de turistas por año y la actividad turística genera más de 150.000 puestos de trabajo, de acuerdo con las cifras oficiales utilizadas por la administración porteña para dimensionar el impacto económico del sector.

Según Macri, si al turismo le va bien, a la Ciudad también. Además, resaltó que busca seguir posicionando a Buenos Aires como un centro de turismo tanto a nivel nacional como internacional.

El turismo deportivo como otro motor de actividad

La estrategia porteña para 2027 no se limita al alivio tributario. La Ciudad también busca utilizar los grandes eventos deportivos para incrementar el flujo de visitantes y extender el impacto económico sobre hoteles, gastronomía, comercios y otros servicios.

Uno de los principales eventos será el regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, previsto entre el 9 y el 11 de abril de 2027. Será la primera competencia de la categoría en Buenos Aires en 28 años y corresponderá a la cuarta fecha del calendario mundial.

La renovación del autódromo avanza en paralelo: las obras ya superaron el 60% de ejecución e incluyen trabajos sobre la pista, nuevos boxes, accesos y sectores para el público.

El trazado también incorpora modificaciones pensadas para adecuarlo a las exigencias de categorías internacionales, en un contexto en el que la Ciudad mantiene el objetivo de volver a recibir una fecha de Fórmula 1.

El turismo de reuniones y los grandes eventos también forman parte de esa estrategia. La Ciudad informó que durante 2026 se realizaron 272 grandes espectáculos, mientras que los eventos organizados durante el año anterior generaron, según datos oficiales, un impacto económico estimado en u$s970 millones y 85.000 empleos.

De esta forma, combinar la inversión en infraestructura, alivio tributario y una agenda de grandes eventos configura la estrategicas con la que Buenos Aires busca mantener el crecimiento del turismo.