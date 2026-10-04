Según expertos, cerca del 80% de los jubilados puede iniciar un reclamo judicial contra ANSES por calcular mal los ajustes previsionales

No son pocos los abogados previsionalistas que advierten que la fórmula utilizada por ANSES para calcular las jubilaciones es defectuosa. En efecto, los epertos sostienense que cerca del 80% de los jubilados actuales puede iniciar acciones judiciales por reajuste de haberes. En este artículo te brindamos una guía práctica de cómo reclamar pagos pendientes en ANSES en octubre.

ANSES: cómo detectar un cobro incorrecto en la jubilación

Algunas señales de cobro incorrecto de los haberes jubilatorios en octubre son:

Diferencias inexplicables en el monto mensual sin cambios en la situación del beneficiario

Suspensión repentina de pagos sin notificación oficial

Montos inferiores a lo calculado según los aportes históricos

Ausencia de aumentos por movilidad aplicados correctamente

Errores de liquidación por cálculo incorrecto de aportes

Fecha de pago incorrecta que genera diferencias acumuladas

Aplicación errónea de la fórmula de movilidad previsional

Falta de reconocimiento de períodos laborales válidos

Reclamo de reajuste ANSES octubre: pasos para iniciar el proceso judicial

Evaluación previa: Se recomienda realizar un cálculo previo con un abogado previsionalista para determinar si el haber actual es significativamente menor a lo que correspondería (generalmente si es menos de la mitad del promedio de los últimos 120 sueldos en actividad). Demanda judicial: Una vez habilitada la vía judicial, el abogado inicia la demanda en los juzgados de la Seguridad Social. Juicio reajuste jubilación ANSES: requisitos y documentación

Para formalizar el reclamo se solicita generalmente:

DNI actualizado (frente y dorso).

Últimos recibos de haberes percibidos.

Constancia de CUIL.

Poder legal para que un abogado actúe en representación del jubilado.

Particularidades de los juicios de reajuste ANSES

Nuevos juicios: Aquellos que ya ganaron un juicio previo, pero sus haberes volvieron a quedar desactualizados (por ejemplo, jubilados antes de 2018), pueden iniciar un nuevo reclamo.

Aquellos que ya ganaron un juicio previo, pero sus haberes volvieron a quedar desactualizados (por ejemplo, jubilados antes de 2018), pueden iniciar un nuevo reclamo. Plazos de cobro: Una vez obtenida la sentencia firme, la ANSES tiene un plazo legal de 120 días hábiles para efectuar el pago.

Una vez obtenida la sentencia firme, la ANSES tiene un plazo legal de 120 días hábiles para efectuar el pago. Duración estimada: El proceso completo suele demorar entre 3 y 4 años hasta llegar a la sentencia definitiva.

El proceso completo suele demorar entre 3 y 4 años hasta llegar a la sentencia definitiva. Consulta de estado: Puede seguir el progreso de su expediente a través de Mi ANSES en la sección "Consulta de expediente".

Dé cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en octubre 2026

En tanto, vale tener presente que el haber mínimo jubilatorio pasará a $435.748,51 en octubre 2026. Ese monto surge del ajuste del 1,66% dispuesto por ANSES para el décimo mes del año.

A este monto, se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que da un ingreso total para quienes cobran el piso previsional de $505.748,51. El Gobierno abona ese refuerzo desde 2024. El beneficio del bono no alcanza a todos. Solo lo reciben quienes perciben el haber mínimo jubilatorio.

Por otra parte, el haber máximo jubilatorio quedó fijado en $2.932.174,85 para el corriente mes. Ese grupo de beneficiarios no accede al bono extraordinario de $70.000.

Ambos montos -mínimo y máximo- surgen de la resolución 284/2026. Rigen para el régimen general de jubilaciones administrado por ANSES.

La medida también actualiza el valor de la Prestación Básica Universal (PBU). A partir de octubre, la PBU quedará establecida en $199.335,05 y se utiliza para calcular determinadas jubilaciones del régimen general.

La actualización de la PBU forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES. La normativa vigente faculta al organismo a modificar ese valor.

Cómo quedan las bases imponibles para aportes en octubre

La resolución modifica las remuneraciones imponibles sobre las que se calculan los aportes al sistema. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98.

La base máxima ascenderá a $4.769.631,49. Ambos valores rigen para los aportes que se efectúan al régimen previsional.

Ese ajuste impacta en trabajadores en relación de dependencia. También alcanza a empleadores que deben realizar contribuciones patronales.

Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en octubre

El incremento del 1,66% también alcanza a las pensiones incluidas en el esquema previsional. En ese marco, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $348.598,81 en octubre.

La PUAM se dirige a personas de 65 años o más. Beneficia a quienes no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Fue prevista en la Ley N° 27.260. Su actualización responde al índice de inflación del período anterior, correspondiente a agosto.

Al igual que el resto de las prestaciones comprendidas en la resolución 284/2026, la PUAM se ajusta mensualmente. El objetivo es mantener el poder de compra de los beneficiarios.