Cuál es la solución cuando la Aduana retiene un paquete de Temu o Shein

Cuando la Aduana retiene un paquete de Temu y Shein, se deben seguir determinados pasos que permiten destrabar el envío internacional

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cambió las pautas vinculadas al régimen de courier, en particular, para el envío de paquetes de compras provenientes de Shein, Temu y demás plataformas web de compras internacionales.

Ante las nuevas pautas y requisitos, surje una pregunta: ¿Qué pasa si un paquete de Temu o de Shein queda retenido en Aduana?

Paquete de Shein o Temu retenido: qué hacer

Puntualmente, si un paquete de Temu o Shein queda retenido en la Aduana de Argentina, el destino de la compra dependerá principalmente del tipo de envío elegido y de los pasos a seguir para regularizar la situación.

Si el envío es por Correo Oficial (Correo Argentino) generalmente la retención del paquete proveniente de Shein o Temu ocurre porque no se realizó el circuito de validación de identidad, no se realizó la declaración jurada de contenido, o no se abonó los derechos de importación correspondientes. De no hacer nada, el paquete quedará varado en los depósitos fiscales de la Aduana y comenzará a generar costos de almacenamiento. Si pasa el límite de tiempo asignado, ARCA puede reclasificarlo al régimen general de importación (con aranceles que triplicarían el valor original) o directamente proceder a su devolución o destrucción.

Para solucionar el problema y destrabar el paquete, el interesado debe de forma obligatoria registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino utilizando DNI y número de CUIL.

Luego, en la plataforma, se carga el número de seguimiento del paquete (tracking) para recibir el aviso de llegada.Complementariamente, se debe confeccionar la declaración jurada detallando las unidades, valores y descripciones reales de la compra.

También se deben pagar las tasas de gestión de correo y los impuestos aduaneros requeridos de manera digital. Una vez verificado el pago, el paquete se libera y se envía al domicilio.

Vale tener presente que una vez recibido el paquete proveniente de Shein o Temu, se debe cumplir con la obligación legal de ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal para confirmar la recepción del envío. El plazo para realizar este trámite es de 30 días; de lo contrario, te bloquearán para recibir futuros paquetes internacionales.

En cambio si el envío proveniente de una compra en Shein o Temu es por Courier Express (DHL, FedEx, UPS, entre otros), es muy poco probable que la retención sea por falta de trámites informáticos, ya que el courier se encarga de todo el despacho aduanero. Las retenciones de paquetes aquí suelen darse si la Aduana detecta que el valor declarado por la tienda es incorrecto (subvaluación) o si hay productos prohibidos.

En este caso, la Aduana emitirá una liquidación complementaria o solicitará aclaraciones. El transportista (courier) notificará de inmediato por correo o teléfono para indicar si se debe pagar un saldo extra de impuestos o enviar la factura de compra para liberar el paquete.

Reembolso en Temu y Shein: cómo obtenerlo

Si los trámites locales fallan, el paquete es rechazado por la Aduana, o la retención se debe puramente a un problema logístico ajeno a las obligaciones habituales, las plataformas ofrecen el siguiente respaldo:

En Temu: Podés comunicarte con el soporte al cliente a través del ícono de soporte en tu perfil si el paquete lleva retenido más de 15 días. Temu suele ofrecer un reembolso parcial como compensación por la demora y, si el paquete supera la fecha límite de entrega estipulada sin llegar, te otorgan un reembolso del 100% de tu dinero.

En Shein: Cuenta con una política similar de protección al comprador. Si la aduana rechaza el paquete y lo devuelve al origen, Shein procesará el reembolso completo de los artículos una vez que el estado del paquete se actualice en el sistema como "devuelto al remitente".

Compras en Temu y Shein: cuándo se deja de pagar impuestos aduaneros

1. Si el pedido es menor o igual a u$s400 (franquicia)

Derechos de importación: 0% (exento).

Tasa de estadística: 0% (exento).

IVA: se paga el 21% sobre el valor FOB de la mercadería.

En general, no paga otros recargos aduaneros siempre que no supere los u$s400.

2. Si el pedido supera los u$s400 (hasta u$s3.000)

Sobre los primeros u$s400, aplica la exención de aranceles y solo se paga 21% de IVA.

Sobre el excedente de u$s 400, se pagan los tributos del régimen general de importación, que son los siguientes:

Derecho de importación (arancel): varía según el tipo de producto (del 0% al 35%).

Tasa de estadística: 3%.

IVA general: 21%.

Impuestos internos e Ingresos Brutos: según la categoría tributaria del producto o del comprador.

Qué productos tienen beneficios impositivos en plataformas

Otro cambio importante para el régimen de compras para uso personal con envíos por courier elimina las intervenciones de seguridad eléctrica ni tramitaciones especiales, ya que se eliminan las declaraciones SIRA y SEDI, y queda eliminado el certificado de homologación técnica para estos casos de uso.

En este marco, el siguiente es un listado de posibles compras por Shein o Temu que tienen beneficios impositivos:

Notebooks, Tablets y E-readers (Kindle)

Hasta un máximo 3 unidades, por debajo de u$s400 dólares no se pagan arancel ni tasa de estadística, sobre esa cifra, la electrónica de cómputo (incluye componentes) paga 0% de arancel + 3% de Tasa de estadística + 21% de IVA.

Celulares

Mientras que hasta 3 unidades no se pagan impuestos aduaneros por los primeros u$s400 y por el excedente a esa cifra siguen exentos desde enero de este año de los aranceles (0%), en ambos casos pagan 21% IVA + 9,5% Impuestos Internos.

Smartwatches y Auriculares inalámbricos:

Luego de los u$s400 sin impuestos aduaneros, empiezan a pagar un arancel que varía entre el 0% y el 20% de acuerdo con la categoría exacta + 3% Tasa estadística + 21% IVA.

Componentes de PC

Es el caso de placas de video, SSD, Procesadores, RAM. Estos productos son muy elegidos en Amazon y en muchos casos quedan por debajo de u$s400, aunque de pasar esa cifra solo se suma la tasa de estadística de 3% porque siguen exentos de los aranceles de importación. En cualquier caso pagan 21% de IVA.

Consolas de Videojuegos

En estos electrónicos es importante aprovechar la franquicia de u$400 para no pagar impuestos aduaneros, porque al pasar esa cifra el arancel de importación trapa a 20%, a lo que hay que sumar tasa de estadística e IVA.

Pequeños electrodomésticos

Cafeteras de cápsula/filtro, freidoras de aire (airfryers), aspiradoras robot, licuadoras personales, cepillos de dientes eléctricos.

Estos electrodomésticos pueden ingresar sin aranceles ni tasa de estadística hasta u$s400, pero luego pagan 14% a 20% Arancel + 3% Tasa estadística + 21% IVA.

Ropa y calzado

Camisas, pantalones, camperas, ropa interior o zapatillas, pueden comprarse hasta 3 prendas de la misma categoría/especie por envío con la franquicia impositiva de u$s400 que evita el pago total de tributos aduaneros.

En caso de superar ese monto, los derechos de importación específicos para calzado y confección textil son de los más altos de la grilla arancelaria: 35% sobre el excedente + 3% tasa de estadística + IVA. Por eso es conveniente mantener los paquetes de ropa por debajo de los u$s400.