Las empleadas domésticas cobrarán su salario con aumento, de acuerdo al esquema de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares

Las empleadas domésticas cobrarán su salario con un aumento en sus ingresos durante octubre de 2026, de acuerdo al esquema fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026. La normativa que ya se encuentra en plena vigencia establece una suba del 1,7% sobre los valores que regían en septiembre y alcanza tanto al personal contratado por hora como a quienes perciben una liquidación mensualizada.

Puntualmente, el ajuste salarial combina la recomposición en los haberes de la actividad con el avance de la reestructuración de los ingresos del sector. Durante las liquidaciones de octubre 2026 se efectivizará la integración del 50% de la suma no remunerativa que se había otorgado durante agosto pasado, la cual se ubicaba entre los $8.000 y los $20.000 según la carga horaria semanal fijada en cada relación laboral.

Cuánto cobran en octubre las empleadas domésticas con el aumento

Con el incremento del 1,7% y el avance del proceso de absorción del adicional, los valores mínimos estipulados por hora de trabajo quedan conformados de acuerdo con la categoría de empleo doméstico de la siguiente manera:

Supervisores (primera categoría): $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro por hora.

Personal para tareas específicas (segunda categoría): $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro por hora.

Caseros (tercera categoría): $4.337,53 sin retiro por hora.

Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro por hora.

Tareas generales de limpieza y mantenimiento (quinta categoría): $4.064,08 con retiro y $4.460,36 sin retiro por hora.

Complementariamente, en cuanto a las remuneraciones mensuales mínimas correspondientes al personal contratado bajo la modalidad mensualizada, los valores de referencia del empleo doméstico para octubre 2026 quedan fijados bajo las siguientes escalas:

Supervisores (primera categoría): $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro por mes.

Personal para tareas específicas (segunda categoría): $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro por mes.

Caseros (tercera categoría): $548.429,23 sin retiro por mes.

Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): $548.429,23 con retiro y $605.050,00 sin retiro por mes.

Tareas generales (quinta categoría): $498.582,06 con retiro y $563.958,82 sin retiro por mes.

El marco normativo que se encuentra en plena vigencia establece recargos específicos sobre el valor de la hora habitual cuando la jornada supera la extensión laboral pactada. Las horas extraordinarias realizadas en días hábiles comunes deben abonarse con un recargo del 50% sobre el haber regular. En tanto, cuando las tareas prestadas se efectúen los días sábados después de las 13 horas, domingos o feriados nacionales, la remuneración por hora contempla un incremento del 100%.

A su vez, el cálculo final del haber liquidado puede incluir suplementos legales contemplados en la reglamentación del régimen. Por un lado, se aplica un adicional del 31% por zona desfavorable para las prestaciones laborales ejecutadas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, corresponde adicionar un 1% por cada año de antigüedad en el puesto con el mismo empleador, el cual se suma a los básicos estipulados para la categoría.

Cuáles son los aportes obligatorios para el empleo doméstico

Si bien la mayoría de los empleadores pagan a sus empleadas domésticas por encima del mínimo que indica la escala para su categoría, y muchos pagan también los viáticos a aquellas que realizan tareas con retiro, también deben proveer la cobertura de salud y los aportes de la empleada a la seguridad social.

El costo de estos aportes también se relaciona con la cantidad de horas semanales en los que la empleada presta servicios. Pero en cualquier caso, los ítems que debe abonar el empleador a la Agencia de Recudación y Control Aduanero (ARCA) son:

Jubilación (SIPA): permite a la trabajadora sumar años de aportes para acceder a su jubilación.

Obra Social: brinda cobertura médica tanto a la empleada como a su grupo familiar.

ART (Riesgos del Trabajo): es el seguro obligatorio que cubre a la trabajadora ante cualquier accidente laboral o enfermedad profesional.

En Argentina, todo empleador está obligado a registrar a la empleada doméstica, pagar aportes y garantizar derechos laborales, sin importar cuántas horas trabaje o si tiene múltiples empleadores. Por lo tanto, todos los mencionados aportes son obligatorios para quienes tienen empleada doméstica.