Guía de ARCA sobre procedimiento para crear recibos digitales de empleadas domésticas

Cómo emitir comprobantes laborales digitales y físicos, cuáles son las diferencias entre formatos y los pasos a seguir con documentos del sector

ARCA actualizó su sistema de consultas frecuentes con nuevas precisiones sobre dos procedimientos clave para empleadores: los recibos electrónicos de sueldo del personal de Casas Particulares y la emisión del Certificado de Trabajo del artículo 80 de la LCT.

Las aclaraciones publicadas apuntan a resolver dudas operativas concretas. El objetivo es despejar confusiones que se generaron tras la implementación de los sistemas digitales, diferenciando claramente qué formularios se usan en cada caso y cuándo corresponde imprimir documentos.

Entre las cuestiones que ARCA definió están qué sucede con el formulario F.102/RT, en qué situaciones debe imprimirse el recibo electrónico, cómo funciona la identificación mediante Clave Fiscal y qué requisitos tiene el Certificado del artículo 80 según se emita en formato digital o físico.

Cómo se genera el recibo de sueldo para personal de empleadas domésticas

Los empleadores de personal de Casas Particulares tienen la obligación de confeccionar el recibo de sueldo en forma electrónica. El procedimiento se realiza mediante el servicio "Registro Especial del Personal de Casas Particulares".

Para acceder, el empleador debe ingresar con su Clave Fiscal, según informa IgnacioOnline. Una vez dentro del sistema, debe seleccionar la ficha del trabajador correspondiente y hacer clic en la opción "Generar recibo de sueldo".

El sistema exhibe automáticamente la identificación del trabajador, los datos generales de la relación laboral y la información del período a pagar. A partir de ahí, el empleador debe completar manualmente los siguientes campos:

Período a liquidar

Modalidad de liquidación

Remuneración

Demás conceptos que correspondan para determinar el importe a abonar

Una vez ingresados estos datos, la operación se confirma mediante la opción "Generar recibo sueldo". El sistema produce entonces un documento que, según ARCA, contiene todos los datos exigidos por la normativa laboral vigente, conforme al artículo 21 de la Ley 26.844.

El recibo electrónico no necesita firma del empleador

Una de las consultas más frecuentes es si el recibo generado electrónicamente requiere la firma del empleador. La respuesta de ARCA es no.

La validación de identidad realizada mediante el ingreso con Clave Fiscal constituye el requisito de autenticidad del recibo, por lo que una vez generado electrónicamente no es necesario incorporar la firma del empleador en el documento.

Esta aclaración resulta importante porque evita interpretaciones erróneas. Algunos empleadores creían que, después de generar el recibo desde el sistema, debían imprimirlo y firmarlo para darle validez. ARCA confirma que eso no es necesario.

Qué pasa con el formulario F.102/RT

Otra duda frecuente tiene que ver con el formulario F.102/RT, de acuerdo a IgnacioOnline. Muchos empleadores lo confundían con el recibo de sueldo.

ARCA precisa que el F.102/RT ya no cumple esa función en todos los casos. Sólo debe emitirse cuando se opte por pagar los aportes, contribuciones y ART de manera manual, a través de las entidades habilitadas.

Por lo tanto, hay que diferenciar claramente: el formulario F.102/RT es para una modalidad de pago, mientras que el recibo laboral del trabajador se genera electrónicamente desde el servicio Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

Cuándo hay que imprimir el recibo electrónico

Aunque el recibo ahora se genere de forma digital, existen situaciones específicas en las que debe imprimirse. ARCA identifica dos casos concretos:

Cuando el sueldo se paga en efectivo

Cuando el trabajador solicita el recibo impreso

En cualquiera de estas dos situaciones, el recibo debe imprimirse por duplicado. El original se entrega al trabajador y el empleador conserva el duplicado, que deberá estar firmado por el trabajador.

Por lo tanto, cuando el pago se realiza en efectivo sigue existiendo una instancia documental en papel, aun cuando el recibo haya sido generado originalmente mediante el sistema electrónico.

Cómo se emite el Certificado de Trabajo del artículo 80

El segundo grupo de aclaraciones de ARCA está relacionado con el Certificado de Trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este documento es obligatorio cuando finaliza la relación laboral.

El nuevo procedimiento permite emitir el certificado en formato digital mediante el servicio Simplificación Registral. Sin embargo, también continúa siendo posible su emisión en formato físico.

Las exigencias no son las mismas en ambos casos. ARCA estableció requisitos diferenciados según el formato elegido.

Qué datos deben cargarse para emitir el recibo electrónico

Durante la confección del recibo de sueldo digital, el sistema solicitará distintos datos relacionados con la liquidación salarial.

Entre la información obligatoria deberán incorporarse:

El período correspondiente al salario, indicando la fecha "desde" y "hasta"

La modalidad de pago

La remuneración abonada

La cantidad de horas trabajadas durante el período

Además de esos datos obligatorios, la plataforma permitirá incorporar información adicional vinculada con otros conceptos salariales.

Entre ellos podrán incluirse:

Aguinaldo

Vacaciones

Otros conceptos remunerativos o no remunerativos

Observaciones

Número del comprobante de pago asociado al recibo

Una vez completados todos los campos requeridos, el empleador deberá seleccionar la opción "Generar recibo sueldo" para iniciar la emisión del documento.

El sistema solicitará una confirmación antes de finalizar el proceso y posteriormente mostrará una pantalla informando que el recibo fue generado correctamente.

Desde esa misma instancia será posible descargar el comprobante en formato digital para conservar una copia.

Dónde consultar los recibos de sueldo digitales

Después de emitir el documento, el empleador podrá acceder nuevamente al comprobante desde la sección "Pagos y Recibos" del portal de Casas Particulares.

Por su parte, las trabajadoras también tendrán acceso al documento desde su perfil personal dentro del sistema.

Para ello deberán ingresar a la opción "Mis trabajos" y luego seleccionar el apartado "Recibos de sueldo", donde estarán disponibles todos los comprobantes emitidos durante la relación laboral.

Desde esa misma sección podrán descargar cada recibo cuando lo necesiten sin depender de una copia entregada en papel.

El acceso digital permitirá mantener un historial organizado de la documentación laboral correspondiente a cada empleador.

Nuevas herramientas para consultar pagos y aportes

Además de la emisión del recibo electrónico, ARCA incorporó nuevas funcionalidades destinadas a facilitar el seguimiento de la información laboral de las trabajadoras de casas particulares.

Desde la plataforma podrán consultar el historial de pagos registrados por el empleador, verificar los aportes y contribuciones realizados y revisar la existencia de posibles deudas o saldos pendientes vinculados con la relación laboral.

Estas herramientas concentran en un único servicio la información relacionada con el empleo registrado dentro del régimen especial de casas particulares.

El acceso permanente a estos datos busca facilitar la consulta de antecedentes laborales sin necesidad de realizar trámites adicionales o solicitar documentación al empleador.