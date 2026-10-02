Ante un auditorio atento, Caputo confirmó que la actualización del sistema impositivo demandará varios años y mantiene la incertidumbre fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno proyecta una reforma tributaria de simplificación impositiva después de 2031 y sostuvo que la próxima etapa de la gestión estará marcada por nuevas reducciones de impuestos y regulaciones, inversiones en infraestructura y una baja del costo financiero.

Caputo expuso la hoja de ruta económica ante empresarios que participan del 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata. Como se encuentra en París por la Argentina Week, el ministro participó del encuentro mediante una entrevista grabada previamente por el presidente del Coloquio y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon.

Durante la entrevista, también se refirió a la reciente suba del riesgo país, descartó utilizar una devaluación como mecanismo para mejorar la competitividad y explicó qué factores, según el Gobierno, están detrás del aumento del indicador.

Caputo anticipó una reforma tributaria después de 2031

Uno de los principales anuncios del ministro fue la intención de avanzar, después de 2031, con una reforma tributaria orientada a simplificar el sistema.

"Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva. Eso es lo que se viene", afirmó Caputo.

El ministro cuestionó la estructura tributaria vigente y señaló que existen numerosos impuestos y mecanismos de recaudación que generan costos para las empresas. En particular, reclamó una mayor participación de gobernadores e intendentes, al considerar que buena parte de los tributos que afectan la actividad económica corresponden a las provincias y los municipios.

Según Caputo, el Gobierno ya redujo la presión impositiva en el equivalente a tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) durante la actual gestión y prevé sumar otro punto durante 2027. De concretarse, sostuvo, la reducción acumulada alcanzaría los cuatro puntos del producto.

El ministro explicó que una reforma tributaria integral requiere acuerdos con las provincias y mayorías legislativas, por lo que el Gobierno decidió avanzar mientras tanto con reducciones de impuestos vinculadas al resultado fiscal.

En ese esquema, también planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del monotributo y la situación de quienes tienen más de un empleo, dentro de una discusión más amplia sobre impuestos, aportes y prestaciones sociales.

El Gobierno busca que el RIGI sea una referencia para toda la economía

Caputo también destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como parte de la estrategia para atraer capital y generar previsibilidad.

Según afirmó, ya fueron aprobados proyectos incluidos en el régimen por más de u$s56.000 millones y existen otros u$s150.000 millones en proyectos que podrían incorporarse.

"La idea del RIGI no es que sea siempre un régimen especial, sino que la economía argentina converja al RIGI", sostuvo.

El ministro vinculó esas inversiones con la generación futura de divisas y con una mayor previsibilidad para el sector privado. En ese sentido, señaló que la estabilidad fiscal y monetaria, junto con una reducción de los costos que afectan a las empresas, forman parte de las condiciones que el Gobierno busca establecer para favorecer nuevas inversiones.

Caputo descartó una devaluación para mejorar la competitividad

Otro de los ejes de la exposición fue el tipo de cambio. Caputo rechazó utilizar una devaluación como herramienta para mejorar la competitividad de la economía argentina.

El ministro sostuvo que el objetivo del Gobierno es reducir costos mediante menores impuestos, regulaciones más simples, infraestructura y una disminución del costo financiero, en lugar de recurrir a una depreciación del peso.

En ese contexto, comparó la estrategia argentina con procesos de estabilización implementados en otros países de la región y sostuvo que el país cuenta con recursos naturales y capital humano que pueden contribuir a mejorar su capacidad exportadora si se mantienen condiciones de estabilidad.

Qué dijo Caputo sobre la suba del riesgo país

Caputo también explicó su interpretación sobre el aumento del riesgo país, que durante las primeras ruedas de octubre llegó a 650 puntos básicos.

El ministro atribuyó parte del movimiento a factores internacionales. Entre ellos mencionó el nivel de las tasas de interés internacionales y la suba del precio del petróleo, que describió como un "shock externo bastante brutal".

Sin embargo, sostuvo que existe además un componente local. Según explicó, algunos inversores volvieron a incorporar en sus decisiones el temor a un eventual retorno de políticas económicas aplicadas en períodos anteriores.

"Eso generó un cierto temor a volver al infierno", afirmó Caputo, aunque señaló que ese escenario no forma parte de las previsiones centrales del Gobierno.

El ministro sostuvo que la Argentina se encuentra actualmente en mejores condiciones para enfrentar un contexto externo adverso que en períodos anteriores y señaló que el Gobierno también tiene en cuenta el impacto de la salida de capitales sobre los recursos disponibles para inversión.

La informalidad laboral y el impacto de la reforma laboral

Caputo también se refirió a la informalidad laboral y vinculó su evolución con la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Según afirmó, la reforma redujo las cargas patronales del 20% al 2%, con el objetivo de modificar los costos asociados a la contratación formal.

"Prácticamente no hay incentivo por el lado del empleador de tener a alguien hoy en negro, porque realmente por un 2% podés tenerlo en blanco", sostuvo.

El ministro aclaró que la formalización no se produce de manera inmediata y que los efectos de los cambios regulatorios pueden demandar tiempo.

En paralelo, señaló que el sistema previsional enfrenta un problema vinculado con la relación entre la cantidad de trabajadores que realizan aportes y la cantidad de personas que reciben prestaciones. En ese marco, mencionó que actualmente se necesitan más de 30 monotributistas para financiar una jubilación mínima.

La reforma previsional quedará para una etapa posterior

Caputo ubicó la reforma previsional al final de la agenda de transformaciones que analiza el Gobierno.

Según explicó, antes de modificar el sistema jubilatorio será necesario conocer cómo quedan los recursos fiscales después de implementar cambios en materia tributaria, laboral y de formalización de la economía.

"Nosotros estamos en un proceso de transformación", señaló.

El ministro sostuvo que una mayor cantidad de trabajadores registrados y un período prolongado de crecimiento económico modificarían los recursos disponibles para financiar el sistema previsional. Por eso, planteó que la reforma deberá diseñarse una vez que puedan dimensionarse esos efectos.

También mencionó como uno de los desafíos estructurales la caída de la natalidad y su impacto sobre la relación futura entre trabajadores activos y jubilados.

Caputo anticipó nuevas reformas para los próximos años

Al referirse a la continuidad del programa económico, Caputo afirmó que el Gobierno pretende avanzar "de la misma manera" y anticipó "muchas más reformas".

Entre los objetivos para la próxima etapa mencionó la reducción de impuestos y regulaciones, mejoras de infraestructura y una disminución del costo financiero.

El ministro también vinculó la velocidad de las reformas con la representación legislativa que el oficialismo consiga en el Congreso. En ese sentido, sostuvo que una mayor capacidad parlamentaria permitiría avanzar con cambios que requieren modificaciones legales.

Caputo afirmó además que el Gobierno busca consolidar un escenario de estabilidad que permita extender el horizonte de inversión y crecimiento. Dentro de esa estrategia ubicó la reforma tributaria anunciada para después de 2031, la expansión del RIGI, la formalización laboral y, en una etapa posterior, la reforma previsional.