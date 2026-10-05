Bajar impuestos o gravar el capital: las 5 claves económicas del balotaje Lula-Bolsonaro

Analizamos los dos modelos económicos en juego en Brasil, la reducción tributaria de Bolsonaro frente al gravamen de capital de Lula

Ambos modelos presentan visiones opuestas sobre el gasto, la gestión fiscal y el rol del Estado.

Bolsonaro busca reducir impuestos, achicar el Estado y privatizar empresas para fomentar el libre mercado.

Si bien Flávio Bolsonaro se impuso a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, el escaso margen con lo que llegan al balotaje exige estudiar las propuestas económicas. En tal sentido, el candidato de derecha promete achicar el Estado y bajar impuestos, y el presidente de Brasil oferta ampliar planes sociales y cobrar más impuesto a las empresas y las inversiones.

Las propuestas económicas de los candidatos que irán al balotaje en Brasil en las elecciones presidenciales se dividen en 5 dimensiones clave, según comenta el consultor tributario Héctor Tristan:

1. Qué proponen Lula y Bolsonaro sobre impuestos y grandes fortunas

Flávio Bolsonaro, menos carga impositiva

Propone una política de reducción generalizada para incentivar la economía brasileña, un escenario que genera incertidumbre sobre «el impacto de la elección en la City argentina» debido a las relaciones comerciales.

Reducción proporcional de impuestos: asume el compromiso de disminuir la carga tributaria global, impulsando la reducción de las tasas marginales del impuesto a la renta corporativo para atraer inversión extranjera directa.

Simplificación para pymes: propone eliminar normativas secundarias y burocracia fiscal que incrementan los costos de cumplimiento operativo para las pequeñas y medianas empresas.

Lula da Silva: contra los que ganan más

Apuesta por la progresividad tributaria, enfocando el gravamen en el capital no productivo, superricos, dividendos de las empresas, offshores y fondos cerrados, mientras exime del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) a ganancias de hasta 5.000 reales.

Tributación de las Altas Rentas: prioriza gravar el capital no productivo, superricos, dividendos exentos y fondos de inversión exclusivos (como offshores y fondos cerrados).

Alivio a las clases medias y bajas: plantea ampliar la exención del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) hasta los 5.000 reales mensuales con el fin de incrementar la capacidad de consumo de la población.

Progresividad iributaria: promueve una transición gradual hacia una estructura donde los impuestos directos (sobre la renta y el patrimonio) tengan mayor peso que los indirectos (sobre el consumo).

2, Gasto público en Brasil: diferencias entre el plan de Lula y Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: menos empleados públicos

Defiende una austeridad rígida basada en techos de gasto estrictos, contención del empleo público y una reforma administrativa para flexibilizar la estabilidad de futuros funcionarios.

Reforma administrativa: promueve una reestructuración profunda del servicio civil para reducir carreras, flexibilizar la estabilidad laboral de los nuevos funcionarios y recortar beneficios extraordinarios.

Austeridad y disciplina fiscal: plantea un control estricto del gasto corriente mediante la fijación de techos presupuestarios rígidos y la contención de la nómina de empleados públicos.

Lula da Silva: preservar los planes sociales

Lula ya utiliza el Arcabouço Fiscal aprobado por el Congreso en 2023 para controlar el gasto público, pero es una regla flexible que preserva la inversión pública y los planes sociales.

El Arcabouço Fiscal (marco fiscal o marco de sostenibilidad fiscal) es el conjunto de reglas e instrumentos legales implementados en Brasil para controlar el gasto público, estabilizar la deuda y garantizar la responsabilidad fiscal del Estado, vinculando el gasto con la recaudación.

Inversión pública estratégica: utiliza el gasto público como catalizador de la inversión privada, priorizando proyectos de infraestructura, transición energética y reindustrialización verde mediante el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

Gasto social protegido: busca preservar y fortalecer los programas de transferencia condicionada de renta (como Bolsa Família) y los pisos constitucionales destinados a salud y educación.

3. Qué modelo de Estado proponen Lula y Bolsonaro para la economía

Flávio Bolsonaro propone un modelo de Estado subsidiario, facilitador del mercado y con regulación mínima para incentivar la libre iniciativa privada.

Lula da Silva concibe al Estado como un agente activo de desarrollo, redistribuidor de la renta e inversor clave para dinamizar la economía.

4. Privatización o control estatal y rl futuro de Petrobras y BNDES

Flávio Bolsonaro promueve privatizaciones masivas, concesiones e infraestructura y desmonopolización de servicios para reducir el déficit fiscal.

Lula da Silva mantiene el control estatal de empresas estratégicas como Petrobras y BNDES para impulsar la reindustrialización y el financiamiento del desarrollo.

5. Reforma tributaria y federalismo: el debate por los fondos locales

Flávio Bolsonaro impulsa la descentralización amplia bajo el lema "Más Brasil, Menos Brasilia", y defiende la autonomía de los estados para otorgar incentivos fiscales locales.

Lula da Silva propone una coordinación centralizada desde el gobierno federal para garantizar la equidad territorial y social.

Esta visión diversa sobre la descentralización podría frustrar la implementación de la reforma impositiva de Lula, votada por el Congreso en 2023 y reglamentada en 2025 y 2026, que reemplaza 5 impuestos estaduales por dos similares al IVA uno de competencia federal y otro que administrarán los estados del interior brasileño.