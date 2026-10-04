Elecciones en Brasil: Bolsonaro estira su ventaja contra Lula con el 10% ya escrutado

Con una participación récord, los electores brasileños respondieron al llamado para definir el liderazgo político. Según encuestas, habría segunda vuelta

Los brasileños concurrieron este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente, en una elección que tiene como principales candidatos al actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Con el 10,92% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtiene el 51,09% de los votos, contra el 40,67% para Lula, lo que evitaría la segunda vuelta e impondría como presidente al candidato opositor.

Los centros de votación cerraron a las 17 horas, la misma hora de la Argentina, y ahora comenzó el proceso de escrutinio. A partir de las 19 horas se esperan las tendencias definitivas.

Cerca de 158,7 millones de brasileños estaban habilitados para votar en una jornada en la que, además de presidente, se eligieron gobernadores de los 27 estados, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.

Lula y Flávio Bolsonaro, frente a frente en una elección ajustada

Las últimas encuestas mostraron una disputa concentrada entre Lula y Flávio Bolsonaro, con una diferencia reducida entre ambos y una distancia mayor respecto del resto de los candidatos.

La última medición de Datafolha, difundida el sábado por la noche, ubicó a Lula con 45% de intención de voto, frente al 42% de Flávio Bolsonaro. El escenario dejó abierta la posibilidad de una definición ajustada y concentró la atención en el desempeño de los dos principales postulantes.

Si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos válidos, la elección deberá resolverse en una segunda vuelta, que sería el domingo 26 de octubre, entre los dos postulantes más votados. De esta manera, el escrutinio de esta noche no solo permitirá conocer quién terminó primero, sino también determinar si alguno consigue imponerse en primera vuelta o si la disputa presidencial continuará en un balotaje.

Lula dijo que "está con mucha confianza"

Lula votó durante la jornada en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo. Llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin y los ministros Fernando Haddad, Marina Silva y Simone Tebet.

El presidente ingresó al establecimiento en medio de un operativo de seguridad y saludó a los simpatizantes que se habían concentrado en el lugar. Luego de emitir su voto, posó ante los fotógrafos con una bandera brasileña.

Antes de concurrir al centro de votación, Lula había participado de un encuentro en el Sindicato de los Metalúrgicos. Después de votar, afirmó que esperaba el resultado con confianza.

"Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza", sostuvo el mandatario.

Durante sus declaraciones, también defendió la gestión de su gobierno y destacó la evolución de la inflación y el crecimiento económico durante su mandato.

Flávio Bolsonaro pidió un cambio de rumbo

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro, en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel. El candidato opositor concurrió acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y fue uno de los primeros postulantes en sufragar.

Tras votar, sostuvo que Brasil necesita un cambio de rumbo y expresó su expectativa de obtener un resultado favorable. También afirmó que su candidatura había mostrado una tendencia ascendente durante la campaña y planteó la posibilidad de imponerse en la primera vuelta.

"Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", afirmó el senador ante los periodistas.

El candidato también hizo referencia al esfuerzo realizado durante la campaña y se mostró afónico durante sus declaraciones.

Cuándo se conocerán los resultados de Brasil

Con las urnas ya cerradas, comenzó el escrutinio de los votos. Debido al sistema de votación electrónica utilizado en Brasil, los primeros datos oficiales suelen comenzar a difundirse poco después del cierre de los centros.

En la Argentina, las primeras tendencias se esperan desde las 19 horas, aunque el ritmo de actualización dependerá de la carga de votos de cada región y de la evolución del escrutinio. La atención estará puesta principalmente en la diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro y en si alguno de los candidatos logra alcanzar los votos necesarios para evitar una segunda vuelta.

Además de la disputa presidencial, durante la jornada los brasileños votaron cargos ejecutivos y legislativos en los distintos niveles de gobierno, por lo que el escrutinio también permitirá conocer la nueva composición del Congreso y de las administraciones estatales.