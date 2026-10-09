Pymes que prestan servicios en Vaca Muerta: qué beneficios tienen por el RIGI y el RIMI

El RIGI y el RIMI ofrecen incentivos para pymes petroleras. Cuáles son los requisitos de inversión, los beneficios fiscales y el cupo local

Este régimen otorga amortización acelerada en Ganancias y devolución del IVA para las pymes.

El RIMI sí es para pymes con inversiones productivas, requiriendo un monto mínimo según su tamaño.

RIGI no es para pymes, pero exige 20% de proveedores locales en grandes proyectos, beneficiándolas indirectamente.

Los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerte tienen su Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y las pymes que ofrecen servicios al sector petrolero quieren saber qué les toca y que beneficios promocionales pueden aprovechar.

En tal sentido, las pymes gozan de un privilegio en el RIGI, ya que los proyectos deben contratar un 20% de proveedores locales, y también cuentan con el Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), que les otorga amortización acelerada en Impuesto a las Ganancias y devolución del IVA.

RIGI: no es para pymes, pero las involucra

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue diseñado para atraer inversiones nacionales y extranjeras de gran escala, superiores a los u$s200 millones, en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología. A cambio otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por hasta 30 años, entre otros beneficios, precisa Errepar, y señala:

El Decreto 105/2026 extendió el plazo de adhesión hasta el 8 de julio de 2027, y sumó a las actividades comprendidas la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, con una inversión mínima de u$s600 millones en activos computables.

Además, la ley impone a cada proyecto el compromiso de contratar proveedores locales de bienes y/u obras por al menos el 20% del monto de inversión destinado al pago de proveedores. Siempre que la oferta local esté disponible y en condiciones de mercado en precio y calidad.

En otras palabras, participa quien ya está calificado y homologado. El cumplimiento de ese compromiso no es menor para la operadora: la reglamentación considera su incumplimiento como una infracción al régimen. Por eso las operadoras tienen incentivos concretos para desarrollar proveedores locales confiables.

RIMI: el régimen que sí es para la pyme

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y todo se gestiona por el servicio web "Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)".

Pueden adherir las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta Mediana Tramo 2 que realicen inversiones productivas en el país y alcancen un monto mínimo según su tamaño. Hay dos requisitos formales:

Tener el Certificado Mipyme vigente al primer día del mes de inicio del ejercicio en que se hace la primera inversión.

No tener deuda líquida y exigible con ARCA al solicitar los beneficios.

Para calificar para el RIMI, hay que invertir u$s150.000 para microempresas, u$s600.000 para pequeñas, u$s3.500.000 para medianas tramo 1 y u$s9.000.000 para medianas tramo 2.

Qué beneficios otorga el RIMI a las pymes

Amortización acelerada en Ganancias: los bienes muebles se amortizan en dos cuotas anuales iguales, las obras con una vida útil reducida al 60% y los equipos de alta eficiencia energética en una sola cuota. La opción es integral: una vez ejercida, se aplica a todas las inversiones del régimen.

Devolución de IVA: se puede pedir la devolución del crédito fiscal de IVA una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde que se habilita su cómputo. Un aviso importante: la reglamentación fijó un cupo anual que la ley no preveía, y el orden de prioridad depende de la antigüedad de los saldos. El beneficio es real, pero no automático ni ilimitado.

El plazo de 2 años para alcanzar el monto mínimo de inversión que pide el RIMI se cuenta desde el 19 de mayo de 2026 y quedan comprendidas las inversiones hechas desde el 6 de marzo de 2026.

De esta manera, las pymes de servicios que trabajan en el sector petrolero de Vaca Muerta se benefician tanto del RIGI, por el componente de proveedores locales, como también gozar de la amortización acelerada y devolución de IVA del RIMI.