Impuesto inmobiliario ARBA: hasta este martes se puede pagar con 10% de descuento

ARBA otorga un descuento para la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano de la provincia de Buenos Aires por pago en término

En la provincia de Buenos Aires, se puede pagar hasta este martes con descuento del 10% la última cuota del año del Inmobiliario Urbano Edificado.

Cómo es el beneficio para el pago en término del Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que hasta este martes 13 de octubre, se puede pagar con descuento de hasta el 10% la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en su planta edificada. Quienes estén al día y abonen en término, pueden obtener la bonificación con cualquier medio de pago que elijan.

Para pagar, se puede ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección "Pagá tus impuestos", donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico enviado por la Agencia y que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Los beneficios de ARBA en el Inmobiliario según la fecha de pago

El Impuesto Inmobiliario de ARBA alcanza a propiedades urbanas edificadas, terrenos baldíos y campos rurales. Para 2026, hay descuentos por pagar en término, por cancelar el año completo y beneficios especiales en ciertos casos, según el destino del inmueble.

Lo descuentos según el momento del pago para 2026 son los siguientes:

Un 15% por pago anual anticipado, que se aplica por pagar el impuesto de todo el año hasta el vencimiento de la primera cuota anual correspondiente, o antes, y cumplir los requisitos de deuda.

Un 10% por pago de cada cuota en término. Para acceder, se debe abonar en la fecha de vencimiento o antes y tener pagas las cuotas anteriores. El beneficio contempla los componentes básico y complementario del impuesto.

Los descuentos del 15% por pago anual y del 10% por cuota no se acumulan. El máximo general es del 15%.

Quiénes pueden obtener beneficios adicionales de ARBA

Además de los descuentos generales, hay situaciones particulares:

Jubilados y pensionados pueden solicitar la exención del impuesto si cumplen las condiciones de ingresos, titularidad y vivienda única establecidas por la normativa. Para 2026, la Ley Impositiva fija en $6 millones el límite de valuación fiscal previsto para esta exención, con reglas especiales para quienes ya la tenían reconocida.

Para la vivienda única de valuación fiscal muy baja, existe un crédito fiscal del 100% para determinados inmuebles urbanos edificados cuya valuación fiscal de 2026 no supere los $273.600, sujeto a los requisitos legales.

Las industrias, hoteles, clínicas, sanatorios, hospitales y determinados medios periodísticos pueden solicitar bonificaciones adicionales si reúnen los requisitos específicos. Para 2026, las bonificaciones previstas son del 10% para las actividades industriales, centros de salud y medios gráficos alcanzados, y del 25% para hoteles comprendidos en el régimen.

Cómo se calcula el Impuesto Inmobiliario

Para el cálculo del Impuesto Inmobiliario, ARBA toma en cuenta tres factores principales:

El tipo de inmueble: urbano edificado, baldío o rural.

La valuación fiscal y los coeficientes establecidos por la Ley Impositiva.

La escala de alícuotas y la cuota fija correspondiente.

Además, el Inmobiliario Básico grava cada inmueble individualmente, mientras que el Complementario puede corresponder a quienes tienen dos o más propiedades de una misma planta —edificada, baldía o rural—, según el cálculo previsto por la ley.

Estos dos componentes del Impuesto Inmobiliario Urbano pueden beneficiarse del descuento del 10% por pago en término de la última cuota, que vence este martes.