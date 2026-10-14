Los beneficiarios no deberán presentar la Libreta AUH para cobrar un 20% del subsidio, sino que ANSES verificará los requisitos automáticamente

Esto agiliza el 20% retenido. La Libreta solo se pedirá si ANSES no tiene datos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará desde el 1 de noviembre de 2026 el mecanismo para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este trámite, por el que retiene 20% del monto del beneficio, hoy es presencial y pasará a ser automático.

A partir de noviembre, ANSES verificará automáticamente el cumplimiento de estos requisitos mediante el intercambio de información con las áreas de Salud y Educación, sin que las familias deban presentar la documentación en papel y la Libreta AUH en los casos en que los datos estén disponibles.

La modificación fue instrumentada mediante la Resolución 290/2026 de ANSES, en el marco de las nuevas disposiciones para simplificar la acreditación de las condiciones que habilitan el cobro del 20% de la asignación que se retiene mensualmente.

Cómo será la nueva acreditación de la Libreta AUH

El nuevo procedimiento prevé que ANSES pague la AUH tras recibir información de los organismos públicos, para comprobar que los niños y adolescentes cumplen con las condiciones exigidas para cobrar el beneficio.

La verificación se realizará mediante un sistema de intercambio seguro de información entre ANSES y la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El esquema también contempla el intercambio de datos sanitarios y de vacunación con las áreas competentes.

De esta manera, cuando los registros oficiales permitan verificar el cumplimiento de los requisitos, las familias no tendrán que realizar la gestión habitual de reunir certificados y presentar la Libreta para acreditar esas condiciones.

La medida busca reducir los trámites presenciales, simplificar el procedimiento y agilizar la liquidación del monto retenido.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

La AUH se abona mensualmente en un 80% de su valor, mientras que el 20% restante queda reservado hasta que se acrediten las condiciones correspondientes.

Ese porcentaje se liquida una vez que ANSES verifica el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y educación que correspondan según la edad de cada hijo.

Con el nuevo sistema, el organismo podrá utilizar los datos remitidos por las áreas públicas para determinar si se cumplieron esas condiciones y avanzar con la liquidación del monto reservado.

El mecanismo se aplicará a los montos retenidos de la AUH que se pongan al pago a partir del 1 de noviembre de 2026.

Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH

La implementación del sistema automático no elimina por completo la presentación de la Libreta. La normativa establece que los titulares podrán recurrir al procedimiento tradicional cuando ANSES no cuente con la información necesaria remitida por los organismos correspondientes o cuando exista un reclamo.

En esos casos, los beneficiarios podrán acreditar el cumplimiento de las condiciones mediante la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, conforme al procedimiento vigente.

Por eso, aunque el nuevo mecanismo apunta a evitar trámites innecesarios, conviene que las familias consulten el estado de la información registrada y verifiquen si ANSES requiere documentación adicional.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

El principal cambio es que la acreditación dejará de depender exclusivamente de la presentación de documentación por parte de las familias. Cuando los datos oficiales estén disponibles y permitan verificar el cumplimiento de las condiciones, ANSES podrá realizar el control de manera automática.

Sin embargo, si la información no aparece registrada o existe alguna inconsistencia, seguirá siendo posible acreditar los requisitos mediante la Libreta.

La modificación no elimina la obligación de cumplir con los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad exigida para la AUH: cambia el mecanismo mediante el cual se verifica esa información para liquidar el porcentaje retenido.