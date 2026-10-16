Autos híbridos: dos años sin pagar Patentes con un ahorro de hasta $5 millones

La ciudad de Buenos Aires otorga una exención de Patentes por dos años a autos híbridos y cada vez hay más interés en las concesionarias

La compra de autos híbridos gana impulso en las concesionarias por un beneficio impositivo que permite ahorrar hasta $5 millones en 2 años, a raíz de una exención de Patentes que otorga la ciudad de Buenos Aires.

El beneficio de 24 meses tiene un tope de valuación fiscal, y los modelos híbridos que típicamente califican son Toyota Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid (base), Nissan X Trail e Power, Ford Kuga Hybrid, Honda CR V Hybrid (base), Lexus UX 250h, según precisa el consultor tributario Héctor Tristán.

Los autos eléctricos puros están todos exentos sin límite, destacándose Renault Megane E Tech, Peugeot e 208, BYD Dolphin/Yuan/Seal, Nissan Leaf, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5/6.

Unas pocas provincias más ofrecen beneficios locales para autos híbridos y eléctricos, aunque limitados.

Régimen de Patentes de CABA para los autos híbridos y eléctricos

El Código Fiscal de CABA y las resoluciones de AGIP establecen lo siguiente, indica Tristán:

Vehículos híbridos

Exención del 100% por 24 meses si la valuación fiscal no supera el umbral anual fijado por AGIP.

Para 2026, el umbral es de $91.150.000.

Si el valor fiscal supera dicho límite, la exención se reduce a 12 meses.

Vehículos eléctricos puros

Exención total y permanente, sin límite de valuación fiscal.

Cuál es el monto de la exención del impuesto automotor

La patente para vehículos de gama media/alta en CABA suele ubicarse entre $1.200.000 y $2.500.000 anuales, explica Tristán, y puntualiza:

Un híbrido dentro del umbral genera un ahorro aproximado de $2,4 a $5 millones en los primeros 24 meses.

Un eléctrico puro elimina completamente el costo de patente durante toda la vida útil del vehículo.

Este diferencial sí altera la decisión de compra, especialmente en modelos híbridos cuyo precio se ubica justo por debajo del umbral fiscal.

Qué modelos califican en 2026 para la exención de 24 meses

Híbridos (hasta $91.150.000 de valuación fiscal AGIP)

Estos modelos suelen quedar dentro del umbral y por eso se están eligiendo, expresa Tristán:

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid (versiones base)

Nissan X Trail e Power

Ford Kuga Hybrid (según versión)

Honda CR V Hybrid (versiones de entrada)

Lexus UX 250h (versiones con valuación fiscal moderada)

Híbridos que suelen superar el umbral (exención 12 meses)

Toyota Highlander Hybrid

Lexus NX / RX híbridos

Ford Explorer Hybrid

Eléctricos puros (exención total y permanente)

Renault Megane E Tech

Peugeot e 208

BYD Dolphin / Yuan / Seal

Nissan Leaf

Kia EV6

Hyundai Ioniq 5 / 6

Tesla (si se importa y homologa)

Beneficios hay para autos híbridos y eléctricos en las provincias

La exención de CABA es la más amplia del país. En Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, los beneficios son parciales o inexistentes, por lo que no influyen significativamente en la elección del vehículo, señala Tristán.

En la Provincia de Buenos Aires, no rige una exención general a nivel provincial, ya que ARBA no aplica un beneficio unificado. La existencia de reducciones o exenciones parciales depende de las resoluciones de cada municipio de manera no uniforme, configurando un incentivo débil que no genera un impacto significativo en la decisión del comprador, considera.

En Córdoba, la falta de un régimen provincial uniforme hace que el esquema quede supeditado a la normativa municipal. La provincia cuenta con un incentivo moderado, aplicando exenciones parciales para eléctricos puros y reducciones parciales de entre el 20% y el 50% para modelos híbridos según la localidad, afirma el experto.

En Mendoza, la situación presenta un incentivo bajo, donde solo algunos municipios otorgan una reducción del 50% o exenciones parciales para vehículos eléctricos mediante ordenanzas locales, mientras que los híbridos no cuentan con beneficios relevantes, sostiene.

Por último, en Santa Fe no existen exenciones significativas ni para vehículos híbridos ni para eléctricos puros, de modo que el tratamiento impositivo de las patentes no influye en la elección de estas tecnologías dentro de la provincia, resalta.

El único incentivo realmente fuerte y decisivo es CABA, donde la exención de 24 meses para híbridos y la exención total para eléctricos sí cambia la decisión de compra, concluye.