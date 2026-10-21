Cuánto cobra la empleada doméstica por hora y mes con el aumento según la tarea

Las empleadas domésticas tienen un aumento de 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre que repercutirá en lo que cobran por hora y mes según sus tareas

Sus salarios se rigen por 5 categorías y modalidad (con/sin retiro), con mínimos nacionales.

Las empleadas domésticas verán un aumento del 1.6% en noviembre e integración total de la suma extra.

Las empleadas de casas particulares tendrán nuevos salarios en noviembre, por un aumento del 1,6% y la incorporación al sueldo básico del último tramo de la suma extraordinaria abonada en agosto. La escala contempla cinco categorías, con remuneraciones diferentes según las tareas que se realicen y si el trabajo se presta con retiro o sin retiro.

Los salarios mínimos de octubre y noviembre rigen en todo el país y fueron establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026, rectificada por la Resolución 7/2026. Los importes mensuales corresponden a jornada completa y los valores por hora constituyen los mínimos de referencia para cada modalidad.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre

En octubre, los salarios mínimos de las empleadas domésticas aumentaron un 1,7% respecto del mes anterior. Además, se incorporó al básico el 50% de la suma no remunerativa que se había pagado en agosto.

La primera categoría, supervisión, comprende a quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más trabajadores del hogar.

El salario mínimo es de $4.805,82 por hora con retiro y de $5.215,59 sin retiro.

Para quienes cobran por mes, los valores ascienden a $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.

La segunda categoría, tareas específicas, incluye al personal que realiza labores para las que se requiere especial idoneidad, como las cocineras contratadas exclusivamente para esa función.

El mínimo por hora es de $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro.

En la modalidad mensual, los salarios son de $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.

La tercera categoría, caseros, comprende a quienes se ocupan del cuidado general y la conservación de una vivienda en la que residen durante la prestación laboral.

En octubre, el salario mínimo es de $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes. Esta categoría se liquida sin retiro.

La cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, abarca la atención no terapéutica de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

El salario mínimo por hora es de $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro.

Por mes, los valores son de $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

La quinta categoría, tareas generales, incluye los trabajos habituales de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar, preparación de comidas y otras labores domésticas.

El mínimo por hora es de $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro.

Los salarios mensuales son de $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre

En noviembre se aplicará un incremento del 1,6% sobre los salarios mínimos de octubre. A su vez, se incorporará al sueldo básico el 25% restante de la suma extraordinaria abonada en agosto, de acuerdo con el cronograma oficial.

Para la primera categoría, supervisión, el valor mínimo será de $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro.

En la modalidad mensual, el sueldo ascenderá a $614.791,27 con retiro y $678.036,40 sin retiro.

En la segunda categoría, tareas específicas, se pagarán como mínimo $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro.

Los salarios mensuales serán de $575.394,53 con retiro y $633.782,08 sin retiro.

Para la tercera categoría, caseros, el valor mínimo será de $4.451,49 por hora y $562.837,52 por mes, en ambos casos sin retiro.

En la cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, el salario mínimo por hora será de $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro.

Por mes, los valores ascenderán a $562.837,52 con retiro y $620.420,85 sin retiro.

Por último, en la quinta categoría, tareas generales, el mínimo por hora será de $4.174,62 con retiro y $4.451,49 sin retiro.

Los salarios mensuales serán de $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.

Cómo se incorporó la suma extraordinaria al salario básico

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares había dispuesto en agosto el pago de una suma no remunerativa por única vez, cuyo importe dependía de la cantidad de horas semanales trabajadas.

Para quienes prestaban tareas durante 16 horas semanales o más, el monto fue de $20.000; para quienes trabajaban desde 12 y menos de 16 horas semanales, de $11.500; y para quienes trabajaban menos de 12 horas semanales, de $8.000.

El acuerdo estableció que esa suma se incorporara progresivamente a los salarios básicos: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. De esta manera, la totalidad de la suma extraordinaria queda incorporada al básico a partir de noviembre.

Qué adicionales corresponden

A los salarios mínimos se deben agregar los adicionales que correspondan en cada caso.

La antigüedad equivale al 1% por cada año de antigüedad computable. Se calcula desde septiembre de 2020 o desde la fecha de ingreso, si la relación laboral comenzó después de ese mes.

El adicional por zona desfavorable es del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría para el personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido bonaerense de Patagones.

También corresponden los recargos por horas extra cuando se trabaja por encima de la jornada ordinaria, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.

Si una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, debe encuadrarse en la categoría principal que desempeña habitualmente.

Los importes fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son mínimos legales. El empleador y la trabajadora pueden acordar una remuneración superior, pero no inferior a la que corresponda según la categoría, la modalidad y la jornada.