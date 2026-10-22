ARBA extendió hasta el 12 de noviembre el pago de tres impuestos bonaerenses

La prórroga alcanza al Inmobiliario Rural, al Complementario y al Automotor. Qué cuotas incluye y qué beneficios conservan los contribuyentes

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) extendió hasta el jueves 12 de noviembre el plazo para pagar la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, la cuarta del Inmobiliario Complementario y la novena del Impuesto Automotor. La medida permite cumplir con esas obligaciones en término, sin recargos y con las bonificaciones vigentes.

Los vencimientos originales estaban previstos para el 5 de noviembre en los dos impuestos inmobiliarios y para el 10 de noviembre en el Automotor. Según informó el organismo, la modificación responde al feriado bancario nacional previsto para esa última fecha. El nuevo cronograma ya figura en el calendario oficial de ARBA.

Qué descuentos pueden conservar quienes pagan en término

Los contribuyentes pueden consultar el importe y descargar las boletas desde la página oficial de ARBA, en la sección de pago de impuestos. Entre las alternativas digitales se encuentran las tarjetas de débito y crédito y la generación de un código de pago electrónico para operar mediante homebanking o cajeros automáticos.

También se puede pagar mediante Cuenta DNI, a través de la opción ARBA de la aplicación o con el código QR incluido en el correo electrónico de la boleta electrónica. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acudir a entidades bancarias habilitadas y a los puntos de Provincia Net Pagos.

La prórroga permite mantener las bonificaciones que correspondan según la situación fiscal de cada contribuyente. Para los impuestos patrimoniales alcanzados por el régimen de beneficios de 2026, ARBA estableció una bonificación del 10% por buen cumplimiento en cada cuota.

Para acceder, se requiere no registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el bien alcanzado, tener canceladas las cuotas vencidas del ejercicio y pagar la cuota correspondiente dentro del plazo establecido.

Además, quienes pagaron el impuesto anual por adelantado dentro del plazo establecido pudieron acceder a un descuento del 15%.

ARBA prepara descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas

Para quienes tienen obligaciones pendientes, el organismo anunció un plan especial de regularización que comenzará el 26 de octubre. El esquema contempla bonificaciones de hasta el 40% para quienes cancelen la deuda al contado durante la primera etapa, que se extenderá hasta el 13 de noviembre.

Quienes opten por financiar el saldo podrán acceder a descuentos del 20% en tres cuotas o del 15% en seis. El régimen permitirá regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas algunas que se encuentren en instancia judicial, prejudicial o bajo fiscalización.

También abarcará determinadas obligaciones correspondientes a 2026, con excepciones previstas para algunos tributos y situaciones. ARBA informó que no registrar deudas con el fisco provincial será una condición para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos del próximo ejercicio. Los interesados podrán consultar su situación y adherir al plan desde el sitio oficial del organismo a partir de la fecha de inicio.