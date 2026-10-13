Cómo ahorrar hasta un 40% por semana con Cuenta DNI en octubre 2026

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, mantiene en octubre de 2026 una grilla de descuentos y reintegros en distintos rubros

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mantiene en octubre 2026 una amplio listado de descuentos y reintegros en distintos rubros y comercios de la provincia que permite ahorrar hasta un 40% por semana.

La app Cuenta DNI, disponible de forma gratuita para personas mayores de 18 años con DNI argentino —con una variante específica para jóvenes de entre 13 y 17 años—, permite realizar pagos mediante QR, NFC, Clave DNI y transferencias, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

Cuenta DNI: cuáles son los descuentos de octubre 2026

La propuesta de beneficios de octubre 2026 abarca desde el consumo cotidiano en comercios de cercanía y ferias hasta rubros como gastronomía, librerías, farmacias y supermercados. La novedad de este mes es la incorporación de dos cadenas de supermercados a los beneficios disponibles con tarjeta de crédito mediante NFC, lo que amplía las opciones para quienes no cuentan con saldo en cuenta al momento de la compra.

A continuación, el listado de todos los descuentos vigentes para octubre 2026:

Comercios de cercanía

Los usuarios obtienen un 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona, y se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses

En ferias y mercados de la provincia de Buenos Aires, el descuento es del 40% todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona; se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados

Cuenta DNI ofrece hasta un 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. La principal novedad de octubre es la incorporación de Chango Más y Día a los beneficios disponibles con tarjeta de crédito Visa emitida por Banco Provincia mediante NFC, con un 20% de descuento y sin tope de reintegro.

El detalle por cadena, para pagos con dinero en cuenta:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense (5Mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes y Super 8): 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. Consumo mínimo de $30.000.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana.

Carrefour (incluye Carrefour Maxi, Market y Express): 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Consumo mínimo de $15.000. Devolución en el acto.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con tope de $5.000 semanales. Consumo mínimo de $25.000.

Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 por semana.

Chango Más (incluye MasGO): 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. Devolución en el acto.

Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

Supercoop: 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro. Pago con función Pago Clave DNI mediante la app.

Los nuevos beneficios con tarjeta de crédito Visa desde la app (modalidad NFC, solo disponible para Android):

Día: 20% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

Quienes cobran jubilaciones y pensiones a través de la app acceden a un 5% de descuento adicional en las promociones con dinero en cuenta.

Librerías de texto

Los lunes y martes, el beneficio es de un 10% de descuento en librerías de texto, sin tope de reintegro. La promoción es acumulable con la de comercios de cercanía.

Farmacias y perfumerías

Los miércoles y jueves, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro.

Gastronomía

Los sábados y domingos, los usuarios acceden a un 25% de descuento en gastronomía. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

Además, las marcas Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Le Park, Goulis, Atalaya, Antares y Balcarce ofrecen un 30% de descuento todos los días, con tope de $15.000 por comercio, por mes y por persona. El beneficio aplica para pagos con QR o Clave DNI con dinero en cuenta.

Los jueves y viernes, Mostaza suma dos opciones: 25% pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales; y 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales.

Pet shops

Todos los sábados, el beneficio en pet shops es del 30% de descuento. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona, con consumos mínimos de $26.650.

YPF Full

Los sábados y domingos, YPF Full ofrece un 25% de descuento. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona.

Marcas destacadas

El descuento en marcas destacadas es del 30% todos los días. El tope de reintegro asciende a $15.000 por mes y por persona, y se alcanza con consumos de $50.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

En este rubro, el beneficio es del 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona; se alcanza con compras de $15.000. El pago debe realizarse a través de la funcionalidad "Pago Clave DNI" o QR de la app.

Sodimac

Los miércoles, Sodimac ofrece un 10% de descuento, sin tope de reintegro. El beneficio se acumula con otras promociones vigentes y se abona desde la app con dinero en cuenta.

Cuotas sin interés

Las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. El beneficio aplica a compras realizadas mediante QR desde la app y a las tarjetas de crédito físicas emitidas por Banco Provincia.