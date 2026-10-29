Empleada doméstica: ARCA aumentó los aportes y ART a pagar en noviembre y diciembre

Los empleadores de casas particulares deberán pagar nuevos valores de aportes y contribuciones, así como de ART, en noviembre y diciembre

Estos nuevos valores rigen para octubre y noviembre de 2026, pagaderos en noviembre y diciembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los importes de los aportes, las contribuciones y las cuotas destinadas a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) correspondientes al personal de casas particulares. Los nuevos valores rigen para los períodos de octubre y noviembre de 2026, que se pagarán en noviembre y diciembre, respectivamente.

Los montos que deben ingresar los empleadores varían según la cantidad de horas trabajadas por semana y la situación previsional de la empleada doméstica. El esquema distingue entre el personal activo mayor de 18 años, los trabajadores de entre 16 y 18 años y quienes ya están jubilados.

Cuánto se paga por el personal activo mayor de 18 años

Para el período octubre de 2026, cuyo pago vence en noviembre, los empleadores deben abonar $10.856,52 para empleadas domésticas que prestan servicios menos de 12 horas semanales; $17.007,37 cuando trabajan desde 12 y menos de 16 horas, y $44.784,77 cuando cumplen 16 horas o más por semana.

En noviembre, con vencimiento en diciembre, los importes aumentan a $10.953,66 para menos de 12 horas semanales; $17.162,80 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas, y $45.024,63 para quienes trabajan 16 horas o más.

En el caso de los trabajadores mayores de 18 años, los importes comprenden la cuota de la ART, los aportes destinados a la obra social y las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Para octubre, la cuota de la ART asciende a $8.041,77 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, $11.684,59 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $16.961,43 para las jornadas de 16 horas o más. A estos valores se suman los aportes a la obra social y las contribuciones previsionales correspondientes.

En noviembre, la ART pasa a $8.138,91 para el primer tramo, $11.840,02 para el segundo y $17.201,29 para el tercero.

Los aportes a la obra social y las contribuciones al SIPA se mantienen sin cambios: $2.084,85 y $729,90, respectivamente, para menos de 12 horas; $3.863,30 y $1.459,48 para el tramo de 12 a menos de 16 horas, y $25.694,55 y $2.128,79 para 16 horas o más.

Personal de entre 16 y 18 años

Los empleadores también deben considerar importes diferenciados cuando el trabajador tiene entre 16 y 18 años.

Para octubre, con vencimiento en noviembre, el pago total es de $10.126,62 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales; $15.547,89 para quienes cumplen desde 12 y menos de 16 horas, y $42.655,98 para quienes trabajan 16 horas o más.

En noviembre, con vencimiento en diciembre, los montos pasan a $10.223,76, $15.703,32 y $42.895,84, respectivamente.

En estos casos no corresponde ingresar contribuciones al SIPA. Por eso, el importe está integrado por la cuota de la ART y los aportes destinados a la obra social.

Cuánto deben pagar los empleadores por trabajadores jubilados

El régimen también establece valores específicos para el personal de casas particulares que ya se encuentra jubilado. En este caso, los importes incluyen la cuota de la ART y las contribuciones al SIPA, pero no contemplan aportes a la obra social.

Para octubre de 2026, el monto total es de $8.771,67 para menos de 12 horas semanales; $13.144,07 para jornadas de 12 a menos de 16 horas, y $19.090,22 para 16 horas o más.

En noviembre, los valores ascienden a $8.868,81, $13.299,50 y $19.330,08, en ese mismo orden.

Período y criterios de pago

La actualización establece dos períodos de pago: los importes correspondientes a octubre deben ingresarse durante noviembre, mientras que los de noviembre vencen en diciembre.

Para determinar el monto correcto, el empleador debe tener en cuenta tanto las horas semanales trabajadas como la condición del personal. La diferencia entre los tramos horarios es relevante porque los importes de los aportes y las contribuciones cambian según la carga horaria. También varía la composición del pago para los trabajadores menores de 18 años y para quienes están jubilados.