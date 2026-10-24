Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en noviembre 2026

El pago por horas del servicio doméstico que se debe realizar con la escala salarial correspondiente a noviembre 2026, para cada categoría.

Las empleadas domésticas que prestan servicios por hora cobrarán los haberes de noviembre con 1,6% de aumento respecto de los de octubre, de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) en la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre pasado. También se incorpora al básico el 25% de la suma extra de agosto pasado.

En la mecionada normativa se definieron las alzas salariales que tendrán las trabajadoras de casas particulares en lo que queda del año. Así se determina que las empleadas que preseten cuatro horas de servicios por semana, cobrarán entre 16.682,08 y 21.356,32 pesos por semana en noviembre 2026.

En ese marco, vale la pena remarcar que, a diferencia de las asalariadas, por la Ley N° 26.844 las empleadas domésticas que cobran por horas perciben sus ingresos al finalizar cada jornada o cada semana laboral, según lo acordado. Es decir, en noviembre la escala salarial para el pago por horas del servicio doméstico es la de ese mes (a diferencia de las mensualizadas, que perciben en noviembre lo devengado por el trabajo realizado en octubre)

A continuación, los valores que deberán cobrar en noviembre por cuatro horas de trabajo.

Escala salarial de noviembre 2026

Las empleadas domésticas deben cobrar por horas cuando se desempeñan 24 horas semanales o menos para un mismo empleador, y deben estar mensualizadas por encima de ese umbral, según indica la Ley que regula en Argentina el trabajo auxiliar en casas particulares. A la vez, pueden trabajar con o sin retiro del hogar donde brindan sus servicios, y eso impacta en su remuneración.

La siguiente es la escala de noviembre para el pago del servicio doméstico, en todas sus categorías y modalidades.

Supervisores:

Con retiro: $4.923,44 por hora y $614.186,76 por mes.

Sin retiro: $5.339,08 por hora y $677.369,70 por mes.

Personal para tareas específicas:

Con retiro: $4.695,59 por hora y $574.828,75 por mes.

Sin retiro: $5.093,82 por hora y $633.158,89 por mes.

Caseros:

Siempre sin retiro: $4.447,11 por hora y $562.284,09 por mes

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $4.447,11 por hora y $562.284,09 por mes.

Sin retiro: $4.918,66 por hora y $619.810,80 por mes.

Personal para tareas generales:

Con retiro: $4.170,52 por hora y $511.639,37 por mes.

Sin retiro: $4.447,11 por hora y $562.284,09 por mes.

En ese marco, por cuatro horas semanales de servicio doméstico se deberá pagar en noviembre 2026:

Supervisores:

Con retiro: $19.693,76

Sin retiro: $21.356,32

Personal para tareas específicas:

Con retiro: $18.782,36

Sin retiro: $20.375,28

Caseros:

Siempre sin retiro: $17.788,44

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $17.788,44

Sin retiro: $19.674,64

Personal para tareas generales:

Con retiro: $16.682,08

Sin retiro: $17.788,44

A estos pagos por las horas trabajadas en noviembre, se suman los adicionales del sector, según correspondan, y los aportes de los empleadores (jubilación, ART, entre otros).

Una vez abonados estos conceptos, quedará el último aumento del año para las empleadas domésticas, que será de 1,6% en los haberes de diciembre, según la mencionada resolución.

Nuevo recibo de sueldo de la empleada doméstica

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el recibo de sueldo que el empleador está obligado por ley a proveer a la trabajadora registrada. El mismo se tituló Recibo Asistido, y se formalizó mediante la Resolución General 5912/2026.

Recibo Asistido es un módulo que tienen disponible en la web de ARCA los empleadores con trabajadoras domésticas registradas, en el servicio web "Personal de Casas Particulares". El mismo calcula de forma automática todos los conceptos salariales aplicables a cada trabajadora, combinando la información suministrada por el empleador con las bases de datos vigentes del organismo recaudador.

Para efectuarlo, los empleadores deben completar una serie de pasos secuenciales dentro del sistema institucional:

Acceso con Clave Fiscal: ingresar al portal con una Clave Fiscal que posea Nivel de Seguridad 2 o superior. La validación electrónica de la identidad actúa como requisito de autenticidad, por lo que ya no resulta obligatoria la firma digital o manuscrita en el documento virtual.

Carga de los datos operativos: seleccionar al trabajador registrado e indicar el período a liquidar, la modalidad de pago adoptada, el total de horas trabajadas en el mes y el haber base fijado para la categoría.

Revisión y edición de conceptos: el sistema mostrará la liquidación calculada de forma automática. El usuario puede aceptar el saldo propuesto o rechazarlo para corregir montos manualmente. Además, se pueden incluir adicionales o descuentos desde un menú desplegable preconfigurado.

Confirmación final: tras verificar cada uno de los ítems resultantes, se valida la transacción mediante la solapa "Generar recibo de sueldo".

Un aspecto operativo clave de la normativa especifica que, cuando la remuneración se abone en dinero en efectivo o el empleado lo requiera expresamente, el comprobante generado deberá imprimirse en dos ejemplares. El documento original se entregará al personal, mientras que el duplicado firmado servirá como constancia de conformidad de pago para el empleador.