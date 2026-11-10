Impuesto a las Ganancias: cómo cambiarán los mínimos y las escalas desde enero de 2027

La actualización dependerá de la inflación del segundo semestre de 2026. Qué deducciones se aplican y cuándo se conocerán los nuevos valores

Los trabajadores en relación de dependencia que superen determinados ingresos podrían quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en 2027. Sin embargo, todavía no es posible establecer cuál será el sueldo mínimo a partir del cual se aplicará el tributo: los parámetros que se utilizarán desde enero dependen de la actualización de las deducciones personales y de las escalas del impuesto.

El nuevo esquema se determinará a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada durante el segundo semestre de 2026. Por eso, hasta que se conozca ese dato y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publique las tablas correspondientes, cualquier cifra sobre el piso salarial de 2027 debe considerarse una estimación.

Impuesto a las Ganancias: cómo se actualizará en 2027

El régimen establece actualizaciones semestrales de las deducciones personales y de los tramos de la escala del impuesto. Los ajustes se aplican en enero y julio, tomando como referencia la evolución del IPC del semestre calendario anterior.

De esta manera, para calcular los parámetros que regirán durante la primera mitad de 2027 se tendrá en cuenta la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2026.

La actualización alcanza a los importes de la ganancia no imponible, las deducciones por cargas de familia y la deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia. También modifica los tramos de la escala progresiva que se utiliza para determinar cuánto debe pagar cada contribuyente.

Una vez publicados los valores, los empleadores podrán utilizarlos para calcular las retenciones mensuales de sus empleados.

Desde qué sueldo se paga Ganancias en 2026

Mientras se esperan los nuevos parámetros, los importes vigentes durante el segundo semestre de 2026 permiten tener una referencia de los salarios alcanzados por el tributo.

De acuerdo con los cálculos difundidos tras la actualización de julio, los pisos brutos mensuales estimados son los siguientes:

Soltero sin hijos: $3.504.574,20.

$3.504.574,20. Soltero con un hijo : $3.791.557,50.

: $3.791.557,50. Soltero con dos hijos : $4.078.542,21.

: $4.078.542,21. Casado sin hijos: $4.075.441,69.

$4.075.441,69. Casado con un hijo: $4.363.248,64.

$4.363.248,64. Casado con dos hijos: $4.647.612,99.

Estos montos corresponden al período julio-diciembre de 2026. Son referencias calculadas a partir de las deducciones y escalas vigentes, no un piso salarial único establecido por ARCA. La retención efectiva depende de la liquidación individual y de las deducciones que pueda computar cada empleado.

Qué deducciones se tienen en cuenta para calcular Ganancias

El impuesto no se determina exclusivamente sobre el sueldo bruto. Para establecer la base imponible se consideran las deducciones personales previstas por la normativa, entre ellas:

Ganancia no imponible : un importe que se resta de los ingresos alcanzados por el tributo.

: un importe que se resta de los ingresos alcanzados por el tributo. Cargas de familia: deducciones por cónyuge o conviviente y por hijos, siempre que se cumplan los requisitos legales.

deducciones por cónyuge o conviviente y por hijos, siempre que se cumplan los requisitos legales. Deducción especial: un concepto que contempla a los trabajadores en relación de dependencia y reduce la ganancia sujeta a impuesto.

Además, pueden computarse determinadas deducciones generales, de acuerdo con los requisitos y límites establecidos por la ley. Por este motivo, dos empleados que perciben el mismo sueldo bruto pueden tener retenciones diferentes. La situación familiar y los conceptos deducibles informados por cada uno inciden en el cálculo.

Cómo saber si corresponde pagar

Los trabajadores en relación de dependencia pueden consultar si su empleador les está reteniendo el Impuesto a las Ganancias a través del recibo de sueldo. El descuento debe aparecer identificado entre los conceptos de la liquidación de haberes cuando se aplica una retención por este tributo.

Sin embargo, que no figure ese descuento no significa necesariamente que el empleado esté exento: el cálculo depende de los ingresos acumulados durante el período fiscal, las deducciones personales y generales que correspondan y las retenciones efectuadas anteriormente.

Para controlar su situación, el trabajador puede seguir estos pasos:

Revisar el recibo de sueldo: verificar si aparece un concepto identificado como retención del Impuesto a las Ganancias y controlar el importe descontado.

Consultar las deducciones informadas: ingresar al servicio SiRADIG-Trabajador de ARCA, con clave fiscal, para revisar los datos declarados y actualizar las deducciones personales y generales que correspondan.

Informar otros ingresos: si trabaja para más de un empleador, debe declarar los ingresos correspondientes a los otros trabajos en el SiRADIG para que se consideren en el cálculo.

Solicitar la liquidación al empleador: el agente de retención debe realizar una liquidación anual para determinar el impuesto correspondiente al período fiscal. El trabajador puede consultar el detalle mediante el formulario F. 1357 o F. 1359, según corresponda.

Cuándo se conocerá el piso salarial de Ganancias para 2027

El nuevo esquema para los trabajadores en relación de dependencia se podrá calcular una vez que se conozca la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2026 y ARCA publique las tablas actualizadas.

Hasta entonces, los valores del segundo semestre de 2026 son la referencia disponible, pero no permiten establecer con precisión desde qué sueldo se pagará Ganancias durante 2027.