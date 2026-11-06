Nuevo plan de pagos de ARCA: qué deudas se podrán regularizar y qué pasa con las multas

ARCA estableció un alargue para el plan especial de pago para pymes y pequeños contribuyentes con ampliación de deudas a ingresar y plazo para adherir

El plazo para adherir se extendió hasta el 30 de junio de 2027.

Incluye deudas y multas vencidas al 30 de octubre, ampliando el alcance de obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras.

Las pymes y pequeños contribuyentes tendrán una nueva oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones impositivas y previsionales, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió al régimen especial de facilidades de pago incluyendo deudas y multas vencidas al 30 de octubre pasado, y extendió hasta el 30 de junio de 2027 la posibilidad de adherir.

La modificación fue dispuesta mediante la Resolución General 5924/2026, que introduce cambios en el régimen especial de pago destinado a pymes, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

Uno de los principales beneficios de la ampliación del plan de pago para pymes es que permite incluir obligaciones que se acumularon durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2026. Se trata de un período que había quedado fuera de la ventana temporal contemplada originalmente y que ahora podrá incorporarse a los mecanismos de regularización habilitados por ARCA.

Qué deudas se pueden incluir en el plan de pagos

El régimen especial comprende distintas obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras. Entre ellas se encuentran las deudas impositivas, los recursos de la seguridad social, las retenciones y percepciones impositivas y las obligaciones aduaneras correspondientes a tributos a la importación y exportación.

También podrán incorporarse las multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026 inclusive.

La ampliación del universo de obligaciones alcanzadas busca ofrecer una alternativa de regularización a contribuyentes que acumularon compromisos fiscales durante los últimos meses y que, hasta esta modificación, no podían incluirlos en el régimen especial por la fecha de vencimiento, y se suma a la suspensión de los embargos.

Hasta cuándo hay tiempo para adherir

La segunda modificación importante es la extensión del plazo de adhesión. Los contribuyentes alcanzados tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2027 inclusive para ingresar al régimen.

De esta forma, ARCA no solamente amplió la cantidad de obligaciones que pueden regularizarse, sino que también otorgó un período adicional para que los interesados puedan evaluar su situación fiscal y tramitar su incorporación al plan.

Cómo realizar el trámite ante ARCA

Las nuevas obligaciones comprendidas en la ampliación estarán disponibles en el servicio informático "Mis Facilidades" a partir del 16 de noviembre de 2026.

Para incorporarlas, los contribuyentes deberán ingresar a esa plataforma y seleccionar la opción denominada "Régimen Especial de Facilidades de Pago – Obligaciones vencidas al 31/10/2026".

La fecha de habilitación del servicio es relevante porque, aunque la resolución ya amplió el universo de deudas alcanzadas y el plazo de adhesión, la posibilidad de cargar las nuevas obligaciones estará operativa desde ese día.

Una nueva oportunidad para regularizar deudas fiscales

La decisión de ARCA representa un alivio para las empresas de menor tamaño, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro que enfrentan dificultades para mantener al día sus obligaciones tributarias y previsionales.

En particular, la incorporación de los vencimientos producidos entre julio y octubre permite abarcar deudas más recientes y evita que queden excluidas del mecanismo de regularización.

Con la Resolución General 5924/2026, ARCA amplía así tanto el período de obligaciones alcanzadas como el tiempo disponible para adherir: los interesados podrán regularizar las deudas comprendidas hasta el 30 de junio de 2027.