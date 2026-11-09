Casas particulares: ajustaron montos que se deben pagar en noviembre por cada categoría

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) rectificó errores materiales contenidos en la Resolución (CNTCP) 6/2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), mediante la Resolución (CNTCP) 7/2026, rectificó errores materiales contenidos en la Resolución (CNTCP) 6/2026 y corroboró los valores de remuneraciones mínimas correspondientes al personal comprendido en el régimen de la Ley 26.844.

En tal sentido, la resolución fijó que a partir de noviembre de 2026 corresponde aplicar un aumento del 1,6% sobre las remuneraciones mínimas horarias y mensuales vigentes hasta octubre de 2026, señala Errepar.

Empleo doméstico: qué salarios rigen en noviembre de 2026

Las remuneraciones mínimas de noviembre alcanzan a todo el personal comprendido en el régimen especial de trabajo en casas particulares, cualquiera sea la modalidad de contratación, categoría laboral o cantidad de horas prestadas.

Los importes instaurados constituyen los pisos salariales obligatorios y deben ser observados por los empleadores para la liquidación de haberes del período noviembre de 2026

La rectificación efectuada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirma que el incremento correspondiente a noviembre de 2026 es del 1,6%, calculado sobre las remuneraciones mínimas vigentes con anterioridad.

La resolución no introduce nuevas categorías ni modifica la estructura del régimen, sino que corrige los valores que deben utilizarse para determinar los salarios mínimos aplicables durante noviembre y diciembre de 2026.

Fuente: Errepar

Empleo doméstico: retribuciones por hora y mensuales

Las escalas prevén pagos mínimas diferenciadas según la modalidad de prestación de servicios con retiro o sin retiro. Asimismo, para las relaciones laborales con jornada completa resulta de aplicación el valor mensual mínimo establecido para cada categoría.

La categoría de Supervisor/a mantiene los valores más elevados de la escala, mientras que el Personal para tareas generales conserva los salarios mínimos de entrada dentro del régimen. Por su parte, la categoría Caseros continúa contemplando exclusivamente valores para personal sin retiro, en función de las características propias de la prestación laboral.

Empleo doméstico: aspectos a considerar para la liquidación de noviembre

Desde Errepar destacan que al confeccionar las liquidaciones correspondientes a noviembre de 2026, los empleadores deberán considerar los siguientes aspectos: