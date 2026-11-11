Venta de electrodomésticos: prohíben a ARBA gravar las cuotas comerciales como financieras

La Justicia bonaerense impide a ARBA descomponer una operación comercial para gravar con mayor alícuota las cuotas como actividad financiera

Se distingue así la financiación propia de ventas de préstamos independientes y mercantiles.

El fallo prioriza la realidad económica sobre la clasificación contable al no haber autonomía.

El Tribunal Fiscal rechazó gravar intereses por venta en cuotas como actividad financiera.

El Tribunal Fiscal bonaerense rechazó que los intereses generados por las ventas en cuotas de electrodomésticos por una empresa comercial constituyeran, por sí mismos, una actividad financiera autónoma, que tiene mayor alícuota.

"El Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires vuelve a colocar en primer plano una cuestión esencial: ¿puede el organismo recaudador descomponer una operación comercial y atribuir a alguno de sus componentes una actividad diferente, sometiéndolo a una alícuota superior?", indica Héctor Tristán, del Estudio Tristán & Asoc.

El fallo del Tribunal Fiscal sobre venta de electrodomésticos en cuotas

En la causa Pardo S.A., resuelta el 29 de octubre de 2026, la Sala III del Tribunal Fiscal examinó una determinación de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) que pretendía considerar los intereses originados en la financiación de ventas de electrodomésticos como ingresos provenientes de una actividad financiera autónoma.

El ajuste comprendía el período fiscal 2013 y surgía de una determinación practicada en noviembre de 2019.

"Mientras la comercialización minorista de artículos para el hogar tributaba a una alícuota del 5% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el organismo pretendía gravar determinados ingresos financieros al 8%, bajo el encuadramiento de servicios de crédito", explica Tristán.

"El artículo 219 del Código Fiscal bonaerense establece que las actividades o rubros complementarios de una actividad principal, incluida la financiación y los ajustes por desvalorización monetaria, deben recibir el tratamiento correspondiente a aquella", afirma, y agrega que esta disposición tiene su antecedente en la Ley de Coparticipación. Federal.

"Su finalidad es evitar que determinados componentes económicos de una actividad sean tratados como explotaciones independientes cuando carecen de verdadera autonomía funcional", sostiene.

Qué dijo el Tribunal bonaerense sobre la financiación en cuotas

"El Tribunal distinguió dos situaciones que frecuentemente son confundidas. Una empresa puede desarrollar una actividad crediticia autónoma, otorgando préstamos o financiamiento como negocio independiente. Pero también puede financiar sus propias ventas mediante cuotas, intereses compensatorios o mecanismos de actualización del precio", precisa Tristán.

"En el caso de las cuotas, el financiamiento puede constituir simplemente una modalidad de comercialización", considera.

"Quien adquiere un electrodoméstico financiado por el propio vendedor no necesariamente celebra dos negocios independientes. Existe una operación comercial cuyo precio se cancela de manera diferida", puntualiza.

"El componente financiero deriva de esa operación principal y, cuando carece de autonomía, participa de su misma naturaleza económica", subraya.

"La circunstancia de que exista una registración contable diferenciada de los intereses tampoco resulta suficiente para concluir que se desarrolla otra actividad gravada", resalta el experto.

La realidad económica frente al nomenclador fiscal

"Uno de los aspectos más interesantes del pronunciamiento es que cuestiona la aplicación mecánica de las clasificaciones de actividades", manifiesta Tristán.

"ARBA había identificado ingresos financieros y procurado encuadrarlos en el código correspondiente a servicios de crédito", describe.

"Pero el Tribunal advirtió que los nomencladores constituyen instrumentos de clasificación y no pueden sustituir el análisis de las circunstancias económicas concretas", enfatiza.

"La investigación debía determinar si existía una actividad crediticia con autonomía respecto de la comercialización de bienes", indica.

"En ese sentido, resultó relevante que los ingresos financieros discutidos representaran aproximadamente el 10% del total combinado con los ingresos de la actividad comercial principal", remarca el experto.

"El Tribunal contrastó esta circunstancia con antecedentes en los que la magnitud económica de los intereses podía revelar una actividad con entidad propia", señala.

"La enseñanza merece ser destacada: resulta necesario considerar el origen de los ingresos, la actividad que los genera y la existencia o inexistencia de una explotación diferenciada. Este criterio tiene particular interés para distribuidores, industrias y empresas agroindustriales que comercializan bienes y financian directamente a sus clientes", sostiene Tristán.

Los intereses punitorios y la caracterización impositiva

A diferencia de los intereses compensatorios, que retribuyen el financiamiento concedido, los punitorios tienen su causa inmediata en la mora o incumplimiento del deudor.

"El Tribunal consideró que ambos encuentran su origen en una misma operación comercial. Sin una venta financiada previa no existiría la cuota impaga ni, consecuentemente, el interés punitorio. De allí que, en las circunstancias examinadas, correspondiera aplicarles idéntico tratamiento tributario", afirma Tristán.

"La conclusión evita que una situación accesoria del contrato comercial, como el atraso del cliente, transforme artificialmente la actividad económica desarrollada por el vendedor", opina.

"Respecto de otros intereses derivados de préstamos instrumentados mediante contratos de mutuo con terceras empresas, el Tribunal mantuvo el ajuste fiscal", advierte

"Por lo tanto, no existe una exclusión general de los ingresos financieros del tratamiento diferencial. Lo que se exige es distinguir entre una financiación funcionalmente integrada a la venta y una actividad crediticia independiente", enfatiza.

Prescripción del impuesto y de las multas: dos situaciones diferentes

La empresa había planteado la prescripción de las facultades de ARBA para determinar el tributo y aplicar la sanción correspondiente al ejercicio 2013.

"La mayoría del Tribunal rechazó la prescripción de la obligación tributaria, considerando el cómputo del plazo de 5 años desde el vencimiento de la declaración jurada anual y los efectos suspensivos de la comunicación de las diferencias fiscales", señala Tristán.

"Sin embargo, adoptó una solución distinta respecto de la multa por omisión: declaró prescripta la potestad sancionatoria, al considerar aplicable el plazo de 2 años previsto en el Código Penal según antecedentes de la Corte Suprema de Justicia", aclara.

"En un sistema como el de Ingresos Brutos, cuya incidencia económica se acumula a lo largo de las distintas etapas de producción y comercialización, la fragmentación artificial de actividades puede incrementar injustificadamente la carga tributaria", concluye Tristán.