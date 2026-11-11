Empleada doméstica: qué certificado hay que tramitar en ARCA en el despido o renuncia

Con la desvinculación de la empleada doméstica, existen varias obligaciones económicas y formales, y una no menor es emitir el Certificado de Trabajo

En Argentina, cuando una empleada de casas particulares renuncia o es despedida, el empleador tiene varias obligaciones laborales y administrativas. Una de ellas, que no es menor, es confeccionar el Certificado de Trabajo con todos los datos de la trabajadora y las incidencias de la relación laboral.

Hay que distinguir dos documentos:

Constancia de baja de ARCA: acredita que se registró la finalización de la relación.

Certificado de trabajo: es el documento con los datos laborales que correspondan, como el período trabajado, las tareas y la información previsional exigible.

No conviene confundir la constancia de baja con el certificado de trabajo.

Qué es el certificado de trabajo

El certificado de trabajo debe contener todos los datos de la empleada doméstica y las incidencias de la relación laboral, y ser emitido por el empleador con un plazo de 45 días hábiles desde la extinción.

La Resolución General ARCA 5848/2026 prevé su generación mediante el servicio Simplificación Registral, con el formulario F.984, en formato digital o físico.

El certificado de trabajo no es lo mismo que la liquidación final ni que la constancia de baja de ARCA. Son obligaciones distintas y conviene verificar cada una por separado.

El certificado de trabajo se confecciona actualmente desde la web de ARCA y hay dos modalidades: digital, sin firma manuscrita, o en papel, impreso por duplicado y firmado por ambas partes.

Cómo confeccionar el certificado digital en ARCA

Paso 1. Entrar en ARCA

Ingresá en www.arca.gob.ar con CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior.

Paso 2. Abrir Simplificación Registral

Entrar al servicio "Simplificación Registral". Dentro del módulo "Otros Servicios", buscar la opción "Certificado art. 80 LCT".

Paso 3. Identificar a la empleada

Ingresar el CUIL de la trabajadora cuyo certificado se necesita confeccionar.

Paso 4. Revisar el borrador

El sistema permite generar un borrador para revisar los datos antes de emitir el certificado definitivo. La información se obtiene de las bases de ARCA: altas, bajas y modificaciones registrales, liquidaciones informadas y declaraciones juradas de aportes y contribuciones.

Paso 5. Elegir el formato digital

Seleccionar la opción "Generar Certificado en formato digital" y emití el formulario F.984, denominado "Certificado de Trabajo Artículo 80 – LCT".

No hace falta agregar tu firma manuscrita ni una firma digital al documento: la identificación del empleador queda validada mediante el ingreso con clave fiscal.

Paso 6. Ponerlo a disposición de la trabajadora

La empleada puede acceder al certificado mediante el servicio "Trabajo en Blanco" de ARCA. Es conveniente informarle que el documento está disponible y conservar constancia de esa comunicación.

Cómo confeccionar el certificado en papel

El procedimiento oficial no consiste en redactar una nota a mano ni en completar un formulario genérico de Word. Primero se genera el certificado desde el sistema de ARCA y después se imprime.

1. Generar el certificado

Repetir los pasos anteriores: ingresar a Simplificación Registral, seleccionar "Certificado art. 80 LCT", identificar a la trabajadora y revisar el borrador.

2. Elegir el formato físico

En lugar del certificado digital, seleccionar la opción para emitir el certificado en formato físico e imprimir por duplicado.

3. Firmar ambos ejemplares

Para que tenga validez, deben firmarlo el empleador —o su apoderado legal— y la trabajadora.

4. Entregar y conservar

El original queda para la trabajadora y el duplicado para el empleador. Conservá el ejemplar firmado como constancia de cumplimiento.

El plazo general establecido para los certificados de trabajo es de 45 días hábiles desde la extinción del contrato, ya sea por renuncia o despido, de la empleada doméstica, y se suma a otras obligaciones que derivan de la desvinculación.