Vence el plazo para regularizar deudas con hasta 40% de descuento de ARBA: cómo adherirse

El viernes 13 finaliza la primera etapa del plan especial de pagos, que permite regularizar deudas tributarias con descuentos de hasta el 40%

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este viernes 13 de noviembre finaliza la primera etapa del plan especial de pagos, que permite regularizar deudas tributarias con descuentos de hasta el 40%. A partir del sábado, el programa continuará vigente, pero con bonificaciones menores, de acuerdo con un esquema escalonado que se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Desde el organismo destacaron que esta es la última oportunidad para acceder a los mayores beneficios del régimen: 40% de descuento para quienes cancelen su deuda al contado, 20% para quienes opten por tres cuotas y 15% para quienes elijan seis cuotas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que el objetivo del programa es facilitar la regularización de las obligaciones tributarias antes de que finalice el año y permitir que más contribuyentes puedan acceder a los beneficios previstos para 2027.

"Queremos que quienes tienen deudas aprovechen esta oportunidad para ponerse al día. El plan está diseñado para que los mayores descuentos se concentren en las primeras semanas y se reduzcan progresivamente. Por eso es importante no dejar pasar esta primera etapa", explicó Girard.

En ese sentido, el titular de ARBA recordó que estar al día con el fisco provincial será una condición necesaria para acceder a los descuentos y bonificaciones impositivas durante 2027.

Además, el esquema de beneficios previsto para el próximo año reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento de cada contribuyente. Quienes hayan pagado sus impuestos en tiempo y forma y no hayan necesitado recurrir a moratorias o planes de regularización podrán acceder a mayores bonificaciones.

"Vamos a profundizar una política tributaria que reconozca el esfuerzo de quienes cumplen. Queremos que estar al día tenga beneficios concretos y que quienes sostienen una buena conducta tributaria a lo largo del tiempo reciban un reconocimiento aún mayor", sostuvo Girard.

Cómo continúa el plan de pagos

A partir del 14 de noviembre, el programa ingresará en su segunda etapa, con descuentos del 35% para pagos al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas, beneficios que estarán disponibles hasta el 27 de noviembre.

Posteriormente, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, las bonificaciones se reducirán al 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% exclusivamente para quienes cancelen al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Qué deudas pueden regularizarse

El régimen alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Permite regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, con excepción de las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Quienes necesiten plazos de financiación más extensos podrán acceder a los planes habituales de ARBA, que contemplan una mayor cantidad de cuotas.

Cómo adherirse

La adhesión se realiza de manera completamente digital, sin necesidad de trámites presenciales. Para consultar las deudas, conocer las opciones disponibles y formalizar el plan, las y los contribuyentes deben ingresar a: www.arba.gov.ar/nuevoplandepagos/.