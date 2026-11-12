Primer ETF argentino: cuánto pagan los inversores en Ganancias y Bienes Personales

El ETF Merval es un instrumento que incluye acciones argentinas y puede estar exento en Impuesto a las Ganancias pero hay dudas en Bienes Personales

Sin embargo, no goza de exención automática en Bienes Personales; su tenencia se declara bajo las reglas generales del patrimonio.

Puede eximir de Impuesto a las Ganancias a individuos si se negocia en mercados autorizados por la CNV, cumpliendo requisitos legales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó el primer índice cotizado de la Argentina, el gForce MSCI Merval ETF, desarrollado por Galicia Asset Management y BYMA. El nuevo instrumento permite invertir en un conjunto de acciones de empresas argentinas a través de un solo activo financiero y en ciertas circunstancias puede estar exento de Ganancias, pero no en Bienes Personales.

Qué características tiene el gForce MSCI Merval ETF

Los Exchange Traded Funds o fondos cotizados, conocidos como ETF la inversión en acciones sin riesgo, son instrumentos financieros que combinan características de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) y de las acciones. Funcionan como vehículos de inversión colectiva,, pero sus participaciones se negocian en el mercado bursátil de manera similar a una acción.

De esta manera, un inversor puede adquirir una participación en un fondo que replica el comportamiento de un índice sin necesidad de comprar individualmente cada uno de los títulos que lo integran.

En el caso del gForce MSCI Merval ETF, el instrumento permite obtener exposición a diferentes sociedades argentinas mediante la evolución de un índice de renta variable. Así, quien compra una participación del fondo se convierte en titular de una porción proporcional de ese vehículo de inversión y obtiene indirectamente exposición a las compañías que integran su cartera.

Cómo tributa el primer ETF en el Impuesto a las Ganancias

"Para determinar el tratamiento impositivo del instrumento es necesario considerar sus características jurídicas y lugar de emisión", según publica Richard Amaro Gómez en Errepar.

"Más allá de que su cartera esté integrada por acciones de distintas compañías, el ETF constituye en sí mismo un activo financiero. Al tratarse de un instrumento emitido por una entidad radicada, constituida o ubicada en la Argentina, genera renta de fuente argentina y constituye un bien situado en el país", explica.

"En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina, el tratamiento de los resultados derivados de la compraventa debe analizarse a la luz de las disposiciones del artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que contempla exenciones para determinados instrumentos financieros", señala Amaro Gómez.

"La normativa comprende los resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta o disposición de activos financieros de renta fija o variable, siempre que se negocien en bolsas o mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores", considera.

"Por lo tanto, la compraventa del ETF puede quedar alcanzada por la exención en el Impuesto a las Ganancias, en la medida en que se cumplan las condiciones previstas en la legislación. La cotización en un mercado autorizado por la CNV constituye uno de los requisitos centrales para acceder a ese tratamiento", precisa Amaro Gómez.

"Este beneficio corresponde a personas humanas y sucesiones indivisas residentes y no se extiende de la misma manera a los sujetos empresa. También contempla a determinados beneficiarios del exterior, con las restricciones previstas para residentes de jurisdicciones no cooperantes o cuando los fondos provengan de ellas", advierte el experto.

Cómo se declara el ETF Merval en el Impuesto a los Bienes Personales

"A diferencia de lo que ocurre con Ganancias, los ETF locales no cuentan con una exención general en Bienes Personales por el solo hecho de ser instrumentos de inversión colectiva", resalta Amaro Gómez.

"En consecuencia, su tenencia debe analizarse bajo las reglas generales de valuación y gravabilidad del patrimonio de cada contribuyente", puntualiza.

"El hecho de que el fondo esté integrado por acciones de empresas argentinas no implica automáticamente que el inversor pueda trasladar a su participación las exenciones que eventualmente correspondan a determinados activos subyacentes. El tratamiento debe determinarse considerando la naturaleza del instrumento que posee directamente el contribuyente", subraya.

Así, el primer ETF argentino introduce una nueva alternativa para invertir en el mercado de capitales local, pero también obliga a distinguir entre el tratamiento fiscal de los resultados obtenidos al vender las participaciones y el correspondiente a su tenencia al cierre del período fiscal.

Mientras que la compraventa puede beneficiarse de la exención prevista en Ganancias si se cumplen los requisitos legales, en Bienes Personales no existe una liberación automática por tratarse de un fondo cotizado local.