El Fondo de Asistencia Laboral es obligatorio desde el 1 de diciembre para empresas chicas y grandes, y todas empiezan a pagar 1% de su masa salarial

A partir del 1 de diciembre próximo, las empresas empezarán a pagar obligatoriamente hasta 1% de los salarios como comisión a un banco o ALYC para la administración de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Si no eligen a cuál, la Comisión Nacional de Valores (CNV) asignará una administradora de oficio, pero nadie dejará de pagar.

"Si transcurre un mes desde el vencimiento sin que se registre la inscripción en un FAL, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunica la situación a la CNV para que asigne una cuenta de oficio y, entretanto, los fondos permanecen retenidos sin imputación, con la consiguiente demora en su acreditación e inversión", advierte Alejandro Martín Losito, socio en PASBBA Abogados.

Además, esperar al sorteo no es recomendable, porque muchos bancos ofreciendo Fondos con comisiones reducidas e incluso gratis e incluso ya se anunció el lanzamiento del Fondo FAL de Mercado Pago, y si no se decide a tiempo, se podría perder una oportunidad.

Además de pagar la comisión al banco o ALYC, las empresas financiarán el FAL con una parte de las contribuciones que ya pagan, la que será derivada directamente por la ARCA a las administradoras, por lo que las compañías no tendrán un costo laboral extra para el FAL.

En los primeros cinco años, los bancos prevén que el sistema pasará a administrar unos u$s10.000 millones.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el mercado de los FAL comenzará con 54 sociedades gerentes, 121 fondos comunes de inversión y 2 fideicomisos financieros.

Los 3 pasos a dar antes de empezar a pagar la comisión

Losito indica cuáles son los aspectos centrales a resolver antes de pagar la comisión del FAL, para evitar que la CNV asigne una administradora de oficio, que tal vez sea más cara, según la guía paso a paso publicada por ARCA.

1. Apertura de la cuenta individual

Se debe abrir una cuenta FAL individual en una entidad habilitada por la CNV y validar del ID FAL (identificación del Fondo que asignará el banco) en el sitio web Simplificación Registral de ARCA,

Losito enfatiza que "la elección de la entidad y del vehículo de inversión, FCI o fideicomiso financiero, debe ser una decisión de la empresa y no quedar librada a una asignación del sistema".

2. Regularidad en el cumplimiento.

La carencia es el período durante el cual no se podrán usar los fondos para pagar indemnizaciones desde que se adhiere y exige doce períodos mensuales completos y consecutivos de devengamiento y pago.

"La reglamentación no establece expresamente cómo inciden todos los supuestos de pago tardío o rectificación en ese cómputo, por lo que resulta prudente controlar la presentación y el ingreso de las declaraciones juradas F.931 (aportes y contribuciones) en tiempo y forma", indica Losito.

3. Registración del personal

Esto es lo que tendrá mayor incidencia en la litigiosidad futura

El Decreto 408/2026 limita la cobertura a las relaciones registradas con una antelación no menor a doce meses respecto de la extinción del vínculo y, ante una registración deficiente, la restringe a los montos que surjan de los registros existentes, sin perjuicio de la responsabilidad del empleador por las diferencias. Este requisito relativo a cada relación laboral es distinto de la carencia general del empleador.

Qué es el período de carencia

Las empresas deberán esperar 12 meses de aporte ininterrumpido al FAL para poder usar lo acumulado para el pago de una indemnización laboral, según los últimos cambios introducidos por el Decreto 1228/2026.

"La carencia se computa desde el mes en que ARCA registra la integración efectiva de la primera contribución del empleador. Por eso, la disponibilidad del fondo dependerá del cumplimiento de ese requisito en cada empresa y no de una fecha común para todas", explica Losito.

"En línea con ello, ARCA dictó la Resolución General 5915/2026, publicada el 26 de octubre, que aplica el régimen a las declaraciones juradas correspondientes al período devengado diciembre de 2026 y siguientes", señala.

"Desde el 1 de diciembre deberá utilizarse la versión 48 de Declaración en Línea, incluso para declaraciones originales o rectificativas de períodos anteriores que se presenten desde esa fecha", precisa Losito.

Qué aconseja el experto de PASSBA

Losito aconseja "aprovechar noviembre para seleccionar la entidad, validar el ID FAL en Simplificación Registral y designar internamente a un responsable del circuito ante ARCA y la CNV".

Asimismo, las empresas que contemplaban el FAL como fuente de financiamiento de desvinculaciones deberían revisar su política de provisiones, considerando que la disponibilidad dependerá del cumplimiento de la carencia y demás requisitos aplicables a cada caso.

Esto es clave dado que las empresas pequeñas y grandes empezarán a pagar obligatoriamente 1% de comisión de los salarios por un FAL, elijan a qué banco o alyc, o no lo hagan.