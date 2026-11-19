La reforma tributaria del Gobierno prevé reemplazar Ingresos Brutos por un IVA con componentes nacional y provincial, pero enfrenta importanes trabas

El Gobierno analiza reemplazar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que cobran las provincias por un IVA provincial. La propuesta apunta a eliminar las distorsiones que genera el actual tributo provincial sobre la producción, la comercialización y las exportaciones, aunque su implementación plantea importantes desafíos legales, fiscales y operativos.

No se conocen ni los costos para eliminar Ingresos Brutos con este esquema ni el texto definitivo de la reforma tributaria que implicaría crear un IVA de alcance subnacional, que conviva con el IVA nacional, o una redistribución de la alícuota vigente entre la Nación y las provincias.

Las opciones para crear un IVA provincial

Uno de los primeros interrogantes es cuánto debería recaudar ese nuevo tributo. Existen tres formas para crear un IVA provincial y de cada posibilidad surgen diversos obstáculos, indica Juan Pablo Baumann Aubone, del Estudio PASBBA:

Para reemplazar los recursos que actualmente genera Ingresos Brutos en el conjunto del país, habría que agregar aproximadamente 11 puntos porcentuales a la alícuota general del IVA del 21%. De esa manera, la tasa combinada llegaría al 32%, que sería una de las más altas del mundo. Ampliación de la base imponible, eliminando exenciones y unificando las distintas alícuotas que actualmente existen, para evitar semejante incremento del IVA. Sin embargo, esa modificación también tendría un costo para los consumidores, especialmente para los sectores de menores ingresos. Distribuir el 21% vigente entre la Nación y las provincias, que evitaría aumentar la carga total, pero privaría a las provincias de una parte de los recursos que actualmente reciben por la coparticipación del IVA nacional.

En el pasado se hablo de un Súper IVA inferior o superior a 21% según la provincia, ya que la Nación se quedaba con 9% de la recaudación y el resto podía ser un IVA provincial de 12% o lo que cada jurisdicción decida.

Los problemas para implementar un IVA provincial

"Más allá de la discusión sobre la alícuota, uno de los principales obstáculos es legal. Para que las provincias puedan establecer un impuesto análogo al IVA nacional, debe modificarse la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que actualmente prohíbe esa posibilidad, con excepción de Ingresos Brutos y otros tributos expresamente contemplados", explica Baumann Aubone.

"La modificación del régimen de coparticipación constituye un desafío político de enorme magnitud. La Constitución Nacional establecía que debía sancionarse un nuevo esquema antes de 1996, pero tres décadas después todavía no fue posible alcanzar un acuerdo entre la Nación y las provincias", recuerda.

Otro problema central es determinar cómo se distribuiría la recaudación del nuevo impuesto entre las jurisdicciones. Las siguientes son las modalidades que podrían adoptarse, según Baumann Aubone:

Mantener los criterios del actual régimen de coparticipación .

. Asignar los recursos según la participación que cada provincia tiene actualmente en la recaudación de Ingresos Brutos.

Utilizar el nivel de actividad económica registrado en cada jurisdicción como criterio para distribuir el IVA provincial efectivamente recaudado.

"Cada alternativa tendría consecuencias muy diferentes y produciría ganadores y perdedores entre las provincias, por lo que sería necesario alcanzar un acuerdo político y fiscal de difícil resolución", advierte Baumann Aubone.

Qué pasa cuando la empresa tributa en varias provincias

"A esto se suma la complejidad de distribuir el impuesto cuando una operación económica involucra a más de una jurisdicción, una situación absolutamente generalizada", señala el abogado, y afirma que se debería definir qué criterio se aplica:

IVA en origen , que asigna la recaudación al lugar donde se produce el bien o se presta el servicio

, que asigna la recaudación al lugar donde se produce el bien o se presta el servicio IVA en destino , que la atribuye a la jurisdicción donde se realiza el consumo.

, que la atribuye a la jurisdicción donde se realiza el consumo. Sistemas mixtos, aunque serían más difíciles de implementar y tendrían un alto potencial de generar conflictos entre las provincias.

"La experiencia brasileña, que suele mencionarse como referencia para este tipo de reformas, demuestra las dificultades de coordinación que puede generar un sistema de estas características. Incluso allí, el nuevo esquema continúa sujeto a ajustes", considera.

También trascendió la posibilidad de que cada provincia pueda fijar su propia alícuota para el IVA subnacional, lo que abriría la puerta a una competencia fiscal entre jurisdicciones para atraer inversiones y actividad económica.

"Aunque en teoría podría resultar atractivo, el mecanismo plantea interrogantes frente a las enormes diferencias socioeconómicas que existen entre las provincias argentinas", resalta Baumann Aubone.

Por qué buscan reemplazar Ingresos Brutos

"La intención de avanzar hacia un IVA provincial responde a los problemas estructurales de Ingresos Brutos, considerado uno de los impuestos más perjudiciales para la competitividad de la economía argentina, junto con las tasas municipales que también se calculan sobre los ingresos de las empresas", sostiene el experto., y precisa los siguientes inconvenientes del gravamen:

Efecto cascada

Como grava los ingresos en todas las etapas de la cadena de producción, distribución y comercialización, sin descontar el impuesto pagado anteriormente, una parte del precio de cada producto vuelve a tributar a medida que avanza por la economía. Esto provoca una acumulación de la carga impositiva que encarece los bienes y servicios

Integración vertical

Cuanto más larga es la cadena productiva, mayor es la incidencia del impuesto, pero las empresas que concentran distintas etapas de producción pueden reducir su carga tributaria. De esta manera, el sistema termina castigando la especialización, la contratación de proveedores y la generación de actividad y empleo.

Sesgo proimportador

Los productos fabricados en el país incorporan en sus precios el impuesto acumulado durante las distintas etapas productivas, mientras que los bienes importados ingresan sin esa carga previa.

Falta de competitividad exportadora

Como el impuesto queda incorporado al precio y no se discrimina a lo largo de la cadena, resulta prácticamente imposible determinar su incidencia total y devolverla al exportador. Así, los productos argentinos llegan a los mercados internacionales con un costo tributario que afecta su competitividad.

Acumulación de saldos a favor

Los regímenes de recaudación anticipada de las provincias, mediante retenciones y percepciones, pueden generar alícuotas efectivas superiores a las nominales y acumular saldos a favor de las empresas cuya recuperación resulta muy difícil o incluso imposible.

"Un IVA provincial bien diseñado permitiría corregir buena parte de estas distorsiones, pero la discusión excede ampliamente el reemplazo de un impuesto por otro: requiere redefinir las reglas de distribución de recursos entre la Nación y las provincias, en un sistema federal que lleva décadas sin poder resolver su principal asignatura pendiente", concluye Baumann Aubone.