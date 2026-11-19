El Fondo de Asistencia Laboral rige desde diciembre, pero no cubrirá todas las indemnizaciones ni las del primer año, pero si regirá un nuevo cálculo

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , no pagará desvinculaciones del año que viene, sino que van a salir de la caja de cada empresa, y después tampoco cubrirá todo. Sin embargo, ya rigen de forma plena los cambios en el cálculo de la indemnización.

Qué indemnizaciones no cubre el FAL

Desde el 1 de diciembre los empleadores privados aportan al FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, y si no lo hacen, serán sorteados por el la Comsiión Nacional de Valores (CNV) entre las entidades habilitadas para administrar fondos.

Pero el Decreto 1228/2026 exige doce meses seguidos de aportes para poder utilizar lo acumulado, contados desde la primera contribución que ARCA registre como efectiva, es decir que lo que se indemnice en 2027 saldrá de la caja de la empresa.

Pero Luis Raskovsky, socio de Raskovsky & Asociados, advierte que, "cuando el fondo esté disponible tampoco va a cubrir todo. Alcanza a la indemnización por antigüedad, el preaviso, la integración del mes de despido y las extinciones por mutuo acuerdo, entre otros rubros, pero solo para vínculos registrados al menos un año antes de la extinción".

"Si la registración es deficiente, el fondo paga sobre lo declarado y la diferencia queda a cargo del empleador. Lo mismo pasa si la cuenta no tiene saldo suficiente", indica.

Lo que sí cambió: la base de cálculo

"La fórmula del artículo 245 de la LCT sigue igual: un mes de sueldo por año trabajado, tomando la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Lo que cambió es que la Ley 27.802 de Modernización Laboral ahora define qué significa cada una de esas palabras, algo que durante años quedó librado a los tribunales", explica Raskovsky, y precisa:

Mensual: es la remuneración devengada y pagada en cada mes calendario. Por eso no integran la base el aguinaldo, las vacaciones ni los premios que no se pagan todos los meses.

Habitual: son los conceptos devengados durante al menos seis meses del último año calendario. Lo que se pagó menos veces queda afuera.

Normal: para los variables, como premios mensuales, horas extra o comisiones, se toma el promedio de los últimos seis meses, o el del último año si es más favorable para el trabajador.

Mejor: sigue siendo la remuneración más alta del último año, pero ahora armada con esas reglas. Y se mantiene el tope de tres veces el promedio del convenio, con un piso del 67% de esa remuneración.

"En empresas que pagan bonos anuales o semestrales, o premios trimestrales, la base puede bajar de manera significativa. Y en las que tienen fuerza de ventas, un mes de comisiones récord ya no define por sí solo la base: se promedia", comenta Ravskosly.

"Sin embargo, cada definición nueva trae su propia discusión, y qué termina siendo "habitual" lo van a ir definiendo los jueces, caso por caso", resalta.

El riesgo que sigue ahí: de las multas a los daños

"Con la Ley 27.742 de Bases se fueron las multas por trabajo no registrado o mal registrado, las que durante décadas multiplicaron el valor de los juicios. Hubo quien brindó, pero fue prematuro", enfatiza Ravskovsky.

"Varios juzgados empezaron a hacer lugar a reclamos por daños y perjuicios por falta de registración, con fundamento en el derecho civil, y en algunos casos el resultado se parece bastante a la vieja multa, con la desventaja de que el monto es mucho más difícil de calcular de antemano", sostiene.

"Para la empresa, la conclusión es concreta. Si el vínculo está mal registrado, queda afuera del FAL, en todo o en parte, y además expuesto a un reclamo cuyo monto nadie puede anticipar con seriedad", subraya.

"En otras palabras, la registración es lo que define cuánto cuesta una salida. Y quien tenga relaciones sin registrar todavía está a tiempo de regularizarlas en el blanqueo laboral, que vence el 28 de noviembre", puntualiza.

Homologación: la mejora clave en el mutuo acuerdo

"Cuando una desvinculación se ve venir, lo más previsible sigue siendo el mutuo acuerdo, que se formaliza por escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, con la presencia personal del trabajador", afirma Raskovsky.

"Acá hay una novedad que muchas empresas todavía no tienen en cuenta. Hasta ahora, el SECLO y los Ministerios de Trabajo provinciales no homologaban estos acuerdos: quedaban registrados, pero sin cosa juzgada, y cualquier juicio posterior podía reabrirlos", recuerda.

"El Decreto 407/2026 cambió eso. Hoy los acuerdos presentados ante la autoridad administrativa del trabajo pueden homologarse, previo control de su legalidad y de que no haya vicios del consentimiento. Homologado, el acuerdo tiene autoridad de cosa juzgada", remarca Ravskovsky.

"Sirve para cerrar fecha, monto y condiciones sin pasar por tribunales, y cuando el FAL esté disponible también va a poder financiar estos acuerdos", afirma.

"Pero no es un escudo absoluto: hay sentencias que convalidaron el acuerdo y aun así ordenaron pagar saldos pendientes, con intereses. El acuerdo protege si el monto está bien calculado y si se paga lo que se firmó", asegura el experto.

Qué hacer antes de fin de año

Kaskovsky enumera los siguientes pasos que se deben realizar antes de llegar a la implementación del FAL:

Revisar la registración (fecha de ingreso, categoría, remuneración real). De ahí depende la cobertura futura del FAL y también cuánto pesa un eventual reclamo por daños.

(fecha de ingreso, categoría, remuneración real). De ahí depende la cobertura futura del FAL y también cuánto pesa un eventual reclamo por daños. Recalcular las salidas previstas para 2027 con la nueva base, presupuestarlas con caja propia y no bajar las provisiones porque ahora exista un fondo: en 2027 prácticamente no va a pagar nada.

con la nueva base, presupuestarlas con caja propia y no bajar las provisiones porque ahora exista un fondo: en 2027 prácticamente no va a pagar nada. Revisar qué premios y variables se pagan y con qué frecuencia. Con la nueva definición de "habitual", eso es lo que termina de fijar la base de cálculo.

y con qué frecuencia. Con la nueva definición de "habitual", eso es lo que termina de fijar la base de cálculo. Si hay salidas que ya se ven venir, sentarse a negociar antes de que estalle el conflicto y cerrarlas con acuerdos homologados y bien calculados.

"El FAL va a cambiar cómo se financian los despidos, pero no el año que viene. Mientras corra la carencia, lo que define el costo de una salida es la nueva base de cálculo, cómo está registrada la relación y cómo se instrumenta el egreso. Todo eso se puede revisar ahora, con tiempo, y no en marzo con un telegrama sobre el escritorio", concluye Raskovsky.