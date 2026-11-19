La actualización tributaria busca aliviar la carga sobre vehículos y propiedades, mientras ofrece incentivos clave al sector productivo bonaerense

La provincia de Buenos Aires avanza con una reducción nominal del impuesto automotor para el 88,6% de los vehículos radicados en su territorio. El proyecto de Ley Impositiva 2027, presentado por el gobernador Axel Kicillof ante la Legislatura bonaerense, prevé que nueve de cada diez propietarios pagarán menos pesos que en 2026.

La iniciativa profundiza el alivio tributario que ya se aplicó durante 2026. Ese año, tres de cada cuatro propietarios vieron caer el monto nominal de su patente.

El esquema mantiene las cinco alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%, pero la evolución del valor de los vehículos permitirá que una parte importante del parque automotor pase a escalas inferiores.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) explicó que la reducción se debe a que muchos vehículos bajarán de categoría. El valor de los autos aumentó menos que la inflación, lo que hace que tributen en tramos más bajos.

El pago se mantendrá en diez cuotas a partir de marzo de 2027. La actualización de los valores tomará como referencia la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026.

Qué cambios habrá en el Impuesto Inmobiliario

El proyecto también modifica el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural. El objetivo es mantener la progresividad del tributo sin que su peso aumente en términos reales.

Para el Inmobiliario Urbano Edificado, la actualización promedio será del 30,4%. El proyecto establece un tope vinculado a la inflación del período noviembre 2025-noviembre 2026.

Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000. Esto significa que la gran mayoría de los propietarios enfrentará aumentos acotados.

En el caso del Inmobiliario Rural, la actualización promedio prevista es del 29,3%. El esquema busca evitar que la inflación genere saltos abruptos en las valuaciones fiscales.

Qué beneficios tendrán las pymes en 2027

El proyecto no toca las alícuotas de Ingresos Brutos, pero sí actualiza los tramos de facturación en un 31%. Esta modificación permitirá que unas 38.000 pymes pasen a tributar en una escala menor y eviten quedar alcanzadas por categorías superiores como consecuencia de la inflación.

La iniciativa incorpora además un plan de pagos para agentes de recaudación de Ingresos Brutos. El alcance es especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas.

El régimen permite regularizar deudas en hasta 48 cuotas, con bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60%. También elimina multas y recargos para quienes se adhieran.

Se podrán rehabilitar planes caducos de todos los impuestos provinciales y cancelar cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término, una medida que busca facilitar la regularización de situaciones tributarias complejas.

El proyecto deberá ser tratado y aprobado por la Legislatura bonaerense. Una vez sancionado, los cambios entrarán en vigencia a partir de enero de 2027.