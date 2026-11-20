El auge de los envíos exprés modificó el acceso a productos del exterior y obliga a estar alerta a las nuevas condiciones para recibir paquetes

Es vital calcular el costo total, considerando impuestos y franquicias aduaneras, para evitar gastos inesperados al recibir productos en el domicilio.

El sistema permite compras directas al exterior para uso personal, respetando límites de peso, valor y cantidad de productos para calificar en el régimen vigente.

Las importaciones courier crecieron un 53% en 2026, superando los mil millones de dólares y consolidándose como una alternativa masiva frente al comercio local tradicional.

Comprar productos en el exterior y recibirlos directamente en la puerta de casa es una alternativa que cada vez eligen más consumidores argentinos. Desde indumentaria y tecnología hasta accesorios y artículos para el hogar, las compras en tiendas internacionales ganaron espacio y los números del comercio exterior empiezan a reflejar ese cambio de hábitos. En los primeros diez meses de 2026, las importaciones realizadas mediante servicios postales y courier superaron los u$s1.000 millones.

La tendencia se mantiene desde comienzos de año. En octubre, las compras internacionales por esta vía alcanzaron los u$s104 millones, un monto similar al de septiembre. Así, se acumularon ocho meses consecutivos con importaciones superiores a los u$s100 millones mensuales.

El dato surge de un relevamiento de la consultora Analytica, que registró un incremento interanual del 12,2% frente a octubre de 2025. La evolución contrasta con la de las importaciones tradicionales de bienes de consumo durables y semidurables, que durante el mismo período retrocedieron un 19,4%.

Además, los envíos internacionales ganaron participación frente a las importaciones convencionales. Para tener una referencia, por cada u$s100 que ingresaron al país por la vía tradicional durante octubre, otros u$s25 llegaron mediante servicios courier. Un año atrás, esa proporción era de apenas u$s18.

La verdad es que el crecimiento de esta modalidad no pasa inadvertido. Las plataformas de comercio electrónico permiten acceder a productos comercializados en otros mercados, comparar precios y recibir los pedidos en el domicilio. Sin embargo, antes de confirmar una compra conviene conocer las reglas: existen límites de valor, peso y cantidad de productos, además de condiciones impositivas que pueden modificar el costo final.

Las compras por courier acumulan un crecimiento del 53% en 2026

El avance de octubre forma parte de una tendencia que se consolidó durante todo el año. Entre enero y octubre, las importaciones realizadas mediante servicios postales sumaron u$s1.064 millones, lo que representa un incremento interanual del 53,2%.

Hay otro dato que permite dimensionar el crecimiento: el monto acumulado en los primeros diez meses de 2026 ya supera en u$s170 millones el total registrado durante todo 2025.

De acuerdo con las proyecciones de Analytica, si se mantiene el ritmo de operaciones observado hasta octubre, las compras internacionales mediante courier podrían superar los u$s1.250 millones al cierre de este año.

El comportamiento también llama la atención cuando se lo compara con el de las importaciones tradicionales. Mientras los envíos individuales continúan creciendo, las compras externas de bienes de consumo durables y semidurables registraron una caída interanual del 19,4% en octubre.

¿A qué responde esta diferencia? En buena medida, a que se trata de dos canales con características distintas: las importaciones convencionales abastecen a empresas, comercios y distribuidores que luego venden esos productos en el mercado local, mientras el courier permite que una persona compre directamente en una tienda del exterior y reciba el paquete en su casa.

Por ejemplo, un consumidor puede adquirir ropa en una tienda internacional, comprar un accesorio tecnológico o encargar un artículo para el hogar sin pasar por un comercio argentino. Esa posibilidad, sumada a la expansión de las plataformas digitales, ayuda a explicar el avance de esta modalidad.

Compras en el exterior: cuáles son los requisitos para traer productos por courier

Ahora bien, no todas las compras internacionales tienen las mismas condiciones. El régimen de importación mediante servicios postales contempla distintas modalidades para recibir paquetes provenientes del exterior, entre ellas los pequeños envíos y el sistema de entrega puerta a puerta.

Uno de los principales parámetros es el valor de la mercadería. Cada envío puede alcanzar hasta u$s3.000. También existe un límite de peso: los paquetes o piezas postales no pueden superar los 50 kilos.

En el caso de los pequeños envíos, además, los productos deben estar destinados al uso personal y no pueden tener finalidad comercial. La normativa permite ingresar hasta tres unidades de una misma especie por operación.

Estos son los principales requisitos que deben tener en cuenta quienes compran en tiendas del exterior:

Valor máximo: hasta u$s3.000 por envío

hasta u$s3.000 por envío Peso permitido: los paquetes no pueden superar los 50 kilos

los paquetes no pueden superar los 50 kilos Cantidad de envíos: el régimen general de courier no establece un límite de operaciones

el régimen general de courier no establece un límite de operaciones Uso de los productos: en la modalidad de pequeños envíos, la mercadería debe destinarse al consumo personal y no a una actividad comercial

en la modalidad de pequeños envíos, la mercadería debe destinarse al consumo personal y no a una actividad comercial Cantidad de unidades: se permiten hasta tres unidades de una misma especie para pequeños envíos

se permiten hasta tres unidades de una misma especie para pequeños envíos Restricciones particulares: algunos productos pueden requerir autorizaciones o controles adicionales para ingresar al país

Hay una cuestión que conviene tener presente: cumplir con los límites de peso y valor no garantiza que cualquier artículo pueda ingresar automáticamente. Determinadas mercaderías están alcanzadas por regulaciones específicas y pueden necesitar autorizaciones o intervenciones de otros organismos.

Por eso, antes de realizar un pedido, es recomendable revisar qué tipo de producto se quiere comprar y bajo qué modalidad ingresará al país. No es lo mismo adquirir una prenda de vestir que un artículo sujeto a controles particulares.

Cómo funciona la franquicia de u$s400 para las compras internacionales

Otro punto que suele generar dudas es el tratamiento impositivo. Para los pequeños envíos existe una franquicia de hasta u$s400 de valor FOB por operación, aplicable a las primeras cinco compras que realice cada persona durante el año calendario.

¿Qué significa esto en la práctica? Cuando se cumplen las condiciones previstas y el valor de la mercadería no supera los u$s400, no se pagan derechos de importación ni tasa de estadística.

Pero atención: eso no significa que la compra esté completamente libre de impuestos. El consumidor debe abonar el IVA y, cuando corresponda, los impuestos internos.

Esta diferencia puede modificar el cálculo que hace cualquier persona antes de comprar. Un producto que aparece publicado a determinado precio en una plataforma internacional puede terminar costando más cuando se agregan los tributos y el transporte.

También es importante no confundir la franquicia de u$s400 con el límite general de u$s3.000 por envío. Son dos parámetros diferentes: el primero establece el monto alcanzado por determinadas exenciones tributarias dentro del régimen de pequeños envíos; el segundo fija el valor máximo permitido por operación bajo el régimen courier.

En otras palabras, que una compra no supere los u$s400 no significa que esté exenta de todos los impuestos. Y que el régimen permita envíos de hasta u$s3.000 tampoco implica que toda esa mercadería pueda ingresar sin tributos.

Por eso, al comparar precios entre una tienda del exterior y un comercio argentino, conviene mirar el costo completo. El valor publicado es apenas el primer dato: también hay que contemplar el envío y los impuestos que correspondan.

Cuántas compras se pueden hacer por año y qué límites existen

La cantidad de operaciones permitidas depende de la modalidad utilizada. Para los pequeños envíos, cada persona puede realizar hasta cinco compras por año calendario. A esto se suma el límite de tres unidades de una misma especie por paquete.

En cambio, el régimen general de courier no establece un tope en la cantidad de envíos. Esto no significa que desaparezcan las restricciones: cada operación debe respetar los límites de valor, peso y las características de la mercadería.

La distinción es importante porque las condiciones de los pequeños envíos no deben confundirse con las del régimen general. Quien utiliza la franquicia debe cumplir con los requisitos específicos de esa modalidad.

En todos los casos, los paquetes quedan sujetos a los controles aduaneros correspondientes. Si la mercadería supera los límites permitidos o está alcanzada por regulaciones especiales, puede requerir otros procedimientos para ingresar al país.

Qué tener en cuenta antes de comprar en una tienda del exterior

El crecimiento de las compras por courier amplía las alternativas para los consumidores argentinos. Sin embargo, para evitar sorpresas al momento de recibir un pedido, hay algunos aspectos que conviene revisar antes de confirmar el pago.

El primero es identificar qué modalidad de envío utilizará la tienda o la empresa de transporte. De eso dependerá qué límites se aplican y si la operación puede acceder a la franquicia de pequeños envíos.

También hay que verificar el valor declarado de los productos, el peso total del paquete y la cantidad de unidades adquiridas. A esos datos se suman los impuestos y las posibles restricciones que pueden alcanzar a determinados artículos.

La diferencia entre el precio que muestra una plataforma y el costo final de una compra puede ser significativa. Por eso, hacer las cuentas antes de cerrar la operación permite comparar mejor las alternativas disponibles y evitar gastos que no estaban contemplados.

Los números del comercio exterior muestran que esta modalidad sigue ganando terreno. Entre enero y octubre de 2026, los envíos por servicios postales alcanzaron los u$s1.064 millones, con un crecimiento interanual del 53,2%. Si se mantiene la tendencia, el año podría terminar con importaciones superiores a los u$s1.250 millones.

Octubre volvió a mostrar operaciones por encima de los u$s100 millones. Y es que, detrás de esas cifras, hay un cambio en la forma de comprar: cada vez más argentinos recurren a las tiendas internacionales para buscar productos, comparar precios y recibir sus pedidos directamente en casa.