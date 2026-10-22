Las compras por courier sumaron u$s960 millones en nueve meses, superaron todo 2025 y podrían alcanzar los u$s1.250 millones al cierre del año

El crecimiento interanual se desaceleró al 2,8% en septiembre, registrando una caída real del 0,9% al ajustar por inflación.

Las importaciones por courier sumaron u$s960 millones hasta septiembre, superando el total anual de 2025 tras un alza del 59,5%.

Las compras al exterior realizadas mediante servicios postales y empresas de courier alcanzaron los u$s960 millones entre enero y septiembre de 2026. El monto representa un incremento interanual del 59,5% y ya supera en u$s66 millones todo lo registrado durante 2025. En otras palabras, en apenas nueve meses, los argentinos compraron por esta vía más que en los doce meses del año pasado.

Los datos surgen de un relevamiento de la consultora Analytica, que también registró importaciones por u$s105 millones durante septiembre. La cifra se mantuvo en un nivel similar al de agosto y confirmó una tendencia que lleva siete meses consecutivos: las compras mediante courier superan los u$s100 millones mensuales.

Sin embargo, hay una señal que merece atención. Aunque el volumen acumulado continúa en alza, el ritmo de crecimiento comenzó a perder fuerza. En septiembre, las importaciones aumentaron apenas un 2,8% frente al mismo mes de 2025, la menor variación interanual de 2026.

Además, cuando se ajustan los valores por la inflación de Estados Unidos, las compras registraron una caída del 0,9% interanual. Según Analytica, fue el primer retroceso en términos reales desde la flexibilización de las regulaciones para esta modalidad.

Las importaciones por courier acumularon una suba del 59,5%

Entre enero y septiembre, las compras realizadas mediante servicios postales sumaron u$s960 millones. El incremento del 59,5% frente al mismo período de 2025 muestra la expansión que tuvieron las operaciones internacionales a través de esta vía.

La comparación con el año pasado permite dimensionar el cambio. Todo lo importado mediante esta modalidad durante 2025 quedó por debajo de lo acumulado en los primeros nueve meses de 2026. La diferencia alcanza los u$s66 millones.

Y es que las compras por courier mantuvieron un flujo sostenido durante buena parte del año. Desde hace siete meses, los montos mensuales se ubican por encima de los u$s100 millones, un nivel que volvió a registrarse en septiembre.

Ese mes, las operaciones alcanzaron los u$s105 millones, prácticamente en línea con agosto. El dato muestra que el volumen de compras se mantuvo, aunque el crecimiento respecto de 2025 fue más moderado que en los meses anteriores.

A partir de esta evolución, Analytica proyecta que las importaciones mediante servicios postales podrían superar los u$s1.250 millones al cierre de 2026. De cumplirse esa estimación, el año terminaría con un nuevo máximo para las compras internacionales realizadas bajo esta modalidad.

La cifra definitiva dependerá del comportamiento de las operaciones durante el último trimestre. Por ahora, los registros muestran dos movimientos simultáneos: un acumulado que supera al de 2025 y un ritmo de crecimiento que comenzó a desacelerarse.

Septiembre registró la menor suba interanual de 2026

El comportamiento de septiembre introdujo un cambio en la tendencia de las importaciones por courier. Durante ese mes, las compras crecieron un 2,8% frente al mismo período de 2025, la variación interanual más baja de lo que va de 2026.

El contraste con el acumulado anual es marcado. Mientras las importaciones avanzaron un 59,5% entre enero y septiembre, el último registro mensual mostró una expansión mucho más acotada.

La diferencia también aparece al considerar la inflación de Estados Unidos. Cuando los valores se ajustan por la evolución de los precios de ese país, las compras internacionales retrocedieron un 0,9% interanual en septiembre.

Este resultado representó la primera caída en términos reales desde la flexibilización de las regulaciones, según el relevamiento de Analytica.

¿Qué significa esta diferencia? Una suba nominal refleja el aumento de los valores expresados en dólares corrientes, pero no contempla por sí sola los cambios en los precios. El cálculo en términos reales busca descontar ese efecto para observar cómo evolucionó el monto una vez considerada la inflación.

Por eso, las dos mediciones pueden mostrar resultados distintos. En septiembre, las importaciones crecieron un 2,8% interanual en términos nominales, pero cayeron un 0,9% al ajustar los valores por la inflación estadounidense.

La evolución de los próximos meses permitirá determinar si esta desaceleración se consolida o si las operaciones recuperan el ritmo que mostraron durante la primera parte del año. Por ahora, los datos reflejan una moderación del crecimiento, aunque el volumen acumulado continúa por encima del registrado en 2025.

Qué se puede comprar en el exterior mediante courier

El régimen de pequeños envíos permite importar productos del exterior a través de empresas de courier, siempre que se respeten determinados límites de valor, peso y cantidad de unidades.

Una de las condiciones centrales es que cada paquete puede tener un valor de hasta u$s3.000. Los productos deben destinarse al uso personal del comprador, por lo que no está permitida su reventa bajo este régimen.

También existe una restricción sobre la cantidad de artículos iguales: no se pueden incluir más de tres unidades de un mismo producto en un pequeño envío. Por ejemplo, una compra que reúne varios artículos diferentes debe cumplir igualmente con las condiciones generales, mientras que adquirir cuatro unidades del mismo producto excedería ese límite específico.

La modalidad contempla, además, una franquicia tributaria para las primeras cinco compras anuales por persona. Cada uno de esos envíos puede acceder a una exención de hasta u$s400 de valor FOB, una referencia que corresponde al valor de la mercadería sin incluir determinados costos posteriores, como el transporte internacional y el seguro.

Dentro de ese límite, las compras quedan exentas de derechos de importación y de la tasa de estadística. Sin embargo, eso no significa que el envío esté libre de todos los impuestos. El IVA y los impuestos internos que correspondan deben abonarse según las características de la operación y de los productos adquiridos.

La distinción importa al momento de calcular cuánto terminará costando una compra. El precio publicado por una tienda del exterior no siempre coincide con el desembolso final: también pueden intervenir los gastos de envío y los tributos aplicables.

Por eso, antes de confirmar una operación, conviene revisar tanto el valor de los productos como las condiciones del régimen. La franquicia de u$s400 tiene límites específicos y no debe confundirse con el tope general de u$s3.000 por paquete.

Cuáles son los límites de peso, valor y cantidad de envíos

Las reglas para importar mediante courier establecen condiciones que deben cumplirse en cada operación. Entre ellas figuran el peso máximo permitido, el valor de la mercadería y las restricciones particulares de los pequeños envíos.

Desde 2025, el peso máximo admitido para estos paquetes es de 50 kilos. El límite comprende los envíos realizados mediante la modalidad puerta a puerta y los que se encuadran en la categoría de pequeños envíos.

En cuanto al valor, el máximo informado para cada paquete es de u$s3.000. Este importe es diferente de la franquicia tributaria de u$s400, que se aplica a las primeras cinco compras anuales por persona bajo las condiciones correspondientes.

También hay una diferencia entre la cantidad de paquetes que se pueden recibir y el número de pequeños envíos permitidos. Para las operaciones por courier no existe un tope general de envíos, mientras que la categoría de pequeños envíos establece un máximo de cinco operaciones anuales por persona.

A esa restricción se suma el límite de tres unidades de un mismo artículo. En consecuencia, no alcanza con verificar el precio de la compra: también hay que considerar cuántas unidades se incluyen y bajo qué modalidad se tramita el ingreso al país.

Los principales requisitos son los siguientes:

Peso máximo: 50 kilos por paquete

Valor máximo por envío: u$s3.000

Cantidad de envíos por courier: no existe un límite general

Pequeños envíos: hasta tres unidades de un mismo artículo

Frecuencia de pequeños envíos: hasta cinco operaciones anuales por persona

Franquicia tributaria: hasta u$s400 de valor FOB por cada una de las primeras cinco compras anuales comprendidas en el régimen

por cada una de las primeras cinco compras anuales comprendidas en el régimen Impuestos: la franquicia contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística dentro de las condiciones previstas, pero mantiene el IVA y los impuestos internos que correspondan

Destino de los productos: uso personal, sin posibilidad de reventa bajo el régimen de pequeños envíos

Estas condiciones funcionan de manera conjunta. Cumplir con el límite de valor no elimina las restricciones de peso o cantidad. Del mismo modo, utilizar la franquicia tributaria no implica que la operación quede exenta de todos los impuestos.

Qué muestran los datos sobre las compras internacionales en 2026

El balance de los primeros nueve meses muestra que las importaciones mediante servicios postales mantienen un volumen superior al del año pasado. Sin embargo, los últimos registros también reflejan una desaceleración que será necesario seguir durante el tramo final de 2026.

Los u$s960 millones acumulados hasta septiembre superaron el total de 2025. A partir de ese resultado, Analytica estima que las compras podrían rebasar los u$s1.250 millones al cierre del año.

Al mismo tiempo, el aumento interanual del 2,8% registrado en septiembre fue el más bajo de 2026. Si se consideran los valores ajustados por la inflación estadounidense, el resultado muestra una caída del 0,9%, la primera desde la flexibilización de las regulaciones mencionada en el informe.

Los indicadores permiten observar dos aspectos de la misma evolución. Por un lado, el volumen acumulado de compras sigue creciendo frente al año anterior. Por otro, la variación interanual de septiembre refleja una pérdida de impulso, aunque todavía no permite anticipar por sí sola cómo cerrará el año.

Para quienes compran productos en el exterior, conocer las condiciones del régimen sigue siendo parte de la operación. El valor máximo por paquete, el peso permitido, la cantidad de unidades y la frecuencia de los pequeños envíos determinan qué compras pueden realizarse bajo esta modalidad y qué tratamiento tributario corresponde.

El último trimestre permitirá comprobar si se mantiene la trayectoria prevista por Analytica. Mientras tanto, las cifras dejan un dato concreto: en solo nueve meses, las compras internacionales por courier ya superaron todo lo registrado durante 2025, aunque su ritmo de crecimiento comenzó a moderarse.