ARCA modificó las condiciones de determinación e ingreso de los aportes con destino al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Qué cambios introdujo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las condiciones de determinación e ingreso de los aportes con destino al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mediante la Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

De esta manera, el organismo ajustó los requisitos registrales del régimen e incorporó formalmente a las cooperativas para la tramitación del beneficio alícuota en las contribuciones laborales.

La modificación se originó a partir de una presentación de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, donde se aclaró que las Cooperativas y Cooperativas Efectoras se encuentran habilitadas para tramitar el "Certificado MiPyME", solicitando que esto se contemple explícitamente en la normativa del organismo recaudador.

ARCA ajusta la reglamentación del FAL

Con la entrada en vigencia del nuevo texto reglamentario, se fijó que las firmas deben contar con el Certificado MiPyME vigente para el período devengado correspondiente y figurar caracterizadas en el Sistema Registral como Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Tramos 1 y 2).

Para acceder al encuadramiento, las entidades sin fines de lucro deben estar inscriptas bajo formas jurídicas específicas, como Asociación, Fundación, Consorcio de Propietarios, Mutual, Cooperadora, Iglesia / Entidad Religiosa, entre otras, y tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME.

Además, se determinaron códigos de caracterización diferenciados en el Sistema Registral para empresas (272, 274, 351 y 352) y para entidades sin fines de lucro (647 a 650). Aquellas instituciones cuyo trámite resulte rechazado serán catalogadas con el código 646.

El encuadramiento registrado tendrá validez desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador, momento en el cual deberá renovarse.

El FAL fue establecido por la Ley de Modernización Laboral 27.802, con el fin de contribuir al pago de las obligaciones e indemnizaciones laborales por extinción del contrato de trabajo respecto de trabajadores del sector privado registrados con al menos 12 meses de antigüedad.

El financiamiento del fondo se integra mensualmente a través de una contribución sobre la masa salarial computable para el SIPA. La alícuota es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), al igual que para las entidades sin fines de lucro asimiladas.