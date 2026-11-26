Las legislaturas provinciales carecen de competencia para regular plazos, inicios o causales de interrupción de la prescripción de tributos locales

La Procuración General de la Nación, en una causa que tuvo inicio en una ejecución fiscal promovida por el Fisco de la Provincia de Río Negro, dictaminó que las provincias no pueden fijar sus propios plazos de prescripción tributaria, por lo que resultan inconstitucionales las normas del Código Civil y Comercial de la Nación que así lo permiten.

De acuerdo con lo señalado por Palabras de Derecho, en la causa la empresa Travel Rock S.A. fue demandada al pago de deudas en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Convenio Multilateral) correspondientes a períodos entre 2013 y 2017, junto con una multa fiscal de 2021.

Al responder la demanda, la firma interpuso excepciones de prescripción e inhabilidad de título, las cuales fueron rechazadas en todas las instancias provinciales, que sostuvieron que el plazo del Código Fiscal provincial no se encontraba vencido, amparándose en los artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La demandada interpuso recurso extraordinario que, al ser denegado, dio origen a una presentación ante el Máximo Tribunal del país, en la que impugna por inconstitucionales las normas locales y los artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, sosteniendo que la regulación de los aspectos sustanciales de las obligaciones es facultad delegada de manera exclusiva al Congreso de la Nación por el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.

Plazos de prescripción tributaria provinciales

La Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema, Laura Mercedes Monti, consideró que el instituto de la prescripción liberatoria integra la legislación común y su regulación uniforme en todo el país corresponde de modo exclusivo e indelegable al Poder Legislativo de la Nación.

Bajo esta premisa, la Procuración sostuvo que "una vez que han sido dictados por el Congreso Nacional los códigos a los que hace referencia el art. 75, inc. 12, de la Ley Fundamental, la legislación provincial en materias propias del derecho común no es admisible, al colocar en riesgo las ventajas de una legislación uniforme para todo el país"

De esta manera, reafirma que "la prescripción de las obligaciones tributarias locales, tanto en lo relativo a sus respectivos plazos, como al momento de su inicio, y a sus causales de suspensión e interrupción, en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional, solo pueden regirse por lo estatuido por el Congreso de la Nación, (…) pues la prescripción no es un instituto del derecho público local, sino un instituto general del derecho"

Por consiguiente, concluyó en la inconstitucionalidad de los artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial en tanto atribuyeron a las provincias potestades de regulación en materia tributaria.