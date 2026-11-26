La AGIP oficializó una actualización clave en los procedimientos tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- De qué se trata

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) oficializó una actualización clave en los procedimientos tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de la Resolución (AGIP) Nº 452/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de noviembre de 2026, el organismo aprobó una nueva herramienta digital destinada a modernizar el cumplimiento fiscal del sector asegurador.

Esta medida impacta directamente en las entidades de seguros y reaseguros, estableciendo un nuevo estándar para la liquidación anual del tributo en la jurisdicción porteña.

¿En qué consiste el nuevo aplicativo "DDJJ Anual Seguros"?

Desde Arizmendi señalan que el flamante aplicativo "DDJJ Anual Seguros" es el sistema oficial mediante el cual las compañías aseguradoras y reaseguradoras deberán confeccionar y presentar su declaración jurada anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en CABA.

Con esta implementación, la AGIP busca centralizar y agilizar la carga de datos del sector, dejando atrás los esquemas de presentación anteriores. De hecho, la normativa deroga expresamente la histórica Resolución 878/DGR/1992, mediante la cual se había aprobado el formulario utilizado hasta la fecha.

Requisitos de acceso y vigencia de la medida

Para operar con la nueva herramienta, los contribuyentes alcanzados deben tener en cuenta los siguientes puntos operativos:

Disponibilidad: El aplicativo ya se encuentra activo y disponible dentro del sitio web oficial de AGIP.

Credenciales de acceso: Para ingresar al sistema y gestionar la presentación, es indispensable contar con Clave miBA Nivel 3.

Entrada en vigencia: La Resolución Nº 452/2026 rige a partir del 20 de noviembre de 2026, fecha de su publicación oficial.

Ante este cambio de sistema, se recomienda a los departamentos impositivos de las compañías del sector verificar con antelación los niveles de delegación y acceso mediante Clave miBA Nivel 3 para evitar demoras en los próximos vencimientos anuales, señalan desde Arizmendi.