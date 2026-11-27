El nuevo plan permite acceder a una rebaja del 50% en sanciones para quienes regularicen su situación antes de diciembre con clave fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un régimen especial de reducción de multas que beneficia a contribuyentes que cometieron infracciones formales durante 2026. La medida alcanza a MiPyME, monotributistas, personas humanas y entidades sin fines de lucro.

El beneficio fue establecido por la Ley 27.826 y reglamentado mediante la Resolución General 5927/2026, publicada el 12 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma busca aliviar la carga sobre pequeños y medianos contribuyentes que incumplieron obligaciones de carácter formal, sin llegar a evadir impuestos.

La reducción permite pagar la mitad del monto original de ciertas sanciones. Pero hay requisitos específicos de categorización y fechas límite que deben cumplirse.

Quiénes califican para la rebaja de 50% en las multas de ARCA

El artículo 17 de la Ley 27.826 delimita con precisión qué tipo de contribuyentes pueden acceder. El régimen fue precisado luego por el Decreto 1253/2026 y la posterior reglamentación de ARCA.

Los principales beneficiarios son las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidos los tramos 1 y 2 de esta última categoría. Para acceder, deben contar con el Certificado MiPyME vigente y tener registrada la caracterización correspondiente en el Sistema Registral.

También quedan alcanzadas las personas humanas, las sucesiones indivisas y las entidades sin fines de lucro. Este último grupo incluye asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras e instituciones religiosas.

Quedan excluidos los contribuyentes categorizados como Grandes Contribuyentes bajo la Resolución General 5670. Esta exclusión es automática y no admite excepciones.

Un punto crítico: la condición de beneficiario debe verificarse al momento en que se cometió la infracción. Obtener posteriormente el Certificado MiPyME no garantiza el acceso a la reducción de una sanción anterior.

Qué multas entran en el régimen y qué fechas hay que tener en cuenta

El régimen contempla infracciones específicas de carácter formal. Están alcanzadas las sanciones establecidas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario, además de las previstas en artículos sin número incorporados a continuación de estos.

Los incumplimientos que califican son tres. Primero, la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los vencimientos establecidos. Segundo, las omisiones correspondientes a determinados regímenes informativos. Tercero, infracciones vinculadas con las obligaciones de información y fiscalización tributaria.

La reducción no implica una condonación de deudas impositivas. El beneficio se aplica exclusivamente sobre el importe de las sanciones, no sobre el capital adeudado por los impuestos correspondientes.

Las fechas son cruciales para determinar si una multa entra o no. Las obligaciones deben haber vencido a partir del 2 de enero de 2026, fecha en la que entró en vigencia la Ley 27.799.

A su vez, las infracciones deben haberse cometido antes del 9 de octubre, cuando empezó a regir la Ley 27.826. Ese período de nueve meses marca la ventana de elegibilidad.

Otro requisito: al 9 de octubre, las multas no deben haber quedado firmes o, aun estando firmes, deben permanecer impagas. La reglamentación excluye sanciones que fueron incorporadas a un plan de facilidades de pago, porque se consideran canceladas a estos efectos.

Los contribuyentes tienen plazo hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive para cumplir con las obligaciones formales omitidas que dieron origen a las sanciones. Pasada esa fecha, el beneficio caduca.

Cuándo opera automáticamente y cuándo hay que hacer el trámite digital

La Resolución General 5927 establece que, por regla general, la reducción opera de pleno derecho. Esto significa que se aplica automáticamente sin necesidad de trámite adicional.

La situación cambia cuando la sanción se encuentra en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. En estos casos, el interesado debe primero regularizar la obligación omitida.

Luego debe ingresar al servicio Presentaciones Digitales mediante clave fiscal. Dentro de la plataforma hay que seleccionar el trámite "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826".

Ahí se informa el número de sumario, la resolución o el instrumento mediante el cual se aplicó la sanción, además de los datos necesarios para identificarla. Esta gestión también tiene como fecha límite el 18 de diciembre de 2026, sin excepciones ni prórrogas previstas.

Antes de iniciar el procedimiento, los contribuyentes deben considerar las implicancias. La presentación implica aceptar la pretensión fiscal correspondiente al 50% de la multa que permanece vigente.

Además, supone renunciar a las acciones y los derechos vinculados con la discusión de la sanción. También implica asumir las costas y los gastos judiciales que correspondan.

El régimen de reducción de multas ARCA representa una oportunidad acotada en el tiempo. Para aprovecharla, los contribuyentes deben verificar su categorización, confirmar las fechas de las infracciones y, en caso de sanciones en discusión, realizar el trámite digital antes de que expire el plazo.