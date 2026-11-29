El Gobierno aplicará una suba del 4,2% en las tarifas del transporte público, mientras que los peajes se actualizarán en función de la inflación

Como parte de las actualizaciones de tarifas, viajar en transporte público y circular por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires será más caro a partir del martes 1 de diciembre. Puntualmente, el Gobierno porteño aplicará una aumento del 4,2% en las tarifas de colectivos y subtes, mientras que los peajes se incrementarán en línea con la inflación.

Por lo tanto, con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de los colectivos porteños pasará de $956,69 a $996,60, mientras que el pasaje de subte se incrementará de $1.887 a $1.966.

La medida se apoya en el esquema de actualizaciones mensuales dispuesto por la administración porteña, que contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un adicional del 2% para el transporte público.

Colectivos en CABA: cuánto costará el boleto desde diciembre

El incremento alcanzará a las 27 líneas de colectivos que operan bajo jurisdicción porteña. Para los pasajeros que utilicen la tarjeta SUBE, las tarifas continuarán diferenciándose según la extensión del recorrido:

De 0 a 3 kilómetros: $996,60.

De 3 a 6 kilómetros: $1.107,39.

De 6 a 12 kilómetros: $1.192,68.

De 12 a 27 kilómetros: $1.278,05.

En tanto, quienes abonen con tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC continuarán pagando una tarifa única, calculada a partir del promedio entre el boleto mínimo y el máximo.

Desde el Gobierno porteño argumentan que las actualizaciones buscan reducir el atraso tarifario y garantizar el funcionamiento del servicio. Actualmente, la Ciudad afronta alrededor del 70% de los subsidios destinados al sistema de colectivos.

El boleto de subte a casi $2.000 desde diciembre

Desde diciembre, el pasaje de subte tendrá un valor inicial de $1.966 para quienes cuenten con una SUBE registrada. No obstante, se mantendrá el esquema de descuentos progresivos para los usuarios frecuentes, en función de la cantidad de viajes realizados durante el mes.

De esta manera, las tarifas serán las siguientes:

De 1 a 20 viajes: $1.966 con SUBE registrada y $2.541,10 sin registrar.

De 21 a 30 viajes: $1.572,80 con SUBE registrada y $2.500,75 sin registrar.

De 31 a 40 viajes: $1.376,20 con SUBE registrada y $2.188,16 sin registrar.

A partir del viaje 41: $1.179,60 con SUBE registrada y $1.875,56 sin registrar.

En tanto, el boleto del Premetro ascenderá a $688,10 para los pasajeros con tarjeta registrada y a $1.094,08 para quienes no hayan realizado ese trámite.

Asimismo, permanecerán vigentes los descuentos de la Red SUBE y los beneficios correspondientes a la Tarifa Social, el Boleto Estudiantil y los pases especiales.

Peajes: cuánto costará circular por las autopistas porteñas en diciembre

Las autopistas de la Ciudad también tendrán un nuevo cuadro tarifario desde el primer día de diciembre, aunque, a diferencia del transporte público, el incremento no incluirá el adicional del 2%.

Para los automóviles particulares de dos ejes, los valores serán los siguientes:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $7.066,19 en hora pico y $4.986,15 fuera de ese horario.

Autopista Illia: $2.937,68 en hora pico y $2.077,35 fuera de ese horario.

En el caso de las motos, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno durante las horas de mayor demanda costará $3.324,18, mientras que los vehículos livianos de tres ejes con remolque deberán abonar $11.633,96.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, los colectivos tendrán una suba del 5,7%, que llevará el boleto mínimo a $1.348,71. El tramo de entre tres y seis kilómetros costará $1.517,29; el de seis a doce kilómetros, $1.685,88; y el de doce a veintisiete kilómetros, $2.023,06.

En contraste, las líneas de jurisdicción nacional mantendrán sus tarifas sin modificaciones, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las cámaras empresariales en materia de subsidios. Así, el boleto mínimo continuará en $742,80, mientras que el tramo de mayor distancia permanecerá en $1.337,06.