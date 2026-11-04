Colectivos y subtes en noviembre: qué bancos y billeteras devuelven hasta 100% del viaje

En noviembre, bancos ofrecen reintegros de hasta el 100% en colectivos y subtes. Qué medios de pago sirven y cuánto se puede recuperar

Durante noviembre, bancos y billeteras ofrecen descuentos en colectivos y subtes que permiten reducir el gasto en transporte público. Algunas promociones contemplan reintegros de hasta el 100% del boleto, aunque las condiciones varían según la entidad, el medio de pago y los límites establecidos para cada campaña.

Entre las alternativas disponibles aparecen Santander, BBVA, Cuenta DNI, Galicia, Naranja X y Banco Macro, con reintegros que llegan al 100% en algunos casos y descuentos del 50% o el 20% en otros. Los beneficios tienen distintos requisitos, topes y modalidades de pago.

Un aspecto central es que no alcanza con tener una tarjeta o una cuenta en determinado banco: según la promoción, hay que pagar mediante NFC desde el celular o QR Transporte, y en algunos casos utilizar dinero en cuenta. Además, cada beneficio establece límites mensuales y puede alcanzar solamente a determinadas líneas o servicios.

Qué bancos devuelven hasta el 100% en transporte

Los clientes de Santander que están suscriptos a Sorpresa Santander pueden acceder a un reintegro del 100% en viajes de colectivos y subtes habilitados.

Para obtener la devolución hay que generar el QR Transporte desde la aplicación Santander o MODO y pagar utilizando dinero en cuenta. La promoción tiene un tope de reintegro de $16.000 mensuales y está destinada exclusivamente a quienes tienen activa la suscripción al programa Sorpresa Santander, cuyo costo mensual informado es de $6.400.

El beneficio no implica que todos los viajes del mes sean gratuitos: una vez alcanzado el límite de devolución, los pagos posteriores dejan de generar reintegros bajo esta promoción.

Además del beneficio para los suscriptores de Sorpresa Santander, el banco cuenta con otra promoción para viajar en transporte público. En este caso, los clientes pueden obtener un 50% de reintegro, con un límite de $8.000 por mes.

Para acceder hay que pagar con QR Transporte desde la aplicación Santander o MODO y utilizar dinero en cuenta. Quienes generen el código desde la app del banco deben contar con al menos $1.200 de saldo disponible. El beneficio alcanza a colectivos y subtes habilitados.

Por su parte, los clientes de BBVA que utilizan tarjetas Mastercard pueden acceder a un reintegro del 100% en viajes de colectivos y subtes habilitados.

Para obtenerlo deben pagar mediante tecnología NFC, con una Mastercard de crédito BBVA vinculada a Apple Pay o Google Pay. La promoción tiene un tope de devolución de $25.000 mensuales y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

Cuenta DNI y Galicia: 50% de reintegro en transporte

Los usuarios de Cuenta DNI también pueden ahorrar en transporte público durante noviembre. La billetera del Banco Provincia ofrece un reintegro del 50%, con un tope de $8.000 mensuales.

Para obtener la devolución hay que seleccionar la opción "Pagar viaje con QR" desde la aplicación y abonar el boleto con ese medio de pago. La promoción alcanza a colectivos y subtes, está disponible todos los días y no requiere inscripción previa.

Los clientes de Banco Galicia pueden acceder a un reintegro del 50% en viajes de colectivos habilitados, con un límite de $10.000 por mes.

Para obtenerlo deben pagar mediante tecnología NFC desde el celular, utilizando tarjetas Visa, Mastercard o débito Galicia. Según las condiciones informadas para la campaña, el beneficio está vigente del 1 al 30 de noviembre de 2026.

Además, Galicia ofrece otra promoción del 6 al 11 de noviembre, con un 50% de reintegro en colectivos y subtes. Para acceder se puede pagar con tarjetas Visa de débito, Visa de crédito o Mastercard de crédito, además de utilizar MODO, Apple Pay o Google Pay. El beneficio tiene un tope de devolución de $8.000.

Naranja X: cómo obtener 50% de reintegro en viajes en colectivo y subte Naranja X ofrece un 50% de reintegro en viajes de colectivos y subtes, con beneficios adicionales para quienes pagan mediante tecnología NFC desde el celular. El ahorro puede alcanzar los $30.000 mensuales si se combinan las distintas modalidades habilitadas. Al pagar con QR Transporte desde la aplicación y utilizar dinero en cuenta, la devolución tiene un tope de $5.000 por mes. El beneficio comprende los viajes en colectivos y subtes y el reintegro se acredita dentro de las 48 horas posteriores a la operación. También se puede acceder a devoluciones mediante NFC, es decir, acercando el celular a la terminal de pago con una tarjeta vinculada. Los límites informados son: Visa Débito: $5.000 mensuales.

Visa Crédito: $5.000 mensuales.

Mastercard: $15.000 mensuales.

De esta manera, al sumar los reintegros de QR y NFC, el ahorro potencial llega a $30.000 por mes. La promoción también contempla viajes en peajes para las modalidades alcanzadas y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, según las condiciones de cada tarjeta.

Banco Macro: 20% de reintegro en colectivos y subtes

Los clientes de Banco Macro pueden obtener un 20% de reintegro en viajes de colectivos y subtes mediante dos modalidades de pago.

Una alternativa consiste en pagar con QR Transporte desde la aplicación Macro o MODO, utilizando dinero en cuenta. Para acceder se requiere tener una cuenta abierta en el banco y un saldo mínimo de $1.200 al momento de realizar la operación. El beneficio tiene un tope de $10.000 por usuario por mes.

La otra opción es abonar mediante tecnología NFC con una tarjeta Visa Macro de débito vinculada a Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless. Esta modalidad también ofrece un 20% de reintegro, con un límite de $10.000 por tarjeta por mes. Su alcance comprende las terminales habilitadas del subte de la Ciudad de Buenos Aires y colectivos adheridos en CABA y determinadas provincias.

Ambas promociones están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. En el caso de los pagos con QR, la devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación.

Las promociones para viajar en colectivo y subte en noviembre, en resumen

Santander Sorpresa: 100% de reintegro en colectivos y subtes habilitados pagando con QR Transporte desde Santander o MODO y dinero en cuenta. Tope de $16.000 mensuales. Requiere una suscripción mensual de $6.400.

Santander: 50% de reintegro con QR Transporte desde Santander o MODO y dinero en cuenta. Tope de $8.000 mensuales

BBVA Mastercard: 100% de reintegro en colectivos y subtes habilitados mediante NFC con Apple Pay o Google Pay. Tope de $25.000 mensuales. Vigencia hasta el 30 de noviembre.

100% de reintegro en colectivos y subtes habilitados mediante NFC con Apple Pay o Google Pay. Tope de $25.000 mensuales. Vigencia hasta el 30 de noviembre. Cuenta DNI: 50% de reintegro en colectivos y subtes mediante QR. Tope de $8.000 mensuales. Disponible todos los días y sin inscripción previa.

Galicia: 50% de reintegro en colectivos habilitados mediante NFC. Tope de $10.000 mensuales. Vigencia hasta el 30 de noviembre. Y del 6 al 11 de noviembre 50% de reintegro en colectivos y subtes con tarjetas Visa o Mastercard y mediante MODO, Apple Pay o Google Pay. Tope de $8.000.

50% de reintegro en colectivos habilitados mediante NFC. Tope de $10.000 mensuales. Vigencia hasta el 30 de noviembre. Y del 6 al 11 de noviembre 50% de reintegro en colectivos y subtes con tarjetas Visa o Mastercard y mediante MODO, Apple Pay o Google Pay. Tope de $8.000. Naranja X: 50% de reintegro con QR y NFC. Los topes varían según el medio de pago y pueden sumar hasta $30.000 mensuales.

Banco Macro: 20% de reintegro con QR Transporte o Visa Débito mediante NFC. Tope de $10.000, con condiciones diferentes según la modalidad. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 Qué hay que tener en cuenta antes de pagar

El porcentaje de devolución no es el único dato que conviene revisar. El ahorro efectivo depende también del tope mensual, la cantidad de viajes realizados, el método de pago exigido y las condiciones particulares de cada promoción.

Por ejemplo, un reintegro del 100% con un límite de $16.000 no significa que todos los viajes del mes sean gratuitos. Una vez alcanzado ese monto, los pagos posteriores dejan de generar devoluciones bajo esa promoción. Además, en el caso de Santander, hay que considerar el costo mensual de la suscripción a Sorpresa.

En algunas billeteras, como Naranja X, los reintegros pueden acumularse al utilizar diferentes medios de pago, aunque cada modalidad tiene su propio límite. Por eso, conviene revisar si los topes son independientes o compartidos antes de calcular cuánto se puede ahorrar.

Antes de utilizar cualquiera de estos beneficios conviene comprobar:

Si el pago debe realizarse con QR Transporte o mediante NFC.

Si se exige utilizar dinero en cuenta o una tarjeta determinada.

Qué líneas de colectivos y servicios de subte están habilitados.

Si es necesario activar la promoción o estar suscripto a un programa.

Cuál es el tope mensual y cuándo se acredita el reintegro.

Si existen restricciones geográficas para acceder al beneficio.

Las promociones pueden modificarse o finalizar antes de la fecha prevista si se agotan los fondos destinados a cada campaña. Por eso, es recomendable consultar las condiciones actualizadas en la aplicación o el sitio oficial de cada entidad antes de realizar el viaje.