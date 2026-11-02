CyberMonday: anunciaron rebajas del 25% pero el descuento real promedio no llegó al 10%

Estudio revela diferencias entre anuncios y rebajas reales en plataformas digitales argentinas durante la última edición del evento de ventas online

El CyberMonday 2026 arrancó con una promesa de descuentos del 25,9% en promedio, pero la realidad fue otra. Un relevamiento de Turbodato sobre 423.657 productos en 47 tiendas online argentinas reveló que las rebajas reales apenas alcanzaron el 8,8% frente a los precios de octubre.

La brecha entre lo anunciado y lo real superó los 17 puntos porcentuales. Dos de cada tres productos (66,6%) mantuvieron su precio intacto. Solo uno de cada cinco registró una baja genuina.

El análisis comparó los precios del lunes 2 de noviembre con la mediana de octubre, permitiendo identificar qué tiendas realmente bajaron sus valores y cuáles solo inflaron las etiquetas.

Dónde están los descuentos reales del CyberMonday 2026

El comportamiento varió drásticamente según el tipo de canal. No todos los vendedores jugaron con las mismas reglas.

Supermercados: lideraron con descuento real del 15,3% (anunciaban 31,7%). El 61,7% de sus productos en oferta bajaron al menos 5% respecto a octubre.

lideraron con descuento real del 15,3% (anunciaban 31,7%). El 61,7% de sus productos en oferta bajaron al menos 5% respecto a octubre. Tiendas oficiales en Mercado Libre: marcas y distribuidores con cuenta propia lograron baja real del 9,6% (sobre 26,5% anunciado). Más de la mitad de su catálogo tuvo reducciones efectivas.

marcas y distribuidores con cuenta propia lograron baja real del 9,6% (sobre 26,5% anunciado). Más de la mitad de su catálogo tuvo reducciones efectivas. Retailers con cuenta propia: sitios de retail tradicional descontaron apenas 3,4% en promedio.

sitios de retail tradicional descontaron apenas 3,4% en promedio. Vendedores terceros en marketplaces: registraron la peor performance con solo 0,9% de descuento real, pese a exhibir carteles similares a las grandes marcas.

Los supermercados se posicionaron como el canal más confiable. Las tiendas oficiales en Mercado Libre quedaron en segundo lugar.

El retail tradicional y los vendedores terceros mostraron la mayor distancia entre promesa y realidad.

Qué productos del CyberMonday 2026 sí bajaron de precio

Según el informe, las mayores rebajas promedio se concentraron en rubros puntuales de bienes durables y calzado.

Zapatillas lideraron el ranking con baja promedio del 4,5%, alcanzando a casi un tercio de sus productos con reducciones superiores al 5% respecto a octubre.

Colchones y sommiers retrocedieron 3,4% en promedio. Pero mostraron la mayor distancia entre etiqueta y realidad: anunciaban 35,5% de descuento promedio.

En tecnología, las consolas bajaron 2,1% en promedio. Heladeras, lavarropas y celulares registraron ajustes moderados entre 0,4% y 1,1%.

Dos categorías operaron más caras que en octubre: notebooks subieron 2,3% y calefacción aumentó 2,4% en promedio.

Las visitas crecieron 30% en el inicio del CyberMonday 2026

Según datos de la plataforma Tiendanube, hasta el mediodía del lunes se procesaron casi 77.000 órdenes pagas. La facturación superó los $10.100 millones, un 38% más que en el mismo tramo del CyberMonday 2025.

Ese 38% de crecimiento nominal requiere contexto. Con una inflación interanual de 33,4% según el INDEC (septiembre), el aumento real de la facturación apenas llega al 3%. El comercio electrónico crece, pero por debajo de los precios.

El dato más llamativo del arranque es la brecha entre tráfico y conversión. Las tiendas recibieron más de 8 millones de sesiones, 30% más que en el mismo período de 2025, pero las órdenes crecieron solo 6%.

El ticket promedio se ubicó en torno a los $132.000, 30% por encima del año pasado en términos nominales. Pero esa suba queda por debajo de la inflación. En valor real, el ticket es cerca de 2,5% inferior al del año anterior.

Hay otro indicador revelador: la cantidad de productos vendidos cayó 3,6% aunque haya más órdenes. Cada compra incluye en promedio 3,7 unidades, contra 4 del año pasado. El consumidor gasta menos en términos reales por compra y lleva menos unidades en el carrito.

Indumentaria lidera pero Hogar y Decoración es la estrella del evento

Indumentaria sigue explicando más de 1 de cada 2 órdenes del CyberMonday 2026. Es la categoría dominante del comercio electrónico argentino, una posición que no cambia edición tras edición.

Sin embargo, su facturación creció 27% nominal, por debajo de la inflación. La categoría pierde dinamismo en términos reales, aunque siga siendo la más vendida.

El verdadero protagonista del evento es Hogar y Decoración. Sus órdenes crecieron 32%, gana más de dos puntos de participación hasta el 12% del total y tiene un ticket promedio cercano a los $210.000, muy por encima del promedio general.

Los consumidores priorizan productos de mayor valor y durabilidad. Muebles, decoración y equipamiento del hogar ganan terreno frente a compras más impulsivas o de menor precio unitario.

Las cuotas largas reaparecen para financiar tickets altos

El pago en una cuota sigue dominando el CyberMonday 2026, con el 58% de las órdenes. Es una proporción estable respecto al año anterior, sin cambios significativos.

El cambio está en los extremos de la financiación. Las compras en 3 cuotas perdieron cuatro puntos de participación. Los consumidores abandonan esa opción intermedia.

Los planes de 12 cuotas o más crecieron 77% en cantidad y llegaron a cerca del 9% de las órdenes. Esos planes tienen un ticket promedio cercano a los $400.000, tres veces el ticket general, según datos de Tiendanube.

La financiación larga reaparece como herramienta clave para productos de mayor valor, en línea con el crecimiento de Hogar y Decoración: los argentinos compran más caro pero estiran el pago a un año.

Es un comportamiento defensivo. El consumidor no abandona la compra de productos caros, pero necesita cuotas largas para encajar el gasto en el presupuesto mensual.

Hasta cuándo dura el CyberMonday 2026 y qué conviene comprar

El evento oficial, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se mantiene activo hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23:59.

Los consumidores deberían priorizar compras en supermercados y tiendas oficiales de Mercado Libre, que concentraron las rebajas más efectivas según el relevamiento de Turbodato.

La recomendación es contrastar los precios finales con el historial de octubre. Así se identifican oportunidades genuinas y se evitan ofertas infladas.

El CyberMonday 2026 demostró que no todas las rebajas anunciadas son reales. La brecha del 17% entre promesa y realidad obliga a los compradores a comparar antes de hacer clic en "Comprar".