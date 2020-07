Piden abrir una nueva instancia de negociación con Latam: qué dice la iniciativa

Con el fin de evitar el cese de operaciones de la aerolínea, desde la oposición quieren que el Ejecutivo agote las vías de negociación

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentó un proyecto a través del cual solicita al Poder Ejecutivo que proporcione una nueva instancia de negociación colectiva, ante el inminente cese de operaciones por parte de la empresa Latam Airlines Argentina, lo que ocasionará una pérdida de 1.715 puestos de trabajos directos y un quebranto en la conectividad hacia el interior del país.

"Hace una semana, el 17 de junio de 2020, se hizo público el cierre de operaciones de la filial argentina de Latam Airlines, en lo que respecta a vuelos de pasajeros tanto como cargas. Ésta decisión obedece a las actuales condiciones de la industria local agravadas por la pandemia del Covid-19, según el comunicado oficial de prensa de dicha empresa", recordó la legisladora, quien resaltó "el rol fundamental que la empresa supo tener en cuanto a lo que respecta en conectividad local, ya que durante los 15 años de operación la firma consolidó destinos desde y hacia Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia".

Negociación con Latam

"Ante esta gran imposibilidad de volar, la aerolínea presentó un plan de contingencia de recorte salarial temporal de un 50% que en la práctica seria entre un 7% y un 35% (según el sueldo). Sin embargo, pese a firmar este acuerdo con más de 1100 empleados de forma individual, y tras seis audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual intimó a pagar el 100% en época de ingreso cero, el grupo se vio obligado a presentar el procedimiento preventivo de crisis (PPC), a diferencia de lo que ocurrió en el resto de las filiales y países donde opera, donde Latam logró firmar un acuerdo", explicó Reyes.

"Latam llegó a tener presencia en 14 aeropuertos nacionales, invirtió 2.8 millones de dólares para la flota de aviones con rutas de cabotaje, siempre con tripulaciones argentinas y bajo los derechos de trafico locales, para el año 2019 llego a aportar el 0.6% del PBI una facturación de 2.700 millones en todas sus líneas de negocios, con miles de puestos de trabajo indirecto y hasta llegó a repatriar a 16.000 argentinos varados en el exterior. Sin embargo, nuestro mercado aeronáutico se encargó de poner palos en la rueda; basta recordar cuando el ORSNA intimó a desalojar el hangar de la compañía en el Aeroparque Jorge Newbery, sumadas a las interminables luchas sindicales o al polémico rol que juega el Estado argentino como competidor, regulador y controlador. Siendo que entre 2009 y 2019 el Estado entregó a Aerolíneas Argentinas en concepto de subsidios u$S 5.500 millones, lo cual lejos está de ser un mercado competitivo", señaló la legisladora.

La diputada agregó que además de los problemas que puede acarrear "el cierre de una empresa de tales magnitudes en respecto a los puestos de trabajo, también es preocupante es la perdida de conectividad, sobre todo en un país tan extenso como el nuestro donde es vital para el desarrollo de las regiones postergadas como la Patagonia.

Para dar un ejemplo, solo en la provincia de Santa Cruz, se perdieron 9 vuelos semanales a destinos como Rio Gallegos y El Calafate, perdiendo el 33% de la conectividad con el resto del país. Además, otro de los grandes sectores gravemente afectados por esta decisión es el turismo. Él cual genera más de un millón de puestos de trabajo indirectos, además de una gran cantidad de ingresos a la economía doméstica", concluyó.

Acompañan con su firma el proyecto los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Soledad Carrizo, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Ximena Garcia, Claudia Najul, Jorge Vara, Juan Martin, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Facundo Suarez Lastra, Luis Pastori y Diego Mestre.

Latam: situación delicada

La decisión de la aerolínea LATAM de interrumpir sus vuelos de cabotaje en la Argentina, sumado a la maniobra de comenzar cubrir los servicios internacionales con aparatos de sus filiales, cayó como una bomba en el mismo personal de la compañía, que se enteró de lo dispuesto a través de los noticieros de televisión y los comentarios en redes sociales. Los más de 1.700 trabajadores de la empresa no recibieron una sola notificación oficial durante toda la jornada del miércoles y ahora aguardan la intervención del Ministerio de Trabajo para resolver el escenario laboral.

Más allá del estruendo que acompañó al anuncio, sendos representantes de los empleados de la firma y distintos referentes sindicales consultados por iProfesional coincidieron en tildar de "ambiguo" al comunicado emitido por la empresas. Expusieron que la compañía reconoce un "cese de operaciones por tiempo indeterminado" pero que, en los papeles, eso no representa que la LATAM abandone definitivamente el país.

Entre las organizaciones la comunicación de la aerolínea es interpretada como un pico de presión sobre las políticas laborales que mantiene la gestión Fernández. Más allá de los sucesivos intentos, la aérea nunca pudo alzarse con la luz verde oficial para avanzar con la política de despidos multiplicados y rebajas salariales contundentes que viene implementando en toda la región.

"LATAM viene de imponer sus reglas en Colombia y ahora está a un paso de hacerlo en Brasil. El único lugar donde no logró avanzar ni un centímetro es Argentina. Es aquí, justamente, donde ejecutan esta maniobra que obliga al Gobierno a reunirse sí o sí con la empresa para desactivar este nuevo dolor de cabeza en plena pandemia", dijeron a este medio desde las organizaciones de trabajadores.

En Colombia, LATAM logró que se le permita aplicar suspensiones sin goce sueldo y despidos masivos.

Aprieta para negociar con Alberto

Desde la red sindical ITF una voz de referencia se pronunció en un tono similar. "LATAM hace un capitalismo del shock. Primero comunica una decisión así, sin mucha claridad, y luego espera al movimiento de los gobiernos para sentarse a negociar. Lo que se conoció hoy es su maniobra más fuerte para exigir que se le permita a la empresa avanzar con los despidos y el recorte masivo de salarios", expresó la fuente ante iProfesional.

"LATAM tampoco puede volar en Perú por esto de la pandemia y no decidió como en Argentina. También sufría complicaciones similares en Colombia. Logró que en este último país le permitan implementar despidos y suspensiones sin goce de sueldo, por lo que no llevó adelante ningún anuncio como el que se oficializó hoy. En Brasil está en una situación similar, anticipando que debe echar a 700 pilotos y 2.000 tripulantes ¿qué ocurrirá si el gobierno de ese país no se lo permite? Lo más probable, que ejecute una maniobra de presión como ahora en Argentina", añadió.

"De Ecuador no se retiran porque tienen un monopolio, no porque el negocio hoy les esté yendo mejor que antes. En Chile presionaron para que el Gobierno nunca interrumpa los servicios aéreos y hoy tenemos un escenario de contagios desbordado. En Argentina esto que ocurre es un mensaje político: en pleno momento crítico por la pandemia, con varios frentes complejos para Alberto Fernández, tiran una bomba para sentarse de otra manera a negociar. LATAM dice que solicitó un procedimiento preventivo de crisis: no hay una sola evidencia de ello. Lo que sí es claro es que de esta forma logran que el Gobierno los llame a negociar para apagar el fuego", concluyó.