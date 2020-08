Revés para Nissen en el amparo presentado por emprendedores por las SAS: ¿qué determinó la Justicia?

El amparo que la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) presentó en mayo pasado en contra de la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Ricardo Nissen, por derogar el artículo que habilitaba conformar Sociedades por Acciones Simplificadas a través de firma digital en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo: la cámara comercial rechazó la recusación que Nissen había presentado en contra de la jueza Paula Hualde y, además, le llamó la atención sobre los movimientos dados. El amparo, en tanto, sigue sin resolverse.

En abril, la IGJ decidió que las SAS, una figura societaria para agilizar la creación de empresas -se trate de una empresa de base tecnológica, de una pizzería o una bicicletería- debían reinscribirse en formato papel y que ese mismo procedimiento aplicaría para las futuras sociedades del mismo estilo. Y que tendrían 90 días para hacerlo, cuando ya estaba declarada la pandemia en el mundo y la cuarentena estricta en la Argentina.

El amparo presentado por ASEA pidió la inconstitucionalidad de una serie de resoluciones emitidas por la IGJ de Ricardo Nissen. Desde entonces, el funcionario viene haciendo presentaciones para evitar que esa presentación judicial prospere. Pero este lunes, no la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no sólo le rechazaron un planteo en el que el funcionario recusaba a la jueza Hualde por no ofrecer garantías de imparcialidad sino que, además, le llamaron la atención.

Pasaron más de tres meses de la presentación del amparo de los emprendedores contra la IGJ y la justicia no resuelve

Nissen recusó a Hualde argumentando que él fue abogado del ex ministro Julio de Vido en la causa de Trenes de Buenos Aires donde la jueza condenó a su cliente. Ante este argumento la Cámara le dice que omitió decir que esa denuncia le fue rechazada.

"Pero más allá de ello, hay dos cuestiones que inhabilitan el planteo con suficiente contundencia. La primera que debemos remarcar es que no ha sido el Dr. Nissen quien denunció a la Dra. Hualde, sino su patrocinado. Y en segundo lugar, y lo que es aún más dirimente, el recusante obvió el hecho de que las denuncias del Sr. De Vido contra la magistrada recusada y #34875410#263885342#20200810183714478 5026 / 2020 Incidente Nº 2 - DEMANDADO: INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA s/INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA - los vocales de la Sala D fueron rechazadas el 03.10.19 por el Plenario del Consejo de la Magistratura; ello así no obstante la intrincada e inexplicable argumentación volcada en el escrito de recusación con la que parece pretender que esa denuncia se halla pendiente de resolución. Es decir, que perdió virtualidad la denuncia sobre la cual pretendió sustentar la recusación", dice el expediente que se emitió a última hora del martes 11 de agosto.

Sin nuevas SAS

Lo cierto es que mientras la IGJ realiza maniobras para que el amparo presentado por ASEA no prospere, las trabas actuales por esta incertidumbre impide que se creen nuevas SAS, una figura impulsada para que se conformen empresas de una manera más ágil y se genere trabajo, al igual que en los distintos países del mundo, tanto de América latina y de Europa, como viene informando iProfesional.

El propio Nissen se ha manifestado en contra de las SAS por emparentarlas de manera directa a sociedades off shore o vinculadas con actividades delictivas, lo que es interpretado dentro del segmento de emprendedores como una postura política e ideológica frente a una ley aprobada durante la gestión de Cambiemos y nada más.

La IGJ tiene una postura manifiesta contra las SAS y la postura política se cuela en el caso del amparo de los emprendedores

A tal punto, que mientras se cuestiona el accionar de la IGJ en el ámbito político, llamó la atención la semana pasada que la fiscal Gabriela Boquín, que es fiscal de la cámara comercial en donde tramita el amparo de las SAS, declaró la semana pasada ante la Comisión Bicameral que controla el accionar del Ministerio Público Fiscal que es amiga de Ricardo Nissen y que cada vez que alguna causa los emparentó se excusó.

Sin embargo, en el amparo impulsado por ASEA en donde ella está involucrada no se ha excusado hasta el momento. Por el contrario, en la causa de Trenes Argentinos esgrimida por Nissen para recusar a Paula Hualde por el amparo de los emprendedores, Boquín sí se excusó al invocar que fue asesora del funcionario durante su gestión frente a la IGJ entre 2003 y 2005.

Las SAS no pueden evolucionar como figura para conformar empresas rápidamente, especialmente, en el contexto de pandemia. Unas 30.000 sociedades creadas bajo esta figura entre 2017, cuando se aprobó la ley, y 2019, se encuentran frente a situación de incertidumbre añadida por las disposiciones de la IGJ de los primeros meses de 2020 y la política se cuela con fuerza en cada una de las situaciones que ocurren desde abril hasta ahora.

