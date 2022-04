La IGJ investigará a 16 sociedades de Vayo Coin, otra empresa sospechada de realizar una estafa piramidal

La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió este martes la intervención judicial de las 16 sociedades ligadas a Vayo Group, la empresa sospechada de una estafa piramidal a partir de su criptomoneda Vayo Coin, promocionada por famosos e influencers, que prometía rendimientos extraordinarios tanto en pesos como en dólares.

La empresa ofrece sus servicios en redes sociales, a través de los famosos e influencers.

Se trata de Vayo Group S.A., Vayo Capital S.A. Vayo Coin S.A., Vayo Exchange S.A., Vayo Finanzas S.A., Vayo Inversiones S.A., Vayo Real Estate S.A., Vayo Business S.A., Polo Coin S.A., Futbol Coin S.A., Kit tu casa S.R.L., Plan tu Casa S.A., Grupo Obras Latinoamericanas S.R.L, Reparación Maquinarias y Automotor S.R.L, Universal Exchange S.A.; y Buenos Aires Factoring S.R.L.

Vayo Coin: investigan a 16 sociedades

Los funcionarios de la IGJ presentaron una denuncia penal ante el Juzgado Comercial N° 8 cargo de Javier Cosentino en la que piden acceder a toda la información de las empresas.

Marcelo Tinelli, uno de los famosos que promocionó Vayo Coin.

Ariel, uno de los damnificados, señaló que decidió invertir en Vayo Coin entusiasmado por dos conocidos suyos que ya habían puesto sus ahorros en esa empresa y cobraban sus retornos prometidos en tiempo y forma. Luego, cuando vio a varios famosos promocionando Vayo Coin, no lo dudó.

"Si te aparece Tinelli en Instagram y te ofrece invertir en una empresa tan importante que te va a dejar esos intereses, ¿vos no le vas a creer? Fui personalmente a las oficinas de Puerto Madero a suscribir los contratos y me encuentro con un paraíso, era un lujo total, más de 50 personas trabajando, y me fui contento porque dije: 'esto es verdad'. Cuando empecé a ver en las redes sociales que había cheques sin fondos, ahí empecé a sospechar", relató Ariel, en diálogo con El Diario.

Al igual que Generación Zoe, Vayo Group prometía rentabilidades financieras inéditas de hasta 16% al mes en dólares. En este caso, se apoyaba en la imagen de varios famosos e influencers para la promoción de su criptomoneda. Pero ahora ha cortado su cadena de pagos.

Vayo Coin y los famosos

Vayo Business, el esquema de criptomonedas promocionado por famosos que irrumpió en las redes sociales a principios del año pasado, debe más de 30 millones de pesos en cheques sin fondos.

Básicamente ofrecía lo mismo que el conglomerado Generación Zoe, cuyo líder, Leonardo Cositorto, fue detenido esta semana. Se trata de un supuesto negocio basado en su propia criptomoneda, Vayo Coin, que prometían "soluciones financieras" y ganancias exponenciales gracias al reclutamiento de inversores.

Vayo Coin y los famosos

Julieta Nair Calvo, Horacio Cabak, José María Listorti, Candelaria Ruggeri, Jimena Barón, Cinthia Fernández y hasta Marcelo Tinelli compartieron videos en sus redes sociales promocionando la empresa. Zaira Nara dijo que opera en el sistema "con sus ahorros personales" y Pampita anunció el sorteo de un iPhone 11 a cargo de la empresa e invitaba a seguir las redes de Vayo para participar.

Natalia Oreiro también anunció un "¡mega sorteo!" cuyo premio era un cero kilómetro. Otra vez, solo había que seguir a Vayo en sus redes. También había un sitio de venta de electrodomésticos y artículos electrónicos y anunciaron Universal Exchange, su propio intercambio de criptomonedas con un lujoso evento realizado en el hotel Hilton.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero fueron filmados allí por Lorna Irina Gemetto, fan número 1 de Susana Giménez, en una entrevista casual compartida en Youtube. "Nosotros estamos con este proyecto, muy contentos", dijo Viciconte.