Gasoducto Néstor Kirchner: la Justicia ordenó un operativo para obtener el pliego

El juez federal Daniel Rafecas ordenó un operativo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que se secuestró el pliego del gasoducto Néstor Kirchner.

El procedimiento se dio en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de esa licitación, a partir de tres denuncias que se formalizaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py.

La polémica alrededor del gasoducto comenzó el fin de semana, cuando desde el Ministerio que encabezaba el saliente Matías Kulfas se deslizó que hubo movimientos de parte del kirchnerismo para favorecer a la empresa Techint para quedarse con la licitación.

En el Juzgado de Rafecas recayó la primera de las denuncias hechas este lunes en Comodoro Py, mientras que las otras dos fueron a parar a manos de su par Ariel Lijo.

Gasoducto Néstor Kirchner: las denuncias

Las denuncias fueron presentadas tras la renuncia forzada de Kulfas, en medio de las quejas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que lo vinculara a un off de record en la que denunciaba supuestas irregularidades en el proceso de licitación de la obra.

La denuncia que estudia Rafecas fue hecha por Santiago Dupuy de Lome y el magistrado interviene junto con el fiscal Carlos Stornelli.

"Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint", señala la presentación, a la par que apunta contra Kulfas.

En ese sentido, remarca que él no radicó una denuncia en su momento, y el abogado también acusó a Andrés Cirnigliario, presidente de IEASA, por presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, y negociaciones incompatibles.

Las otras dos denuncias hechas por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y la de los diputaos Graciela Ocaña y Waldo Wolf, quedaron en poder de Lijo. No obstante, la primera es la de Rafecas por lo que se acumularán allí todas las investigaciones.

Rafecas ya ordenó las primeras medidas a horas de ser hecha la denuncia y luego que la misma fuese ratificada por el abogado Dupuy de Lome.

En su renuncia, Matías Kulfas cargó contra Cristina Kirchner

Este lunes, Matías Kulfas finalmente oficializó su salida del Gobierno de Alberto Fernández. El ahora exministro de Desarrollo Productivo se reunió con el Presidente en la casa Rosada y le presentó una carta de renuncia, que consta de 14 carillas.

En el texto, el economista hace un extenso repaso de estos dos años y medio de gestión, le agradece a Alberto Fernández y a sus compañeros de Gabinete. A su vez, confirma los dichos que llevaron a su despido.

Kulfas, en su carta de renuncia, niega haber hablado en off sobre el Gasoducto Néstor Kirchner. Al mismo tiempo, insiste en que la licitación de la compra de caños para la obra en el sur la realizaron funcionarios que responden a la Vicepresidenta.

La carta de renuncia y la ratificación de Kulfas

En este sentido, la carta del exministro reza: "Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta".

Matías Kulfas presentó su carta de renuncia al Presidente

Y agrega: "Fueron declaraciones en ON y que quedarán registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara (al Presidente) al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA".

Los objetivos y el análisis de Kulfas

Kulfas destaca, en otra parte de la carta de renuncia que le presentó al Presidente, cuáles eran los tres objetivos que tenía al principio de su gestión.

"El primero era implementar rápidamente un plan de estímulo a la producción de gas, de modo de aprovechar nuestro potencial y dejar de gastar tantos dólares importando barcos y otras fuentes de aprovisionamiento. El segundo era salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace dos décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico. El tercer desafío era generar un marco normativo y desplegar estrategias para el desarrollo de Vaca Muerta", indica.

El ahora ex ministro le presentó la renuncia a Alberto Fernández

A continuación, nombró varias de las iniciativas que se generaron durante su gestión, como la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, el impulso de la creación de YPF Litio, la apuesta por el hidrógeno verde, entre otras.

En este sentido, indicó que "el bajo crecimiento, la inestabilidad macroeconómica, la pobreza y la falta de justicia social no son una condena, sino el resultado de no haber tenido esa mirada estratégica, de estar siempre pensando en la coyuntura y en las mezquindades de corto plazo". Y consideró: "Podemos revertir esta situación, no tengo ninguna duda".