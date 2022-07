Otro golpe a Vicentín: confirmaron el embargo por más de $30 mil millones a una de sus empresas

Luego de que la empresa cerealera Vicentín anunciara que obtuvo el respaldo de los bancos internacionales para salir del concurso de acreedores, la Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisible" un recurso presentado por los abogados de Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, que habían apelado el millonario embargo preventivo de los bienes de la firma en el marco de la causa en la que se investigan los prestamos que ese holding obtuvo del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

Los jueces de la sala primera del máximo tribunal penal resolvieron "declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por los letrados Diego Pirota y Deborah Lichtmann, en representación de Algodonera Avellaneda S.A." para revertir el embargo de bienes hasta cubrir los 31.000 millones de pesos.

La medida había sido dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas a los préstamos que recibió el Grupo Vicentin por las cuales están señalados judicialmente el expresidente Mauricio Macri, los extitulares del Banco Nación y del Banco Central Javier González Fraga y Guido Sandleris, respectivamente.

"Los recurrentes no introdujeron argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada por el tribunal de mérito; máxime teniendo en consideración que el auto impugnado está razonablemente fundamentado, circunstancia que impide que sea descalificado como acto jurisdiccional válido", sostuvo el juez de Casación, Daniel Petrone.

"Tampoco la parte recurrente ha alcanzado a demostrar, más allá de una genérica referencia a la inconveniencia de las medidas dispuestas, el agravio actual de tardía, imposible o insuficiente reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el juez instructor y convalidada por la Cámara de mérito, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y así habilitar la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio", sostuvo.

Los embargos a la Algodonera Avellaneda habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini.

La resolución lleva también la firma de los magistrados Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña que acompañaron los argumentos de su colega. Los embargos habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini a instancias de un fallo de la Cámara Federal porteña.

Las amenazas del Gobierno

El 19 de junio pasado, el presidente Alberto Fernández dijo que el Gobierno buscará nuevamente avanzar en la intervención de Vicentin, el grupo agroalimentario en crisis cuyo intento de expropiación en 2020 le generó a la administración del Frente de Todos uno de los primeros reveces políticos al punto que debió desistir de la idea en medio de banderazos y marchas con participación de la oposición.

"Creo que ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté", dijo el Presidente.

El anticipo de Alberto Fernández en ese momento, sobre el que no dio mas detalles, se dio en una entrevista en el que el Presidente se refirió a la cuestión de la inflación, en particular la de los alimentos, respecto de lo cual dijo que "es necesario repensar la estructura del sector alimentario", alternativa para lo cual considera que "tener una empresa del Estado que ordene el sector, como YPF" en hidrocarburos y combustibles, no es un tema menor para lograrlo".

El Banco Nación, el principal acreedor

Para el Jefe de Estado, el Banco Nación, que es el principal acreedor de la agroexportadora santafesina, podría aprovechar la situación para presentar una propuesta de solución de la deuda hecha conocida como cramdown.

Esto significa que la entidad financiera oficial podría ofrecerle al juez de la causa un proyecto para superar la crisis de Vicentín asumiendo el riesgo empresario y afrontando el precio real por el valor de la compañía.

Sin embargo, el cramdown sólo puede ser aceptado frente al fracaso del deudor en obtener las mayorías establecidas en el acuerdo preventivo de acreedores, lo cual no es el caso de Vicentín ya que la iniciativa del grupo inversor privado cuenta con este respaldo.

Incluso, en su propuesta de rescate presentada a la justicia, el grupo inversor privado le propone al directorio del Nación avanzar en un acuerdo, incluyendo un plan para el nodo norte, de modo que pueda repagarse la deuda con la entidad pública cercana a los u$s300 millones con parte del flujo de caja del negocio de bioetanol más ciertos pagos en efectivo con una aplicación equilibrada y razonable de parte de los restantes ingresos de Vicentín.