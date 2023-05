El fideicomiso de Maratea ahora está en la lupa de la IGJ por ser inscripto en Neuquén

Mientras la colecta de Santiago Maratea para ayudar a Independiente continúa, aunque ya no tan velozmente, siguen sumándose las polémicas, y este lunes trascendió que el fideicomiso mencionado por el influencer fue inscripto en la provincia de Neuquén.

Según informó el periodista Nacho Genovart, la inscripción del "Fideicomiso Rojo Gogo" se hizo en Neuquén, en lugar de hacerse en Buenos Aires donde se encuentra domiciliada la razón social del club, lo que representaría una irregularidad.

Además, el trámite se realizó ante un Colegio de Escribanos, lo que pone al fideicomiso de carácter "privado", cuando, en realidad, su registro debería hacerse en el Registro Público.

Tras esto, la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó un informe de carácter urgente, algo que demoraría entre 10 o 15 días, cuando en el Registro Público sería de forma inmediata.

Ese documento llegaría dentro de 10 o 15 días (cuando en el Registro Público es de manera inmediata) y dependiendo cuál sean sus resultados, se resolverán los pasos a seguir.

Mientras la AFIP también puso la lupa sobre la colecta de Maratea, la movida ya recaudó más de 600 millones de pesos. Sin embargo, de confirmarse irregularidades, el fideicomiso podría ser dado de baja y perder su validez.

"Si juntásemos $8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura", dijo Maratea en sus redes

Las deudas de Independiente

Maratea admitió este sábado que se llevará un 5% de "lo recaudado", que tiene como objetivo u$s20 millones para levantar el pasivo estimado de la institución.

"Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", explicó Maratea en sus redes sociales, pese a que el jueves pasado había anunciado que no se iba a quedar con nada.

"Si juntásemos $8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron ‘vos tenés que decir que es una obligación legal’, debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar", comentó a continuación.

A su vez, añadió: "Lo que hice siempre y lo que estoy haciendo ahora con Independiente es un trabajo, amigos".

Independiente buscará primero levantar la inhibición por el pase de Cecilio Domínguez, por el que debe u$s5.700.000 a América de México y luego pagar las diferentes deudas.

"Escuché un rumor que la AFIP quiere elevar el caso pero no sé a dónde. Yo me llevo bien con la AFIP porque pago mis impuestos. La gente que transfiere más de $170.000 debiera explicar los fondos, pero bueno, todo bien, qué sé yo…", disparó.

"Ustedes saben la responsabilidad penal que tengo y la presión que sufro… puedo ir preso", terminó en sus videos.

En la última actualización hecha por el Maratea, se juntaron 561.233.653,12 millones de pesos.