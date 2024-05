El funcionario matancero habría utilizado fondos municipales para visitar a su ex secretaria Melody Rakauskas, quien lo acusó por abuso sexual

El dirigente de Juntos por el Cambio, Lalo Creus denunció penalmente este martes a Fernando Espinoza por fraude contra la administración pública, malversación de caudales, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También denunció a su jefe de gabinete Claudio Horacio Lentini por abuso de autoridad. Este es, según la denuncia de Melody Rakauskas, quien le pasó el teléfono con el intendente de La Matanza para que levantase la denuncia en su contra a finales del año 2022.

Según la denuncia de Lalo Creus los delitos que le imputa a Espinoza y a Lentini se basan en la investigación judicial realizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº31 a cargo de la jueza María Fabiana Galletti. Allí se comprobó que Melody –la víctima de Espinoza según la justicia- ingresó a trabajar en la intendencia en negro con un nombre falso (María Micucci).

Esa primer irregularidad estuvo acompañada por varias más como la autoinvitación a cenar en el domicilio de su empleada en tres ocasiones hasta la madrugada del 11 de mayo cuando se habría producido el hecho denunciado por la víctima. Por el abuso sexual simple fue procesado, la semana pasada, el intendente de La Matanza. En base a esos hechos, Creus lo denuncia por delitos del orden público.

Por qué acusan a Fernado Espinoza de malversación de fondos públicos

Explica el denunciante en el escrito que accedió este portal: "Asimismo, indica que en el marco de esa relación de subordinación y a los pocos días de haber comenzado a trabajar, Espinoza le refirió que iban a cenar en la casa de la denunciante. Dicha situación de tensión y presión sobre Rakauskas se repite dos veces más, y en la última de ellas, con fecha 10 de mayo de 2021, adentrándose ya en la madrugada del día 11, Espinoza habría llevado a cabo el hecho que motiva la imputación de abuso sexual".

Y agrega: "La Sra. Rakauskas que el día indicado, Espinoza poseía su vehículo estacionado en la vía pública junto a su custodia (empleados del Municipio) que eran choferes 3 armados (presuntamente los nombres de dichos choferes/policías serían Mario Matías Cáceres y Cristian David Cáceres) (aquí nos encontramos con una segunda irregularidad)".

Espinoza habría visitado a Melody Rakauskas utilizando medios pertenecientes al municipio

O sea, Espinoza se dirigió a la casa particular de su empleada con personal de la municipalidad de La Matanza y utilizando recursos públicos.

Creus lo explica en su denuncia: "Como ha podido verse a lo largo del presente, se observa que con muy buen criterio, la Jueza interviniente ha ceñido su instrucción y conclusiones, a todos aquello hechos estrictamente conducentes y concordantes con los delitos imputados, esto es, abuso sexual y desobediencia. Sin embargo, entiende esta parte que de acuerdo al relato de los hechos, se habrían producido toda una serie de otros delitos, que no han sido objeto de investigación y que necesariamente deben ser analizados para determinar la existencia o no de responsabilidad penal".

En conclusión, para Creus son varios los hechos punibles: "Al momento del ingreso de Melody Rakauskas al municipio, se lo hizo mediante un nombre falso, es decir, María Micucci, incluso en los distintos programas periodísticos se ha mencionado que dentro del municipio de la conocía como María y no como Melody".

Agrega que "Espinoza no iba a la casa de la denunciante en su auto particular y solo, sino que iba asistido de dos choferes que formaban parte de su equipo de seguridad y, ya sea que son dependientes del municipio o de la Policía Bonaerense, lo cierto es que, en caso de comprobarse los hechos denunciados por la Sra. Rakauskas, Espinoza se habría valido de recursos públicos para cometer delitos (móviles y recursos humanos del municipio o de a provincia de Buenos Aires). Finalmente, y con respecto al Sr. Tomás Fernando Espinoza, de corroborarse los trascendidos, habría utilizado su poder primero, para "invitarse" al domicilio de la víctima a cenar, luego para intentar someterla sexualmente, y finalmente presionando por sí, y a través de terceros, para que no formalizara y/o (luego de formalizada) retirara la denuncia efectuada".

Piden copias de la denuncia por abuso sexual contra Espinoza

Creus solicitó que se extraigan copias del expediente por abuso sexual simple y desobediencia contra Fernando Espinoza y se libre oficio a la Ciudad de Buenos Aires para obtener todas las cámaras de seguridad del 3, 10 y 11 de mayo del 2021 en Juan de Garay al 400. También solicitó un oficio a las fuerzas de seguridad de provincia de Buenos Aires indicando jerarquía y antigüedad de Mario y Cristian Cáceres –supuestos choferes y custodios de Espinoza-.

También solicitó un oficio al canal de noticias La Nación + a los fines de que remita copia de las emisiones del programa La Cornisa del domingo 26 de mayo, entrevista de este periodista a Melody Rakauskas y un secuestro y pericial: de todos los legajos de personal de la Municipalidad de La Matanza, a fin de que se observe si entre el período abril – julio 2021, se encuentra el ingreso como empleada de Maria Micucci; en caso de que los trámites fueran digitales, se designe perito ingeniero informático a tales fines.

Por último, solicitó el secuestro de los celulares del Sr. Fernando Espinoza, Claudio Lentini y Gustavo Oscar Cilia, a los fines de entrecruzar y a analizar mensajes enviados y recibidos, y llamadas realizadas entre los mismos entre el período mayo y julio 2021.

A mediados de junio próximo, la Cámara Porteña deberá confirmar o no el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual simple y desobediencia. Mientras tanto, otra denuncia en su contra comienza a investigarse en la justicia.