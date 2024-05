El audio de la denunciante de Fernando Espinoza: "Me rompió la camisa y me tiró sobre la cama"

La denuncia por abuso sexual contra el intendente de La Matanza Fernando Espinoza sumó un nuevo capítulo este jueves. Es que se conoció un audio en el que la denunciante, Melody Rakauskas, le recrimina a su ex pareja Gustavo Cilia por haberla acercado al jefe comunal.

Según puede escucharse, la víctima relata parte de lo sucedido, asegura que Espinoza le rompió la camisa y la tiró sobre la cama, a la vez que la obligaba a bajarse el pantalón. El audio es parte de las pruebas recabadas por la justicia, que procesó al intendente de La Matanza.

Los audios de la denunciante de Fernando Espinoza: "Me abusó"

Para procesar a Espinoza, la jueza de instrucción María Fabiana Galletti tuvo en cuenta el testimonio de la denunciante, como así también los audios que aportó como prueba.

"Luce más acertado y natural pensar que la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública", señala parte de la resolución judicial.

Y agrega: "Y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada, producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja".

En uno de esos audios, se escucha una conversación entre Rakaukas y Cilia, su ex pareja y amigo de Espinoza, quien fue el nexo para que la víctima se convierta en la secretaria privada del intendente.

Allí, la mujer le contó a Cilia lo ocurrido y él le dijo que debería retirar la denuncia. A lo que Rakaukas responde: "¿Eso considerás lo mejor? De un tipo que me abusó. Me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba una y otra vez a bajarme el pantalón, me forcejeó. Me besó sin mi consentimiento. Me tiró en la cama, el tipo es grandote. Es hombre, yo soy una mujer. Me largué a llorar y no podía más".

La joven denunciante asegura que no firmó ningún contrato de trabajo, ni estuvo en relación de dependencia. Incluso, declaró que le propusieron comenzar a trabajar el día que quisiera y utilice otro nombre: "María Miccuci". Para probar el vínculo laboral, la Justicia convocó a empleados de la intendencia.

Una de las pruebas aportadas por la víctima en su denuncia contra Fernando Espinoza

En una conversación grabada entre Rakaukas y Espinoza, ella le expresa que "le cuida la espalda en el laburo".

La denuncia contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza

El hecho denunciado ocurrió el 10 de mayo de 2021, en el departamento de la mujer en la ciudad de Buenos Aires.

La reunión, inicialmente pautada bajo la premisa de una discusión laboral, se tornó "violenta" cuando Espinoza comenzó a quejarse de dolores cervicales y pidió que Rakauskas le hiciera masajes. Ante la negativa inicial de la víctima, Espinoza insistió.

Ahora Rakauskas relató con detalle los eventos de aquella noche. Según su testimonio, Espinoza llegó a su departamento bajo el pretexto de una cena para tratar asuntos laborales.

Señaló que él comenzó a besarle los pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien". Durante el forcejeo, intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa. Espinoza le pedía que le practicara sexo oral, pero la víctima hizo fuerza para evitar que continuara con el abuso.

Finalmente, la situación terminó cuando Espinoza no pudo bajarle el pantalón, lo que lo frustró y llevó a que se vistiera y se retirara del lugar, diciendo: "Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".

El 1 de julio de 2021, Fernando Espinoza desobedeció una orden judicial que le prohibía contactar a la víctima, intentando persuadirla para que retirara la denuncia. El impacto del abuso en Rakauskas la dejó traumatizada, requiriendo tratamiento psicológico y psiquiátrico, expresó.