Un informe incluido en la historia clínica de Unidad Presidencial del 2021 corroboró que Fabiola Yáñez recibió un tratamiento de globulitos de árnica, tal cual ella declaró para calmar las lesiones que le provocó el entonces presidente Alberto Fernández con un golpe.

La historia clínica de Fabiola Yañez que complica a Alberto Fernández

"Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe", según declaró la ex primera dama.

Ahora, según la historia clínica que solicitó de Unidad Presidencial, el fiscal Ramiro González se detectó que para ese momento se le recetó a Fabiola globulitos de árnica para bajar la hinchazón en el sector de su ojo.

Además, el próximo jueves está citado para declarar como testigo Federico Saavedra, quien fuera para ese momento jefe de la unidad presidencial y, según ella, le recetó ese tratamiento.

La audiencia testimonial del médico será larga, pues la fiscalía ya trabaja, según fuentes judiciales consultadas, sobre unas 80 preguntas sumadas a las que podrán hacer durante el desarrollo de la audiencia la abogada de Alberto Fernández y de su ex pareja.

Una de las preguntas obligadas que forma parte de la nómina es más allá de si recomendó o no ese tratamiento, si él pudo apreciar si es que Fabiola Yañez tenía lesiones a qué causa respondieron.

Mientras, en las últimas horas tanto la abogada de Fabiola como del expresidente estuvieron leyendo cada una por su lado las historias clínicas que desde la justicia se les dio un carácter confidencial. Son historias clínicas del sanatorio Otamendi, de Unidad Presidencial y de INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva.

En tanto, para la otra semana es probable se reprograme la declaración de Aguirre, la esteticista que tuvo durante años Fabiola Yáñez y que en principio iba a declarar este jueves.

La declaración de otros pocos testigos

Luego de finalizar la primera tanda de testigos convocados por el fiscal, que se va a extender hasta el 12 de septiembre, otros serán llamados a declarar.

Entre ellos serán dictados los testigos propuestos por la defensa que lo hizo en declaraciones que ellos hicieron ante escribano público y que Ramiro González tiene previsto abrir los mismos en presencia de todas las partes en la audiencia del jueves.

Una es una empleada doméstica quien aportaría que Fabiola tomaba alcohol de manera habitual y en ese sentido, dijo que la encontró tirada en el piso, sugirieron que las lesiones que ella ahora mostró como supuesto resultado de la violencia de género en verdad serían por esos otros motivos.

La mujer trabajó los últimos cuatro años en la Quinta de Olivos y sería una de las que mencionó el ex intente Daniel Rodríguez en su declaración.

Pero también aportó la declaración ante escribano de una niñera, quien aseguró que Fabiola se realizaba tratamientos estéticos, y eso habría sido la causa de los moretones que ella tenía en su cuerpo. Esa testigo dijo ante escribano que la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez era "normal" y que nunca presenció ninguna agresión física.

La idea del fiscal es citarlo en un futuro cercano y a otros pocos testigos, para luego junto con otras pruebas valorar si Alberto Fernández está en condiciones de declarar como imputado o no.

El teléfono de Fabiola Yañez

La otra prueba que formará parte de aquellas con las cuales el fiscal va a tomar una determinación es el dispositivo que actualmente tiene consigo en España, Fabiola Yáñez.

La orden que dio el fiscal con consentimiento del juez Julián Ercolini es que se haga una extracción forense del dispositivo en una audiencia hecha por fiscales españoles a partir de un acuerdo de colaboración para con la justicia argentina.

Si bien Fabiola ha dejado trascender que ya no tiene mensajes o información de años atrás, cuando sucedieron los hechos de violencia de género, sí podría haber pruebas de un hostigamiento o amenazas en los días previos a la realización de la denuncia que ella encaró en la Justicia Federal.